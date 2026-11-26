Die Berliner Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl einer raren Meißner Standuhr im KaDeWe am 6. Oktober 2026. Die Uhr ist über 50.000 Euro wert.

Die Berliner Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls im berühmten Kaufhaus KaDeWe am Kurfürstendamm. Am Abend des 6. Oktober 2026 entwendeten zwei Täter eine extrem seltene Standuhr aus Meißner Porzellan im Wert von rund 50.000 Euro. Die Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen wurde bereits eingeleitet, um die wertvolle Beute zurückzugewinnen.

Details zum Diebstahl der Meißner Standuhr

Die Tat wurde durch Überwachungskameras des Kaufhauses dokumentiert. Die Videoaufzeichnungen zeigen, wie die beiden Männer ein offenbar sorgfältig geplantes Vorgehen anwendeten, um die Standuhr unentdeckt aus der Auslage zu entfernen. Der erste Dieb, identifiziert durch einen Bart und eine Mütze, griff zunächst nach der etwa 50.000 Euro teuren Uhr.

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Er trug das Objekt in einen schwer einsehbaren Bereich des Mehrfamilienhauses, der sich im Inneren des KaDeWe befindet. Dort wartete der zweite Mann auf ihn. Dieser zweite Täter trug kurze Haare und eine Brille. In der Hand hielt er einen speziell präparierten, beige gefärbten Mantel, der als Transportbehälter für die Beute diente.

Täterschaft und Fluchtwege der Verdächtigen

Sobald die Uhr übergeben war, verstaute der Mann mit Brille die Standuhr unbemerkt in seinem Mantel. Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte die Details der Fahndung. Die beiden Männer trennten sich anschließend sofort, um die Aufmerksamkeit zu minimieren und unauffällig zu entkommen.

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Dieb Nummer eins verließ das Gebäude über den regulären Ausgang in Richtung Ansbacher Straße. Er erschien im Video normal gekleidet und trug keine auffällige Beute. Dies diente vermutlich als Ablenkung für die Sicherheitstechnik und das Personal.

Dieb Nummer zwei verließ das Kaufhaus unterdessen getrennt vom ersten Mann über das Parkhaus 2. Er nahm dabei die versteckte Standuhr mit. Durch die räumliche Trennung der Fluchtwege versuchten die Täter, der unmittelbaren Verfolgung zu entgehen. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Identifizierung.

Rarität und technische Daten der Uhr

Die gestohlene Standuhr trägt die Bezeichnung "Degenfechter" und ist ein exklusives Kunstwerk der Meißener Porzellanmanufaktur. Die Herstellung dieses Modells ist extrem begrenzt, da nur fünfzehn Exemplare weltweit produziert wurden. Dies macht jede einzelne Uhr zu einem hochgradig sammelwerten Objekt.

Das spezifische Exemplar, das am Kurfürstendamm gestohlen wurde, lässt sich eindeutig identifizieren und zurückverfolgen. Es trägt die Editionsnummer 05 von 15, was seine Stellung in der kleinen Produktionsreihe zeigt. Diese Nummerierung ist für die Spurensicherung und Rückverfolgung entscheidend.

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Weitere technische Identifikationsmerkmale umfassen die Prägenummer 60M20 und die Dekornummer 90A984. Diese einzigartigen Codes sind in die Porzellanstruktur eingeprägt. Kein anderes Exemplar der Serie weist diese spezifische Kombination aus Dekoration und Prägedaten auf.

Aktionsaufruf der Berliner Polizei

Die Ermittler suchen intensiv nach Zeugen, die die Tatverdächtigen am 6. Oktober 2026 gegen 17.20 Uhr gesehen haben. Besonders relevant sind Sichtungen im unmittelbaren Bereich des KaDeWe, an der Ansbacher Straße oder in der Umgebung des Parkhauses 2. Jeder Hinweis auf das Auftauchen der beiden Männer ist wichtig.

Zusätzlich fragt die Polizei nach Personen, denen die beschriebene Porzellan-Standuhr zum Kauf angeboten wurde. Da es sich um eine sehr spezielle und schwer verkäufliche Rarität handelt, könnte ein Schwarzmarktverkauf erkannt werden, wenn die technischen Details bekannt sind.

Wer Informationen zum Verbleib der Uhr hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird aufgefordert, sich an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden. Die Kombination aus Videoaufzeichnungen und den eindeutigen Seriennummern gibt den Ermittlern gute Möglichkeiten, die Beute schnell zu finden.