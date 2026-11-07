Berliner Politiker Ahmed Abed und Ibrahim Ibrahim unter Terrorverdacht

Der Linke-Politiker Ahmed Abed gerät wegen seiner Nähe zu Ibrahim Ibrahim und der PFLP in die Kritik. Scharfe Vorwürfe der Antisemitismus-Unterstützung treffen die Berliner Politik.

Der Berliner Bezirksbürgermeister von Neukölln, Ahmed Abed, steht im Zentrum einer schweren politischen Krise, nachdem Verbindungen zu dem palästinensischen Aktivisten Ibrahim Ibrahim aufgedeckt wurden. Ibrahim Ibrahim, der für die als terroristische Organisation eingestufte Volksfront für die Befreiung Palästinas ( PFLP) tätig ist, agierte ohne Kenntnis und Zustimmung von Abed für die Partei Die Linke im Wahlkampf vor der Berlin-Wahl. Diese Enthüllungen haben die Debatten über Antisemitismus und Sicherheitsrisiken in der Berliner Politik neu entfacht und führen zu scharfen Rücktrittsforderungen innerhalb der eigenen Reihen sowie in der Opposition.

Terrorverbote durch Berliner Verwaltungsgericht

Das Berliner Verwaltungsgericht bestätigte in Verfahren der Jahre 2022 und 2023 die Verbote zweier Demonstrationen, die von Ibrahim Ibrahim angemeldet worden waren. Die Polizei hatte diese Aufmärsche bereits zuvor untersagt, was vor Gericht Bestand hatte. Die gerichtlichen Beschlüsse begründeten diese Maßnahmen mit gravierenden Sicherheitsvorfällen bei früheren Veranstaltungen, bei denen Pyrotechnik gezündet und Flaschen sowie Steine auf Polizeibeamte geworfen wurden. Die Teilnehmer sollen dabei Parolen wie "Bombardiert Tel Aviv" gerufen und ein Transparent mit der Aufschrift "Juden=Kindermörder" gezeigt haben. Das Gericht attestierte den von Ibrahim organisierten Versammlungen eine erhebliche Gewaltbereitschaft und wertete deren Botschaften als Vermittlung der Vernichtung des Staates Israel sowie als Aufforderung zur Tötung seiner Bewohner.

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Kontroverser Auftritt bei Bat-Yam-Delegation

Die politische Brisanz für Ahmed Abed wurde weiter verschärft, als dieser den Besuch des Bürgermeisters der israelischen Partnerstadt Bat Yam, Tzvika Brot, im Neuköllner Rathaus ermöglichte. Brot, der der rechtskonservativen Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu angehört, geriet dabei ins Kreuzfeuer der Debatte. Abed warf Brot im Zusammenhang mit den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober Völkermord vor. Dieser Auftritt wurde von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) sowie von der CDU-Opposition scharf kritisiert und gilt als weiterer Beleg für die ideologischen Spannungen innerhalb des Bezirksamts und der Partei.

Internes Chaos und Sicherheitsproteste

Die Affere um Ibrahim Ibrahim hat auch interne Konflikte bei der Linken ausgelöst, die über die Berliner Stadtgrenzen hinausstrahlen. Der Sicherheitskreis wertete den Auftritt Ibrahims auf einer Wahlparty der Linken in Neukölln als absolute Machtdemonstration und befeuerte die Debatte über Antisemitismus in der Partei. Besonders aufsehenerregend war der Vorfall, dass Elif Eralp, Linke-Kandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, den Namen Ibrahim Ibrahim in einem Interview nicht nennen konnte. In internen Notizen, die versehentlich an den "Spiegel" gelangten, begründete sie dies damit, dass sie sich und ihre Familie nicht in Gefahr bringen wolle. Ibrahim selbst wies auf Instagram die Vorwürfe der Terrorunterstützung entschieden zurück, verneinte Antisemitismus und Rassismus und bezeichnete sich als deutschen Staatsbürger palästinensischer Herkunft.

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Parlamentsausschuss und Mandatsentzug

Institutionelle Konsequenzen zogen sich bereits durch das Abgeordnetenhaus von Berlin. Die Links-Abgeordnete Vanessa Emde, die Teil des Neuköllner Bezirksverbands ist, wurde von ihrer Fraktion zur Rückgabe ihres Mandats aufgefordert. Diese Entscheidung fiel vor dem Hintergrund von Recherchen der Gruppe AMIT, die in einem Dossier eine enge Nähe zwischen Ahmed Abed und der PFLP belegte. Die Links-Fraktion sah sich durch die öffentlichen Enthüllungen und die juristische Einordnung der PFLP in EU und USA als Terrororganisation zu einem harten Kurs gezwungen, um ihre eigene politische Integrität und den Schutz demokratischer Grundwerte zu wahren.

Auswirkungen auf die Bezirksverwaltung Neukölln

Die politische Zukunft von Ahmed Abed als Bürgermeister von Berlin-Neukölln ist derzeit ungewiss. Zwar ist die Linke im Bezirk die stärkste Kraft, doch zur Durchsetzung von Abed als Oberverwaltungsleiter werden die Stimmen der Grünen benötigt. Die Suspendierung von Vanessa Emde und die scharfen Kritikpunkte der Koalitionspartner sowie der Opposition erschweren die politische Stabilisierung erheblich. Die Öffentlichkeit und die Medien beobachten die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit, da sie nicht nur das lokale Image Neuköllns beeinträchtigen, sondern auch als warnendes Signal für den Umgang mit extremistischen Strukturen in parteinahen Kreisen gewertet werden. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von der Bewertung der rechtlichen und politischen Verantwortlichkeiten ab.