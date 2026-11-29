Eine Anwohnerin fand Patronenhülsen und Einschusslöcher. Nun prüft eine Sondereinheit den Fall.

Schüsse auf die Tür eines PflegedienstesSo sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen In Berlin ermittelt die Polizei nach Schüssen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wilmersdorf.

Eine 29 Jahre alte Anwohnerin habe am Freitagabend gegen 21.30 Uhr drei laute Knallgeräusche gehört, teilte die Polizei mit. Am nächsten Tag habe sie vier Patronenhülsen im Hausflur sowie vier Einschusslöcher in der Tür eines dort ansässigen Pflegedienstes entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Geprüft werde, ob die Sondereinheit „Ferrum“ den Fall übernehme, sagte eine Polizeisprecherin.

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Die Gruppe war im November 2025 beim Landeskriminalamt nach einem deutlichen Anstieg der Schusswaffengewalt in der Hauptstadt gegründet worden. Ursprünglich sei die Einheit nur für einige Monate geplant gewesen, so die Polizei. Da nach wie vor, bleibe sie bis auf Weiteres bestehen. In vielen Fällen gehe es um gezielte Erpressungen von Geschäftsleuten durch organisierte Banden, zum Teil aus der Türkei.