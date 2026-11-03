Berliner Laternenumzüge am 11. November: Termine, Orte und Regeln

Am 11. November ziehen in Berlin Kinder mit Laternen durch die Straßen. Wir listen alle wichtigen Termine, Adressen und Regeln für Martinstagsfeiern.

Am 11. November gestalten Kirchengemeinden, Kitas, Schulen und Nachbarschaftshäuser in Berlin zahlreiche Veranstaltungen zum Martinstag. Während der Alltag zunehmend von Dunkelheit geprägt ist, setzen diese Initiativen Lichtakzente. Kinder ziehen dabei mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen und singen traditionelle Lieder. Die Umzüge finden meist nach Sonnenuntergang statt und verbinden festliche Traditionen mit Gemeinschaft.

Tradition und historische Hintergründe

Jeder Tag wird derzeit in Berlin vier Minuten länger dunkel als der vorherige. Zwei Minuten später geht die Sonne pro Tag auf und zwei Minuten früher unter. Am 11. November, dem Martinstag, wird in Berlin an vielen Orten nach Sonnenuntergang aber ein bisschen mit Licht gegengesteuert. Dieser Brauch erinnert an Martin von Tours, der im vierten Jahrhundert als römischer Soldat seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Bei den Berliner Umzügen reitet Sankt Martin auf einem Pferd oder Pony voran. Mal begleitet ein Spielmannszug oder die Feuerwehr den Zug.

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Am Ziel wartet oft ein Martinsfeuer mit Punsch, Stockbrot oder Martinshörnchen. Einige Umzüge sind klein und überschaubar, andere finden an besonderen Orten statt. Beispiele dafür sind das mittelalterliche Museumsdorf Düppel oder der Lustgarten am Berliner Dom. Diese Veranstaltungsorte bieten einen Rahmen, der über das klassische Quartiersfest hinausgeht und historische Atmosphäre vermittelt.

Veranstaltungstipps im Tierpark und Schöneberg

Der Berliner Tierpark bietet von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. November, einen geführten Laternenlauf zwischen den Gehegen an. Er ist kein klassischer Martinsumzug. Es gibt Bräuche, Geschichten und Legenden aus der Tierwelt, und er richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Treffpunkt ist der Eingang Bärenschaufenster, Am Tierpark 125, 10319 Berlin. Beginn ist um 15.45 Uhr, Ende gegen 17 Uhr. Das Ticket kostet 13 Euro pro Person ab vier Jahren und muss vorab online gebucht werden, auch von Jahreskarteninhabern. Bitte eine eigene Laterne mitbringen. Offene Flammen, zum Beispiel Fackeln, sind genauso wenig erlaubt wie Hunde.

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In Schöneberg laden verschiedene Einrichtungen zu festen Terminen ein. St. Norbert in Schöneberg lädt am Freitag, 6. November, um 15.30 Uhr zu einer Martinsandacht mit anschließender Laternenrunde ein. Der frühe Beginn passt gut für kleine Kinder. Ort ist die Dominicusstraße 19, 10823 Berlin. Ein bis zwei Stunden sollten eingeplant werden. Bei St. Matthias am Winterfeldtplatz in Schöneberg folgt am Mittwoch, 11. November, auf Andacht und Theaterspiel der Umzug über den und durch den Kiez zum Pfarrhof der Gemeinde. Sankt Martin reitet zu Pferd, Fackelträgerinnen und Fackelträger begleiten den Zug. Am Ziel brennt ein Martinsfeuer. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Goltzstraße 29, 10781 Berlin.

Weitere Termine in Mariendorf und Zehlendorf

Die Gemeinde Vom Guten Hirten in Mariendorf feiert am Mittwoch, 11. November, in der Malteserstraße 171, 12277 Berlin. Nach dem Martinsspiel in der Kirche um 17 Uhr folgt um 17.30 Uhr der Umzug mit Pferd, danach wird gemeinsam gefeiert. Die Theodor-Heuss-Bibliothek in Schöneberg lädt am Donnerstag, 19. November, von 17 bis 19 Uhr in die Hauptstraße 40, 10827 Berlin, ein. Nach dem Bilderbuchkino geht es durch den Heinrich-Lassen-Park und über den Märchenspielplatz. Zum Schluss gibt es Kinderpunsch auf dem Vorplatz. Die kurze Strecke passt gut für Kleinere. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

In Zehlendorf reitet Sankt Martin am Samstag und Sonntag, 7. und 8. November, auf dem Pferd durch das nachgebaute mittelalterliche Dorf. Märchenhexe Silberzweig erzählt Geschichten, die Gruppe Wolgemut macht Musik. Die Umzüge beginnen an beiden Tagen um 16.30 und um 18 Uhr und dauern jeweils etwa eine Stunde. Ort ist die Clauertstraße 11, 14163 Berlin. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kommen mit Freiticket kostenlos hinein. Tickets gibt es nur im Vorverkauf, Einlass ist eine Stunde vor dem gebuchten Umzug.

Veranstaltungen in Steglitz und Lankwitz

In der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek in Steglitz läuft am Montag, 9. November, fast alles drinnen. Von 16.30 bis 18 Uhr gibt es in der Grunewaldstraße 3, 12165 Berlin, Bilderbuchkino, Laternenbasteln und einen kurzen Umzug durch die abgedunkelte Bibliothek. Das passt gut für kleine Kinder. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich, erlaubt sind nur LED-Laternen. Bei Mater Dolorosa in Lankwitz führen am Mittwoch, 11. November, Kitakinder von St. Monika ein Martinsspiel auf. Es beginnt um 16 Uhr, danach zieht um 16.30 Uhr der Umzug mit Pferd los. Ort ist die Kurfürstenstraße 59, 12249 Berlin.

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Die Matthäuskirche feiert jedes Jahr ein traditionelles Martinsfest. Nach dem Gottesdienst führt der Laternenumzug mit St. Martin zu Pferde durch die Steglitzer Straßen und endet im Kirchhof. Dort gibt es Tee, und man kann mitgebrachte Brezeln essen. Termin: Mittwoch, 11. November, Ort: Matthäuskirche, Schloßstraße 44, 12165 Berlin, Beginn: 16.30 Uhr.