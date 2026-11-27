Im Rahmen von Razzien in Berlin wurden acht Wohnungen durchsucht, zwei Verdächtige festgenommen und zahlreiche Drogen sowie Waffen sichergestellt. Die Ermittlungen targeting eine kriminelle Gruppe, die auch mit Erpressung in Verbindung gebracht wird.

Die Berliner Polizei hat kürzlich eine umfangreiche und koordinierte Razzia durchgeführt, bei der acht Wohnungen und Räumlichkeiten aufgrund des Verdachts auf organisierten Drogenhandel durchsucht wurden.

Im Rahmen dieses intensiven Einsatzes konnten zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen werden. Bei den Durchsuchungen, die sich über verschiedene Stadtteile erstreckten, sicherte die Polizei eine erhebliche Menge an Bargeld, nämlich mehr als zehntausend Euro, sowie drei Fahrzeuge ein. Die gefundenen Drogenbefunde wurden in einer speziell als Bunkerwohnung getarnten Location identifiziert, was auf eine hohe Sicherheitsstufe der Täter hindeutet. Den Durchsuchungen waren vorhergehende, langwierige Ermittlungen vorausgegangen, die sich gegen insgesamt vier Tatverdächtige richteten.

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Macheten und Erpressungsvorwürfe bei Festnahmen

Zusätzlich zu den Drogensachen wurden weitere Tatwerkzeuge beschlagnahmt, die auf die Gewaltbereitschaft der Gruppe hinweisen. Unter anderem wurden zwei Macheten, ein Baseballschläger und zwei Reizstoffsprühgeräte sichergestellt. Diese Funde stehen in direktem Zusammenhang mit weiteren Vorwürfen wie Erpressung. Die beiden festgenommenen Männer sind 27 und 29 Jahre alt und sollen am darauf folgenden Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um die Erlassung von Haftbefehlen zu beantragen.

Die Polizei betont, dass gegen insgesamt vier Männer ermittelt wird, wobei die aktuellen Festnahmen einen weiteren Schlag gegen dieses kriminelle Netzwerk darstellen. Im größeren Kontext der Berliner Kriminalitätsbekämpfung stellt die Einsatzgruppe Ferrum weiterhin eine zentrale Rolle dar. Laut einer Bilanz der Polizei Anfang November hat sich keine Abnahme der Schusswaffengewalt in der Hauptstadt gezeigt. Die Einheit, bestehend aus rund 110 Polizistinnen und Polizisten, überprüfte in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7571 Verdächtige.

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Bilanz der Berliner Einsatzgruppe Ferrum

Dabei kontrollierten die Beamten 4249 Fahrzeuge sowie 891 gastronomische Betriebe wie Restaurants, Cafés und Kneipen. Insgesamt wurden 288 Personen festgenommen, einige davon dauerhaft inhaftiert.

Zudem verhängte die Polizei in 5308 Fällen vorübergehende Freiheitsbeschränkungen. Rund 80 Haftbefehle wurden nach Stand von Ende Oktober erlassen, wobei sich 51 mutmaßliche Tätercurrently in Untersuchungshaft befinden. Die Polizei beschlagnahmte zudem 73 scharfe Schusswaffen und etwa 3400 Schuss scharfe Munition, was die Gefahr durch illegale Waffen in Berlin unterstreicht.