Das Landgericht Berlin verhängt eine Geldstrafe gegen Juliane G. wegen schwerem Stalking. Die Angeklagte ignorierte Schutzanordnungen und betrog das Gericht.

Die Angeklagte Juliane G. wird vom Landgericht Berlin wegen schwerwiegender Stalking -Vorfälle strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Zwischen dem September 2023 und dem Januar 2025 verfolgte sie einen bekannten Berliner Rapper, der diese Annäherungsversuche explizit abgelehnt hatte. Der 36-jährigen Frau wird vorgeworfen, durch massive psychische Belästigung die Privatsphäre des Musikers missachtet zu haben.

Massive Belästigung trotz Verbots

Juliane G. ignorierte die klaren Grenzen, die ihr gegenüber gesetzt wurden, und steigerte die Intensität ihrer Handlungen kontinuierlich. Laut der Anklageerscheinung tauchte sie wiederholt an seinem Arbeitsplatz auf und suchte den Musiker gezielt im Backstagebereich von Konzerten auf, um mit ihm in Kontakt zu treten. Diese physische Präsenz war für den Betroffenen besonders belastend, da sie seine beruflichen Räume infiltrierte.

Also read Arbeitsraumprogramm des Berliner Senats: Weitere Verunsicherung für Berliner Künst­le­r:in­nen

Neben den direkten Kontakten versendete die Angeklagte hunderte von E-Mails an das Opfer, was die digitale Belästigung erheblich ausweitete. Ein Foto auf dem Facebook-Profil der 36-Jährigen, auf dem sie arm in arm mit dem drei Jahre älteren Rapper zu sehen ist, deutet darauf hin, dass sich die beiden Personen zuvor kannten. Diese bekannte Verbindung rechtfertigt jedoch keineswegs das fortgesetzte und unerwünschte Verhalten.

Gerichtliche Betreuungsanträge als Taktik

Einen besonderen Höhepunkt in der Eskalation des Stalkings bilderten die Versuche der Angeklagten, das Opfer rechtlich und psychisch einzugrenzen. Juliane G. stellte drei verschiedene Betreuungsanträge gegen den Berliner Rapper bei unterschiedlichen Amtsgerichten. Dabei gab sie vor, dass der Geschädigte aufgrund einer angeblichen gesundheitlichen oder psychischen Verfassung eine Betreuung benötige.

Advertisement

Ziel dieser strategischen Rechtsschritte war es, sich selbst als gesetzliche Betreuerin einsetzen zu lassen, was ihr weiteren Zugriff auf das Leben des Musikers ermöglichen würde. Diese manipulativen Versuche zeigten die Tiefe der Fixierung der Angeklagten und ihre Bereitschaft, juristische Instrumente zu missbrauchen, um ihr Ziel zu erreichen, trotz der fehlenden Grundlage.

Ignorierte Schutzanordnungen und Prozessverlauf

Trotz einer gegen sie erwirkten gerichtlichen Gewaltschutzanordnung ließ sich Juliane G. nicht von ihren Handlungen abbringen. Die Existenz dieser Anordnung, die ihr den Kontakt und die Annäherung untersagte, wurde von ihr bewusst ignoriert, was die Schwere der Straftat unterstreicht. Die Androhung und Anwendung rechtlicher Mittel war Teil der Belästigungskampagne gegen den Musiker.

Der Prozess am Landgericht in Moabit verlief für die Angeklagte negativ. Da sie zu einem ersten Gerichtstermin im September 2026 nicht erschienen war, erging gegen sie ein Strafbefehl. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen verhängt. Die Höhe des Tagessatzes wurde auf 30 Euro festgesetzt, was einer Gesamtstrafe von 4500 Euro entspricht.

Geltung des Urteils und rechtliche Folgen

Juristisch gilt eine Strafe von mehr als 90 Tagessätzen als schwerwiegende Sanktion, da sie dem Wert von drei Nettomonatsgehältern entspricht. Dies markiert eine erhebliche finanzielle Belastung für die Verurteilte und signalisiert die Ernsthaftigkeit der Tat. Der Pflichtverteidiger legte gegen den ursprünglichen Strafbefehl Einspruch ein, um der Angeklagten die Möglichkeit zu geben, das Urteil durch ein persönliches Erscheinen im Gerichtssaal abzuwenden.

Advertisement

Doch Juliane G. erschien auch zum vereinbarten Verhandlungstag am Mittwoch nicht vor Gericht. Aufgrund dieses fehlenden Erscheinens wird das Urteil nun rechtswirksam. Die konsequente Verweigerung der Gerichtsteilnahme führte dazu, dass die festgesetzte Geldstrafe in Kraft tritt, ohne dass eine weitere mildernde Berücksichtigung im Rahmen einer mündlichen Verhandlung möglich war.