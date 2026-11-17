Die Berliner Linke will die Abgeordnete Vanessa Emde ausschließen. Der Fraktionsvorstand hat den Antrag gestellt, nachdem Emde sich weigerte, die Parteigrundsätze zu akzeptieren. Die Entscheidung fällt in einer Woche.

Die Führung der Berliner Linksfraktion um Elif Eralp hat einen formalen Antrag auf den Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde gestellt. Der Beschluss wurde am Dienstag von der Fraktionseinheit verabschiedet und offiziell eingereicht. Die finale Entscheidung über das Schicksal der 45-jährigen Abgeordneten steht nach Angaben der Partei für die kommende Woche an.

Streit um Grundwerte führt zu Eskalation

Der vorliegende Antrag markiert die Eskalation eines seit Wochen andauernden Konflikts zwischen der Parteiführung und der Abgeordneten. Vanessa Emde hatte sich nach Angaben der Führung mehrfach geweigert, zur gemeinsam vereinbarten Arbeitsgrundlage zurückzukehren. Diese Grundlage umfasst die parteiinterne Satzung sowie weitere verbindliche Regeln des parlamentarischen Arbeitens.

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Die Landesführung der Berliner Linken hatte Emde zuvor bereits aufgefordert, ihr Abgeordnetenmandat niederzulegen. Dieser Forderung kam Emde nicht nach. Mit Blick auf diese Weigerung und den daraus resultierenden Vertrauensverlust wurde der Ausschlussantrag als letztes Mittel notwendig, wie es in einer Mitteilung hieß.

Politische Kontroversen und Vorwürfe

Der Konflikt dreht sich primär um Emdes Positionen zu Israel. Die 45-Jährige trat erst 2022 in die Partei ein und gewann daraufhin das Direktmandat im Berliner Wahlkreis Neukölln. In ihren Wahlkampfthemen stand der Konflikt um Israel und der Vorwurf des Genozids an den Palästinensern im Vordergrund. Emde bezeichnete Israel in einem Interview wiederholt als gestohlenes Land.

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Auf Demonstrationen äußerte sie die Ansicht, dass es kein Existenzrecht für Staaten gebe, sondern einzig ein Recht der Menschen zu existieren. Diese Positionen belasteten die Koalitionsverhandlungen für eine mögliche rot-grün-rote Regierung in Berlin erheblich. Trotz der Unterschrift unter eine Erklärung zum Existenzrecht blieben die Fronten verhärtet.

Unterstützung aus Bayern und interne Kritik

Emde richtet ihre Kritik zunehmend an der eigenen Partei. Zuletzt monierte sie einen Rechtsruck innerhalb der Linken. Trotz der internen Sanktionen erhält sie Unterstützung aus anderen Regionen. Die Linken in Bayern äußerten per Instagram, dass Emde in der Fraktion gehören würde und keine Entsolidarisierung oder inhaltliche Verbiegungen stattfinden dürften.

Harte Hürden für den Fraktionsausschluss

Die Hürden für einen erfolgreichen Ausschluss sind statistisch hoch. Laut Berichten des Tagesspiegels müssen am kommenden Dienstag mindestens 30 der insgesamt 44 Linken-Abgeordneten für den Antrag stimmen. Dieser quantitative Bedarf erschwert das Vorhaben der Führungskoalition erheblich. Die Fraktion muss nun interne Mehrheiten für diesen radikalen Schritt sichern, was als schwierig eingeschätzt wird.