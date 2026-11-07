Berliner Linke-Abgeordnete Katharina Marg und die Barbakh-Familie

Die Abgeordnete Katharina Marg mobilisierte gegen die Abschiebung von Männern des Barbakh-Clans. Hintergründe zu den Festnahmen und der politischen Debatte.

Die Linke-Abgeordnete Katharina Marg, Jahrgang 1987, hat sich öffentlich gegen die Festnahme und Abschiebung zweier Mitglieder des berüchtigten Barbakh-Clan s aus Palästina positioniert. Marg zog über die Bezirksliste der Linken in Tempelhof-Schöneberg ins Berliner Abgeordnetenhaus ein und kandidierte im Bezirk Lichtenrade. Sie machte gemeinsam mit Dutzenden Palästina-Aktivisten und Angehörigen des Clans mobil, nachdem zwei Männer in Berlin in Gewahrsam genommen wurden.

Die Abgeordnete betonte, sie habe nicht gewusst, für welche polizeibekannten Männer sie sich einsetzen würde. Dennoch kreuzen sich in diesem Fall die Interessen einer Politikerin der Linken mit der komplexen Situation rund um radikale Clan-Mitglieder. Die Ereignisse werfen Fragen zum Umgang des Staates mit extremistischen Strukturen und zur Umsetzung europäischer Asylregeln auf.

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Hintergründe der Festnahme und der Abschiebung

Die Aktionen der Berliner Polizei begannen am Dienstagabend, den 27. Oktober. Zwei Männer, identifiziert als A. und N. Barbakh, wurden in der Neuköllner Sonnenallee festgenommen. Bei den Durchsuchungen soll in einem der Fälle eine Bargeldsumme von knapp 10.000 Euro sichergestellt worden sein. Die Berliner Einsatzkräfte handelten in Amtshilfe für niedersächsische Behörden, konkret für die Landesaufnahmebehörde und den Landkreis Harburg.

Beim geplanten Transport sollte es am Donnerstagmorgen von Hannover aus mit einem Flugzeug nach Griechenland gehen. Die Grundlage für diese Maßnahme bildete der Umstand, dass beide Männer zuvor in Griechenland einen Schutzstatus als Flüchtlinge erhalten hatten. Nach den Dublin-Verordnungen der Europäischen Union sind somit die griechischen Behörden für die Wiederinbesitznahme zuständig.

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Verstrickungen in organisierte Kriminalität und Terror

Obwohl die Zuständigkeit bei Griechenland liegt, sind A. und N. Barbakh in den Jahren 2022 und 2023 erneut nach Deutschland gereist. Sie stellten dort Anträge auf Asyl, die jedoch abgelehnt wurden. Die Ermittlungsbehörden sehen die Familie Barbakh in einem engen Spannungsfeld. Dazu gehören kriminelle Familienstrukturen, organisierte Kriminalität und politische Einflussnahme, wie ein interner Vermerk der Polizei nahelegt.

Der Mittfünfziger N. galt der Berliner Polizei wiederholt als Rädelsführer der radikalen Pro-Palästina-Szene in der Hauptstadt. A., ein Mann Anfang der Zwanziger, fiel seit dem 7. Oktober 2023 durch Demonstrationen mit israelfeindlicher Propaganda sowie durch Angriffe auf Polizeibeamte auf. Gegen beide Männer liefen bereits Ermittlungen wegen verschiedener Delikte.

Haftbefehle und Datenbankeinträge der Behörden

Die rechtlichen Vorwürfe gegen die beiden Barbakh-Männer umfassen den Verdacht auf Sachbeschädigungen, besonders schweren Landfriedensbruch, Körperverletzung und Volksverhetzung. Hinzu kommt der Vorwurf des Verwendens von Kennizen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Eine Anklage wurde bisher nicht erhoben, weshalb die Unschuldsvermutung gilt und sie nicht vorbestraft sind.

Trotzdem sind die Männer in verschiedenen Datenbanken der Sicherheitsbehörden erfasst. Laut Dokumenten ist A. in der Datenbank des Bundeskriminalamtes als politisch motivierter Straftäter registriert. Im Schengener Informationssystem der EU war er zur verdeckten Kontrolle ausgeschrieben, begründet mit Aktivität mit Terrorismusbezug. Die Bundespolizei stufte ihn zur Gefahrenabwehr ein.

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Politische Kritik und gesellschaftliche Auswirkungen

Der Fall hat eine breite politische Debatte ausgelöst. Kritiker bemängeln das Verhalten einer Linken-Politikerin in einer für die Partei angespannten Lage. Gleichzeitig wird das Versagen des Staates beim Umgang mit radikalen Mitgliedern eines Clans aus Palästina scharf kritisiert. Die Szene fragt, ob der Rechtsstaat den aktuellen Herausforderungen noch gewachsen ist.

Am Ende des Tages steht die Frage im Raum, ob die europäischen Regeln zum Umgang mit Flüchtlingen, die keine Rücknahmegarantie abgeben wollten, noch funktionieren. Die Abschiebung scheiterte bisher, da Griechenland keine entsprechenden Zusagen machte. Die Aktionen der Abgeordneten Marg zeigen, wie sehr politische Mobilisierung und sicherheitsrechtliche Maßnahmen kollidieren können.