Die Berliner Polizei hat acht Adressen in Berlin und Brandenburg durchsucht. Im Fokus stehen sieben Verdächtige und der Einsatz der Sondereinheit Ferrum gegen Clan-Kriminalität.

Die Berliner Polizei hat am Dienstagmorgen mit Unterstützung der Sondereinheit "Ferrum" acht Adressen in der Hauptstadt und in Brandenburg durchsucht. Diese koordinierte Aktion richtete sich gegen sieben Verdächtige im Alter von 22 bis 51 Jahren. Sie sollen an Schüssen in Berlin beteiligt gewesen sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Beschuldigten wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Ermittlungen wegen Schusswaffeneinsätzen

Die Fahndungsmaßnahmen konzentrieren sich auf Vorfälle, bei denen Schusswaffen im Berliner Stadtraum zum Einsatz kamen. In der Perleberger Straße erlitt ein Mann schwere Verletzungen durch einen Angriff. Zudem wurden in der Naumannstraße zwei Menschen verletzt. In beiden Fällen ermittelte die Polizei wegen Bezügen ins Clan-Milieu. Ein weiterer Vorfall fand am Savignyplatz statt, wo zwar geschossen wurde, jedoch niemand zu Schaden kam. Die genauen Umstände dieser Schießereien bilden den Kern der aktuellen strafrechtlichen Vorermittlungen.

Also read Von wegen besinnlich: Neun Gründe, warum Berliner Weihnachtsmärkte nerven

Sondereinheit Ferrum bekämpft Kriminalität

Rund 110 Polizistinnen und Polizisten gehören der Sondereinheit "Ferrum" an, die vor etwa einem Jahr von der Berliner Kriminalpolizei ins Leben gerufen wurde. Das Ziel der Einheit besteht darin, der zunehmenden Schusswaffeneinsätzen in der Stadt entgegenzuwirken. Die Bezeichnung "Eisen" soll die Härte und Entschlossenheit der Maßnahmen unterstreichen. Die Einheit ist spezialisiert auf komplexe Fälle, bei denen organisierte Strukturen im Hintergrund stehen. Die Zusammenarbeit dieser spezialisierten Kräfte mit den regulären Streifen der Polizei stärkt die Kapazitäten zur Aufklärung.

Sicherstellung von Bargeld und Waffen

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicher. Die Funde umfassen viele Handys und eine Schreckschusswaffe. Als mutmaßliches Fluchtauto wurde ein Fahrzeug beschlagnahmt. Außerdem nahmen die Beamten 40 kleine Behälter mit, in denen sich möglicherweise Drogen befinden. Hinzu kamen mehrere Messer und drei Pfeffersprays. Als weiterer relevanter Fund wurden 166.000 Euro sowie mehr als 9000 US-Dollar Bargeld sichergestellt. Auch Schmuck und zwei Rolex-Uhren gehörten zu den beschlagnahmten Gegenständen.

Advertisement

Advertisement

Weitere Verfahren wegen Drogenhandels

Wegen dieser umfangreichen Funde hat die Polizei weitere strafrechtliche Verfahren eingeleitet. Unter anderem wird wegen bewaffneten Drogenhandels ermittelt. Auch ein Verfahren wegen Sozialleistungsbetrugs ist aufgrund der besagten Finanzmittel anhängig. Die Ermittler müssen die beschlagnahmten Gegenstände zunächst auswerten. Ein zentrales Ziel bleibt die Klärung der genauen Rolle der Verdächtigen bei den Schüssen. Die Beweissicherung ist notwendig, um die Tatbeteiligung rechtssicher darzulegen.

Statistik zu Gewaltverbrechen in Berlin

Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der aktuellen Kriminalitätsentwicklung in der Hauptstadt. Im ersten Halbjahr 2026 zählte die Polizei 261 Schüsse und 324 Bedrohungen mit Schusswaffen. Insgesamt ergeben diese beiden Kategorien 585 dieser Delikte. Dies entspricht etwa der Größenordnung von 2025, als im gesamten Jahr 1119 Fälle gezählt wurden. Von einem Rückgang ließ sich trotz vermehrter Kontrollen und Einsätze der Sondereinheit daher nicht sprechen.

Einsatzstärke und räumliche Ausdehnung

Fast 250 Polizistinnen und Polizisten waren für die Razzien im Einsatz. Die Durchsuchungen erfolgten an Anschriften in Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und Mitte. Die räumliche Ausdehnung der Maßnahmen reichte zudem bis in das Bundesland Brandenburg. In Brandenburg wurden ein Bankschließfach und ein Auto durchsucht. Diese breite geografische Streuung zeigt die Vernetzung der mutmaßlichen Täter. Die Polizei will nun die gesammelten Daten auswerten.