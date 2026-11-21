Sarah Schwerdtner begründet den Fraktionsausschluss von Vanessa Emde mit Arbeitsverweigerung. Die Berliner Linke diskutiert am Dienstag über das Votum.

Die Berliner Parteiorganisation der Linken hat den Beschluss gefasst, die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde aus der eigenen Fraktion auszuschließen. Die Bundesspitze der Partei, repräsentiert durch den Fraktionsvorsitz, bewertet diesen Schritt als zwingend notwendig und folgerichtig. Hintergrund ist die anhaltende Unvereinbarkeit der politischen Linie von Emde mit den Beschlüssen der Fraktionsführung. Der offizielle Antrag auf Ausschluss wurde bereits eingereicht und soll nun in der nächsten Sitzung behandelt werden.

Gründe für den Fraktionsausschluss von Emde

Die Bundessprecherin der Linken, Sarah Schwerdtner, erklärte gegenüber Nachrichtenportalen, dass alle Versuche gescheitert seien, Emde in die kollektive Arbeit zu integrieren. Es gäbe laut Schwerdtner keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr zwischen der Abgeordneten und dem Rest der Gruppe. Daher ziehe die Fraktionsführung die logische Konsequenz, wenn eine Abgeordnete nicht zur Mitarbeit bereit sei und sich nicht an gefasste Beschlüsse halte. Schwerdtner betonte dabei, dass sie persönlich das Gespräch mit Emde nicht initiiert habe. Dies sei ausschließliche Angelegenheit der Berliner Landespartei, die ihrer Ansicht nach wirklich alle Optionen ausgeschöpft habe.

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Politische Differenzen und Antisemitismus-Debatte

Ein zentrales Thema in der Auseinandersetzung ist die Position von Vanessa Emde zum Nahostkonflikt und deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Sarah Schwerdtner wies deutlich zurück, dass die aktuelle Kritik an Emdes Palästinastellung als antisemitisch qualifiziert wird. Sie erklärte, die Parteibeschlüsse der Linken erlaubten es durchaus, sowohl über eine Eintaten- als auch über eine Zweistaatenlösung nachzudenken. Der Fokus des Ausschlussverfahrens liege daher nicht primär auf der inhaltlichen Palästina-Position, sondern auf dem Verhalten der Abgeordneten. Schwerdtner nannte die permanente Provokation, die Verweigerung der Zusammenarbeit und Grenzüberschreitungen als Hauptgründe.

Diese Art des Auftretens unterlaufe das eigentliche Anliegen der Partei. Die Linke möchte palästinasolidarisch sein und Menschenrechtsverletzungen anprangern. Emde werde dieser Aufgabe nicht gerecht. Stattdessen handele es sich um eine Ego-Show, die die Partei nicht benötige. Solches Verhalten sei politisch dumm und schaden dem Image der Bewegung in der Öffentlichkeit massiv. Die Diskussion dreht sich also weniger um die reine Haltung zur Palästinafrage, sondern um die Taktik und die Kooperationsbereitschaft innerhalb des Parlaments.

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Auswirkungen auf Koalitionsverhandlungen und Fraktionsarbeit

Trotz der öffentlichen Kontroverse und der wochenlangen Debatte über Antisemitismus in den eigenen Reihen bewertete Sarah Schwerdtner die aktuelle politische Situation in Berlin positiv. Sie betonte, dass die mediale Aufregung über eine einzelne Abweichlerin nichts an der Tatsache ändere, dass die Koalitionsverhandlungen mit der Grünen Partei und der Sozialdemokratischen Partei (SPD) gut und konstruktiv voranschreiten. Es sei falsch, die gesamte Aufmerksamkeit auf eine Person zu fokussieren. Dies lenke nur von der eigentlichen Arbeit der übrigen Mandatsträger ab.

Schwerdtner verwies darauf, dass die Fraktion aus insgesamt 44 Abgeordneten besteht. Diese Vertretungen setzen sich aus verschiedenen Berufsgruppen zusammen, darunter Busfahrer, Krankenschwestern und Lehrkräfte. Sie alle würden eine sehr gute Arbeit leisten und den Alltag im Berliner Parlament mittragen. Die Herausstellung einer einzelnen Person würde diese kollektive Leistung und die Vielfalt der Fraktion unzulässig verdecken. Die Koalitionsverhandlungen sollen weiterhin auf dieser breiten Basis fortgesetzt werden.

Verfahrensablauf und politische Historie um Vanessa Emde

Formal hat der Fraktionsvorstand in Berlin am vergangenen Dienstag einen entsprechenden Antrag gestellt. Damit der Ausschluss von Vanessa Emde rechtskräftig wird, ist eine Zweidrittelmehrheit der gesamten Fraktion erforderlich. Bei einer Größe von 44 Abgeordneten bedeutet dies, dass mindestens 30 Stimmen für den Ausschluss abgegeben werden müssen. Emde ist seit der Berliner Landeswahl am 20. September neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Ihre Zeit in der Legislative ist jedoch von Anfang an von Kontroversen überschattet.

Schon länger steht Emde wegen ihrer Äußerungen zum Nahostkonflikt in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, sie zweifle das Existenzrecht Israels an. Doch auch jenseits dieser inhaltlichen Debatte stieß ihr Verhalten in der Fraktion auf erheblichen Widerstand. Besonders intransparent wirkten ihre Aktionen abseits der Fraktionslinien. So demonstrierte sie am 31. Oktober am Rande eines Linken-Parteitages öffentlich gegen den Kurs ihrer eigenen Parteispitze in Berlin. Dieser Bruch der Fraktionsdisziplin gilt nun als finaler Auslöser für das Ausschlussverfahren, das am Dienstag durch das Parlament gehen soll.