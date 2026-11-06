Berliner Linke droht Vanessa Emde Mandatsentzug wegen Verstößen

Der Berliner Landesverband der Linken fordert Vanessa Emde zur Rückgabe ihres Abgeordnetenmandats auf. Hintergrund sind wiederholte Verstöße gegen die Mandatsträgervereinbarung und antisemitische Äußerungen.

Der Landesvorstand der Berliner Linke n plant für kommenden Freitag eine Sondersitzung, in der die Neukölln er Abgeordnete Vanessa Emde offiziell zur Rückgabe ihres Mandats aufgefordert werden soll. Dieser Schritt folgt auf monatelange interne Konflikte und soll rechtlich verankert werden, um Emde aus dem Berliner Abgeordnetenhaus zu entfernen. Die Entscheidung markiert den bisherigen Höhepunkt des Ausschlussverfahrens gegen die direkt gewählte Vertreterin aus Nord- Neukölln.

Verstöße gegen Mandatsträgervereinbarung führen zu Sanktion

Die Begründung für das Vorgehen des Landesvorstands stützt sich auf eine detaillierte Liste von Regelverletzungen, die Vanessa Emde im Zeitraum vor und nach der Abgeordnetenhauswahl begangen haben soll. Laut Informationen des Tagesspiegels wird der Abgeordnetenfrau vorgeworfen, in mehr als zehn einzelnen Fällen gegen die sogenannte Mandatsträgervereinbarung verstoßen zu haben. Diese Vereinbarung wurde vom Landesverband bereits lange vor der Wahl mit Vanessa Emde geschlossen und legt verbindlich fest, dass sich Abgeordnete strikt an das parteiinterne und das Wahlprogramm zu halten haben.

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Ein zentraler Auslöser für das Vorgehen waren wiederholte Aussagen von Vanessa Emde, die von Teilen der Politik und der Öffentlichkeit als Infragestellung des Existenzrechts Israels gewertet wurden. Diese Positionierung stand im direkten Widerspruch zu einer Erklärung gegen Antisemitismus, die am Tag zuvor von der Linken, den Grünen und der SPD unterzeichnet worden war. Zudem widersprachen die umstrittenen Statements Emdes der gemeinsamen Haltung der Koalitionsverhandler, was die innenpolitische Isolierung der Abgeordneten weiter verstärkte.

Parteiinterne Spaltung und Widerstand der Abgeordneten

Trotz der drohenden Sanktionen geht die Linke parteiintern nicht davon aus, dass Vanessa Emde der Aufforderung zur Mandatsrückgabe freiwillig nachkommen wird. In Kreisen der Partei wird übereinstimend berichtet, dass die Abgeordnete sich im Recht sieht und keinerlei Schuldeingeständnis zeigt. Stattdessen stelle sie ihre eigene politische Agenda über die Interessen der Partei, was zu einer Zerrissenheit in den Reihen der Linkspartei geführt hat.

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Vanessa Emde hatte in einer jüngeren Videobotschaft deutlich gemacht, dass sie keine der wegen ihrer israelfeindlichen Tonalität kritisierten Aussagen zurücknehmen wird. Als weitere Provokation gilt ihre Einladung der Anti-Israel-Aktivistin Hannah Bruns in die Fraktionssitzung. Dieser Schritt hat bei vielen Mitstreitern und der Fraktionsführung für Empörung gesorgt und die Debatten innerhalb der Partei weiter angeheizt, da er als direkte Herausforderung der gemeinsamen Linie gewertet wird.

Konsequenzen bei Nichtbefolgung: Ausschluss aus der Fraktion

Falls Vanessa Emde der Aufforderung des Landesverbands zur Mandatsabgabe nicht Folge leistet, wird am kommenden Dienstag die Fraktionsführung aktiv werden. Zwischen den Vorsitzenden der Fraktion und des Landesverbandes ist vereinbart, einen formellen Antrag auf Ausschluss aus der Fraktion zu stellen. Dieser Antrag muss spätestens eine Woche später von mindestens zwei Dritteln der Fraktionsmitglieder unterstützt werden, um den Ausschluss rechtsgültig zu vollziehen.

Aus dem Fraktionsvorstand wurde zuletzt zwei Mal in Folge die Aussage getroffen, dass keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit Vanessa Emde bestehe. Es gilt inzwischen als sehr wahrscheinlich, dass das erforderliche Quorum von zwei Dritteln deutlich überschritten wird. Dies unterstreicht die Entschlossenheit der Fraktion, die Angelegenheit bis zum Ende zu treiben und die Ordnung innerhalb der Gruppe wiederherzustellen, unabhängig von der direkten Wahlmandatsträgerin.

Reaktionen aus dem Lager und politische Auswirkungen

Die geplante Sondersitzung und das anstehende Votum werden voraussichtlich für erhebliche Debatten innerhalb der Partei sorgen. Viele Sympathisanten von Vanessa Emde empfinden das Vorgehen der Parteiführung nicht als notwendige Disziplinierung, sondern als Einknicken vor einer gezielten Kampagne. Diese Kampagne wird von Kritikerinnen und Kritikern in den Medien sowie von der politischen Konkurrenz, explizit auch aus den Reihen der künftigen Koalitionspartner, geführt.

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Anhänger des regierungskritischen Lagers argumentieren intern, dass die Linke für die mögliche Regierungsbeteiligung ihre eigenen Prinzipien über Bord werfe. Sie sehen im Ausschlussversuch einen Verrat an der basisdemokratischen Tradition der Partei. Allerdings stellen diese Kritiker innerhalb der Fraktion eine Minderheit dar und sind zudem selbst untereinander zerstritten, was die Durchsetzungsfähigkeit ihrer Position im laufenden Verfahren weiter schwächt.