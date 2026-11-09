Berliner Polizei räumt Hells Angels Clubhaus und mehr als zehn Objekte durch

Eine Großrazzia der Berliner Polizei am Montagabend zielt auf die Schusswaffenkriminalität ab. Mehr als 300 Beamte durchsuchen Objekte, darunter das Hells Angels Clubhaus in Biesdorf.

Die Berliner Polizei hat am Montagabend eine massive Großrazzia im gesamten Stadtgebiet gestartet, um der zunehmenden Schusswaffenkriminalität entgegenzuwirken. Polizeisprecher Florian Nath bestätigte, dass rund um die Uhr nach 19 Uhr richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in mehr als zehn Objekten vollstreckt werden. Der Einsatz umfasst sowohl das Spezialeinsatzkommando der Berliner Polizei als auch Spezialkräfte der Bundespolizei, darunter die GSG 9.

Ziele der Polizeiaktion in Berlin

Ein schwerer Fokus der Ermittlungen liegt auf der Rockergruppe Hells Angels. In Biesdorf, einem Ortsteil des Bezirks Marzahn-Hellersdorf, rückte die Polizei mit einem gepanzerten Fahrzeug direkt vor dem Clubhaus der Rocker an. Neben dem Vereinsheim werden auch mehrere Privatwohnungen durchsucht, die Menschen zugerechnet werden, die dem Umfeld der Hells Angels nahestehen oder dieser Gruppe direkt angehören. Die Maßnahmen sind Teil eines breiteren Netzwerks, das auch Wohnungen in Neukölln, Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Pankow, Lichtenberg und Treptow-Köpenick betrifft. Ein weiterer Einsatzort befindet sich außerhalb Berlins in Brandenburg.

Also read Großrazzia in Berlin: Panzerfahrzeug und 300 Beamte bei Hells-Angels-Aktion

Strategien gegen die organisierte Gewalt

Diese koordinierte Aktion wird von der Besonderen Aufbauorganisation "Ferrum" geführt, einer speziellen Ermittlungseinheit der Berliner Polizei, die im Herbst des Vorjahres gegründet wurde. Die Einheit, der etwa 110 Beamtinnen und Beamte angehören, hat die operative Führung des Einsatzes übernommen. Bis zum 23. Oktober wurden von "Ferrum" mehr als 720 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Davon stehen 483 Verfahren in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Phänomen der Schusswaffenkriminalität. Die Polizei gibt an, dass diese Intensivierung der Ermittlungen dazu beigetragen habe, kriminelle Strukturen aufzudecken, Tatverdächtige zu identifizieren und zu inhaftieren. Der Verfolgungsdruck auf die beteiligten Akteure sei durch diese Strategie deutlich erhöht worden.

Advertisement

Umfang der aktuellen Ermittlungen

Für die Durchsuchungen insgesamt sind mehr als 300 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Der genaue Umfang der Beweismittelsuche und die Identifizierung der Tatpersonen sollen im weiteren Verlauf der Nacht klargestellt werden. Florian Nath erklärte, dass sich noch zeigen müsse, ob neben den waffenrechtlichen Verfahren weitere Vorwürfe hinzukommen. Die Maßnahmen dienen primär der Sicherung von Beweismitteln. Der Sprecher rechnete am späten Abend damit, dass der Einsatz bis in die Nacht andauern würde. Die Vielzahl der durchsuchten Objekte verdeutlicht die Komplexität der vernetzten Strukturen, die die Polizei nun unter die Lupe nimmt.

Statistik zur Gewalt im öffentlichen Raum

Trotz der intensivierten Bemühungen bleibt das Ausmaß der Waffengewalt in der Hauptstadt hoch. Vielfach stecken hinter den Schüssen auf den Straßen Berlins Clan- und Banden-Rivalitäten sowie Schutzgelderpressung. Im ersten Halbjahr des Jahres 2026 hat die Polizei insgesamt 585 Delikte mit Schusswaffengebrauch registriert. Diese Statistik beinhaltet 324 Bedrohungen und 261 Schussabgaben. Die hohe Anzahl der Vorfälle unterstreicht die Notwendigkeit der fortlaufenden Polizeimaßnahmen und der spezialisierten Einheiten, um die Sicherheit in der Bevölkerung wiederherzustellen und weitere Straftaten zu verhindern.