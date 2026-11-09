Berliner Polizei: Großeinsatz gegen Schusswaffenkriminalität in der Hauptstadt

Die Berliner Polizei führt am Montagabend eine große Razzia gegen Clan-Kriminalität durch. Mehr als 300 Beamte und Spezialkräfte durchsuchen über zehn Objekte.

Die Berliner Polizei ist am Montagabend zu einer umfangreichen Operation gegen organisierte Kriminalität in der Hauptstadt angetreten. Wie Polizeisprecher Florian Nath um kurz nach 20 Uhr bei der Plattform X mitteilte, wurden im gesamten Stadtgebiet mehr als zehn Objekte durchsucht. Ziel dieser Maßnahme ist es, Beweismittel im Zusammenhang mit der Schusswaffenkriminalität zu sichern. Es handelt sich dabei um die Vollstreckung richterlicher Durchsuchungsbeschlüsse, die Teil einer fortlaufenden Ermittlungsstrategie sind.

Einsatzstärke und beteiligte Spezialkräfte

Der Umfang des Einsatzes wird als sehr groß charakterisiert. Laut Angaben von Nath sind mehr als 300 Beamtinnen und Beamte im gesamten Stadtgebiet verteilt tätig. Zur Unterstützung der regulären Streifenkräfte wurden spezialisierte Einheiten hinzugezogen. Dazu gehört unter anderem das Spezialeinsatzkommando der Berliner Polizei, das für besonders gefährliche Lageabschnitte zuständig ist. Zusätzlich waren auch Spezialkräfte der Bundespolizei vor Ort im Einsatz, um die Ressourcen effektiv bündeln zu können.

Also read Döner-Eröffnung in Dortmund eskaliert: Hunderte Jugendliche, Polizei im Großeinsatz

Ermittlungseinheit BAO Ferrum übernimmt Führung

Die operative Leitung dieses Komplexes hat die Besondere Aufbauorganisation (BAO) Ferrum übernommen. Diese spezielle Ermittlungseinheit der Berliner Polizei wurde im Herbst vergangenen Jahres speziell zur Bekämpfung der Clankriminalität ins Leben gerufen. Die Bezeichnung Ferrum steht dabei für die zentrale Ausrichtung auf die systematische Auflösung krimineller Strukturen. Die BAO hat sich zum Ziel gesetzt, die Vernetzung von Clans und Banden zu durchbrechen und die daraus resultierenden Gewalttaten nachhaltig zu unterbinden.

Motive: Rivalitäten und Schutzgelderpressung im Fokus

Der Hintergrund der aktuellen Durchsuchungen liegt in den tief verwurzelten Konflikten zwischen verschiedenen kriminellen Gruppen. Vielfach stecken hinter den Gewaltverbrechen Clan- und Banden-Rivalitäten, die um Macht und Einflusszonen in Berlin führen. Neben den territorialen Auseinandersetzungen spielt auch die gewerbsmäßige Schutzgelderpressung eine zentrale Rolle. Die Täter nutzen oft Drohungen und Nötigung, um Einnahmen aus legalen und illegalen Geschäften der Opfer zu erpressen. Die Polizei geht davon aus, dass die Durchsuchungen direkte Spuren in diesen kriminellen Machtkämpfen hinterlassen.

Advertisement

Strategische Bedeutung der Ermittlungsarbeit

Die Bildung der BAO Ferrum markiert einen strategischen Wandel in der Berliner Polizeipolitik. Statt nur auf die Einzeltat zu reagieren, soll fortan die gesamte Organisation von Clan-Kriminalität angegriffen werden. Die Koordination zwischen dem Spezialeinsatzkommando, der Bundespolizei und der spezialisierten BAO ermöglicht eine effizientere Arbeit. Die Razzia am Montagabend dient dazu, die Informationshoheit über die kriminellen Netzwerke zu gewinnen und die finanzielle Basis dieser Gruppen zu schwächen. Durch die Sicherung von Beweismitteln sollen die Grundlagen für weitere Anklagen und die Zerschlagung von Strukturen gelegt werden.

Kontext und fortlaufende Maßnahmen der Polizei

Die aktuelle Operation ist keine isolierte Maßnahme, sondern Teil einer andauernden Strategie der Berliner Polizei. Die Bekämpfung der Schusswaffenkriminalität gilt als eine der dringendsten Aufgaben der Stadtbehörden in den letzten Monaten. Die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei zeigt, dass das Problem die Grenzen der Landeshauptstadt überschreitet und eine überregionale Betrachtung erfordert. Die Behörden signalisieren damit klare Konsequenzen für die Täter, die von der zunehmenden Intensivierung der Ermittlungen ausgehen müssen. Die weiteren Schritte in den Ermittlungen werden voraussichtlich in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden, sobald die ersten Auswertungen der sichergestellten Beweismittel vorliegen.