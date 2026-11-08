Berliner Meisterköche 2026: Lode van Zuylen vom REMI ist Meisterkoch des Jahres

Die Berliner Meisterköche 2026 wurden zum 30. Mal verliehen. Lode van Zuylen vom REMI ist Meisterkoch des Jahres, Tandon Santanvaiboon wurde als Aufsteiger geehrt.

Die Berliner Meisterköche wurden 2026 zum 30. Mal ausgezeichnet. Bei der Jubiläumsgala im historischen Flughafen Tempelhof ehrte eine Expertenjury die besten Köpfe und spannendsten Konzepte der Hauptstadt-Gastronomie in sieben Kategorien. Meisterkoch des Jahres wurde Lode van Zuylen vom Restaurant REMI an der Torstraße.

Die Hauptstadt hat Zehntausende Restaurants, Bars und Kneipen. Die Auszeichnungen der Berliner Meisterköche sollen Berlinerinnen und Berlinern eine Orientierung geben, welche Köche, Restaurants und Bars besonders sind und unbedingt einmal ausprobiert werden sollten. Als Aufsteiger des Jahres wurde Tandon 'Don' Santanvaiboon ausgezeichnet.

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Lode van Zuylen und das REMI an der Torstraße

Lode van Zuylen vom REMI an der Torstraße ist der Meisterkoch des Jahres 2026 in Berlin. Die Auszeichnung ist eine kleine Überraschung, denn das REMI besitzt keinen Michelin-Stern. Für die Jury spielte dieser Umstand offenbar keine Rolle.

Die Jury lobt vor allem die Mischung, für die van Zuylen steht. Gemeint ist eine Spitzenküche ohne Steifheit, die zugleich Restaurant und Treffpunkt ist. Nach Einschätzung der Jury ist das REMI gleichzeitig Fine Dining, Gesellschaftslokal und Grand Café.

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Entscheidend seien laut Jury nicht nur Produkte und Produzenten, sondern auch der Moment, das Zusammenkommen am Tisch und die Feier der Gemeinschaftlichkeit. Das Zusammenspiel aus exzellenter Küche und Lässigkeit gelinge im REMI so gut, dass es kein Kompromiss mehr sei.

Tandon Santanvaiboon als Aufsteiger des Jahres

Tandon 'Don' Santanvaiboon wurde als Aufsteiger des Jahres 2026 ausgezeichnet. Er betreibt das Hanuman Thai Curry House und das Rram. Das Rram in Mitte ist sein jüngstes Projekt.

Der 31-Jährige hat eine ungewöhnliche Laufbahn hinter sich. Er brach seine Kochausbildung ab, schlief zeitweise auf der Straße und ist heute Betreiber mehrerer erfolgreicher Gastro-Projekte. Nach Ansicht der Jury verbindet er im Rram thailändische Palastküche mit Gerichten, wie sie in Thai-Familien zu Hause gekocht werden.

Dabei sollen süß, sauer, salzig und scharf miteinander spielen. Santanvaiboon formuliert seinen Anspruch kompromisslos: Er wolle, dass die Leute über sein Essen weinen.

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Ehrungen durch Anja und Carsten Schmidt sowie Kai Wegner

Anja und Carsten Schmidt stehen hinter mehreren bekannten Berliner Restaurants, darunter das Drei-Sterne-Restaurant Rutz, das Zollhaus und Schmidt Z&KO. Das Ehepaar gehört damit zu den prägenden Namen der Hauptstadt-Gastronomie, die in diesem Jahr gewürdigt wurde.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner gratulierte den Gewinnern. Nach seinen Worten zeigten die Auszeichnungen die Qualität und Vielfalt in der Berliner Gastronomieszene. Innovation, Kreativität und Nachhaltigkeit seien für die Hauptstadt-Restaurants von großer Bedeutung.

Die Berliner Meisterköche werden seit 1997 jährlich vergeben. Die Jury bewertet neben der Kochkunst unter anderem Originalität, Präsentation, Service und Ambiente. Zu früheren Preisträgern gehören Tim Raue, Max Strohhe und The Duc Ngo.