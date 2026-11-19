Die Berliner Polizei bittet um Hilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Mannes, der im August 2026 in Halensee gefunden wurde. Hinweise an die Vermisstenstelle.

Die Berliner Polizei richtet einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit, um die Identität eines unbekannten Mannes zu klären. Die Ermittler des Landeskriminalamts Berlin suchen nach Zeugen oder Angehörigen, die den 55-jährigen Toten erkennen könnten. Der Mann wurde am 26. August 2026 in einer Wohnung im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, genauer im Ortsteil Halensee, tot aufgefunden.

Körperliche Merkmale und mutmaßliche Herkunft

Die Behörden haben detaillierte Beschreibungen des Verstorbenen veröffentlicht, um eine mögliche Identifizierung zu erleichtern. Demnach war der Mann ungefähr 55 Jahre alt und besaß eine Körpergröße von rund 185 Zentimetern. Sein Gewicht betrug etwa 120 Kilogramm, was auf eine kräftige Statur schließen lässt. Nach ersten polizeilichen Einschätzungen soll er mutmaßlich ghanaischer Staatsbürger sein, was durch den Spitznamen "Gully" gestützt wird, unter dem er in seinem sozialen Umfeld bekannt war.

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Diese Informationen stammen jedoch aus zweiter Hand und sind nicht definitiv bestätigt. Die Freunde des Toten kannten ihn ausschließlich unter dem Namen "Gully". Eine direkte Bestätigung der nationalität oder des Geburtsorts steht noch aus, da die Polizei bisher keine offiziellen Papiere oder Reisepässe vorliegen hat, die seine Identität eindeutig verifizieren würden. Die Behörden betonen, dass diese Angaben vorläufiger Natur sind.

Ermittlungsergebnisse und Namensspuren

Um die Identität des Verstorbenen zu klären, werteten die Ermittlerinnen und Ermittler die Daten auf seinem Mobiltelefon aus. Diese digitalen Spuren führten zu der Hypothese, dass der Mann mit Stephen (Steve) Agyarko Boamah identifiziert werden könnte. Der Name wurde als möglicher Eigename des Toten in Erwägung gezogen, da er in den contacts oder Nachrichten auf dem Gerät gefunden wurde.

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Trotz dieser digitalen Spur blieben die Nachforschungen der Berliner Polizei zunächst erfolglos. Die Behörden haben Anfragen an die zuständigen Stellen in Ghana zu diesem Namen gerichtet, um eine Abgleichung der Daten mit den dortigen Registern zu ermöglichen. Diese Anfragen blieben jedoch ohne Ergebnis. Eine offizielle Bestätigung, dass Stephen (Steve) Agyarko Boamah tatsächlich mit dem in Berlin aufgefundenen Toten übereinstimmt, liegt derzeit nicht vor. Die Identität bleibt somit rechtlich und faktisch ungeklärt.

Offene Fragen zur Todesursache

Neben der Klärung der Identität bestehen auch noch offene Fragen bezüglich der genauen Umstände des Todes. Die Polizei gab keine Auskunft über die konkrete Todesursache. Weder eine gewaltsame Tat noch ein natürlicher Tod wurden offiziell bestätigt oder ausgeschlossen. Die Behörde verzichtet bewusst auf weitere Details zur Tat, um die Ermittlungen nicht zu gefährden und um spekulative Berichterstattung vorzugreifen.

Diese Zurückhaltung der Behörden ist in Fällen unbekannter Leichen üblich, um falsche Hinweise zu vermeiden. Es bleibt abzuwarten, ob die forensischen Gutachten weitere Aufschlüsse über die Art des Todes geben werden. Aktuell konzentrieren sich die Kräfte des Landeskriminalamts Berlin ausschließlich auf die Aufklärung der Identität des Opfers, da ohne diese Grundlage keine weiteren ermittlerischen Schritte eingeleitet werden können.

Hinweismeldungen an die Vermisstenstelle

Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin nimmt aktuell jede Form von sachdienlichen Hinweisen entgegen. Bürger, die den Mann erkennen oder Informationen über seinen Aufenthaltsort in der Wohnung in Berlin-Halensee haben, sind aufgefordert, sich zu melden. Die Kontaktdaten der Behörde sind öffentlich zugänglich, um den Kontaktweg so niedrigschwichtig wie möglich zu gestalten. Die Mitarbeiter der Behörde sind für diese Meldungen speziell geschult und sensibilisiert.

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Die Hinweise können direkt an die Vermisstenstelle in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten geschickt werden. Alternativ ist die Behörde telefonisch unter der Nummer (030) 4664-912444 erreichbar. Für Übermittlung per Fax steht die Nummer (030) 4664-912499 zur Verfügung. Eine weitere Kontaktmöglichkeit besteht per E-Mail an die Adresse LKA124Hinweise@polizei.berlin.de. Diese Kanäle stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um zeitkritische Informationen schnell verarbeiten zu können.

Sollten Bürger die Hinweise außerhalb der regulären Bürodienstzeiten geben wollen, stehen jederzeit jede andere Polizeidienststelle zur Verfügung. Die örtlichen Revieren leiten die Meldungen automatisch an die zuständige Vermisstenstelle weiter. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen, selbst wenn die zentrale Behörde nicht direkt erreichbar ist. Die Berliner Polizei betont nochmals die Wichtigkeit jeder noch so kleinen Information, da sie oft der Schlüssel zur Auflösung des Falls ist.