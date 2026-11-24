Die Internetwache der Berliner Polizei ist nach mehrtägigem Ausfall durch Sicherheitslücke in PHP wieder verfügbar. Bürger können Online-Anzeigen erneut stellen.

Die Internetwache der Berliner Polizei ist nach mehreren Tagen Ausfall wieder vollständig nutzbar. Seit Montagnachmittag steht den Bürgerinnen und Bürgern der Online-Dienst erneut für diverse polizeiliche Angelegenheiten zur Verfügung. Dies umfasst die Möglichkeit, Anzeigen online zu erstatten, Hinweise an die Behörden zu übermitteln oder geplante Versammlungen bei der Polizei anzumelden. Die Wiederaufnahme des Betriebs markiert das Ende einer technischen Unterbrechung, die zuvor erhebliche Einschränkungen für die digitale Bürgerinteraktion mit den Behörden bedeutet hatte.

Ursachenanalyse Sicherheitslücke in PHP

Der Ausfall des digitalen Dienstes ging auf einen spezifischen technischen Hinweis des beauftragten IT-Dienstleisters zurück. Dieser wies auf eine neu bekannt gewordene Sicherheitslücke in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP hin. Auf Empfehlung des IT-Dienstleistungszentrums entschied sich die Polizei Berlin zu einer vorsorglichen Maßnahme. Der Dienst wurde daraufhin vom Netz genommen, um das Risiko eines potenziellen Cyberangriffs auf die Systeme drastisch zu verringern. Zum Zeitpunkt der Warnung bestand zunächst Unklarheit darüber, ob die Internetwache selbst direkt von der Schwachstelle betroffen war.

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Vergleich mit Vorfällen im Oktober

Die aktuelle Situation erinnert an Vorgänge aus dem Vormonat. Bereits im Oktober gab es eine bekannte Lücke in der weltweit genutzten Programmiersprache PHP. Damals waren zahlreiche Webseiten weltweit betroffen, weshalb Behörden und Einrichtungen in Berlin und Brandenburg ihre Seiten ebenfalls vorsorglich abschalteten oder einschränkten. Auch die Internetwache der Berliner Polizei war im Oktober bereits einmal vom Netz. Dort war der Ausfall jedoch auf einen anderen Grund zurückzuführen. Ein Problem mit einem zentralen Computersystem der Berliner Polizei führte damals zu technischen Störungen, wobei laut einem Sprecher nicht die gesamte Technik betroffen war, sondern nur Teile davon.

Kommunikation und Wiederherstellung

Die PolizeiBerlin informierte die Öffentlichkeit über die Störung und den Fortschritt der Reparaturarbeiten. Am Samstag teilte die Polizei auf ihrem WhatsApp-Kanal mit, dass die Internetwache nicht verfügbar sei. Das offizielle Statement lautete: Wir arbeiten mit Hochdruck an der schnellen Wiederverfügbarkeit und bitten bis dahin um Verständnis. Nach Abschluss der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und Tests konnte der Dienst schließlich am Montagnachmittag wiederhergestellt werden. Die Behörde bestätigte auf Nachfrage, dass die Wiederinbetriebnahme erfolgreich war und die Internetwache nun wieder ihre regulären Funktionen erfüllt.

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Alternativen für Bürger in Notfällen

Für Fälle, in denen die Internetwache aus technischen Gründen nicht verfügbar sein sollte, hat die Berliner Polizei klare Alternativen bereitgehalten. Bürger sollen sich in Notfällen weiterhin über den Notruf 110 an die Polizei wenden. Diese telefonische Erreichbarkeit ist auch während technischer Ausfälle gewährleistet. Für Sprech- und hörgeschädigte Personen stehen weitere Kommunikationswege zur Verfügung. Diese können ein Fax an die 110 schicken oder die Nora-App nutzen, um den Kontakt mit den Behörden herzustellen.

Dezentrale Erstattung vor Ort

Neben den digitalen und telefonischen Wegen bleibt die persönliche Erstattung von Anzeigen eine feste Option. Anzeigen können zudem persönlich auf jedem Polizeiabschnitt erstattet werden. Diese dezentrale Struktur stellt sicher, dass die Bürgerinnen und Bürgern auch bei Ausfall zentraler IT-Infrastrukturen Zugang zu polizeilichen Dienstleistungen haben. Ein Überblick der Dienststellen samt Erreichbarkeiten steht den Nutzern zur Verfügung, um den nächstgelegenen Standort für eine persönliche Beratung oder Anzeigeerstellung zu finden. Dies gewährleistet eine flächendeckende Absicherung der polizeilichen Versorgung in der Hauptstadt.