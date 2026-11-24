Der Berliner Rechnungshof hinterfragt die Rechtskonformität der Arbeitsverträge und Rentenansprüche von Derya Saleh als SPD-Fraktionschef. Weitere Details zur Prüfung und den Reaktionen anderer Parteien finden Sie hier.

Der Berliner Rechnungshof hat erhebliche Zweifel an der verfassungs- und sozialversicherungsrechtlichen Ausgestaltung der Funktionszulage für den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Berliner SPD, Derya Saleh. Dieser Vorwurf wurde der Fraktion vergangene Woche durch einen offiziellen Brief mitgeteilt. Die Prüfer hinterfragen konkret, ob die Einordnung Salehs als Arbeitnehmer in einem privatrechtlichen Arbeitsvertrag rechtens ist und ob dadurch zusätzliche Rentenansprüche begründet wurden.

Prüfung der Funktionszulage und Rentenansprüche

Zentraler Punkt der Ermittlungen des Berliner Rechnungshofs ist die Frage, ob ein Fraktionsvorsitzender als Angestellter der Fraktion gelten darf. Demnach soll Derya Saleh für seine Tätigkeit als Fraktionschef monatlich 10.600 Euro brutto erhalten haben. Diese Summe kam zusätzlich zu seiner Abgeordnetendiät in Höhe von 8161 Euro monatlich hinzu. Durch den vorliegenden Arbeitsvertrag könnten sich für Derya Saleh Ansprüche auf eine zusätzliche Altersversorgung ergeben haben, die über seine reguläre Rentensicherung als Abgeordneter hinausgehen. Der Rechnungshof geht davon aus, dass Derya Saleh, der von 2011 bis September 2026 Fraktionschef war, durch diese Konstellation möglicherweise unrechtmäßige Rentenansprüche erworben hat.

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Gesetzliche Grundlagen und rechtliche Einordnung

Laut dem Landesabgeordnetengesetz dürfen besondere parlamentarische Aufgaben, die Abgeordnete für ihre Fraktion wahrnehmen, von dieser vergütet werden. Im Fraktionsgesetz ist zudem geregelt, dass Fraktionen ihre Mittel für Aufwandsentschädigungen oder Entgelte für die bei ihnen tätigen Personen verwenden können. Dies umfasst auch die im Rahmen privatrechtlicher Arbeitsverhältnisse üblichen freiwilligen sozialen Aufwendungen. Ein Sprecher des Rechnungshofs betonte, dass es sich um Fragen von grundsätzlicher und systemischer Bedeutung handelt. Aktuell prüft die Behörde die Verwendungsnachweise der Jahre 2021 bis 2023 aller Fraktionen in Berlin. Der Berliner Rechnungshof hat ein Auskunftsersuchen für weitere Unterlagen gestellt, um eine abschließende Beurteilung vornehmen zu können.

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Reaktion der SPD und historische Vorgänger

In der SPD-Fraktion herrschte am Montagabend Fassungslosigkeit über die Nachricht. Es wurde darauf hingewiesen, dass dieselbe arbeitsvertragliche Regelung bereits seit den Zeiten von Ditmar Staffelt (Fraktionschef von 1989 bis 1994) und Klaus Böger (1994 bis 1999) besteht. Derya Saleh habe seinen Vertrag im Jahr 2011 wort- und zahlengleich von seinem Vorgänger Michael Müller übernommen. Die SPD betrachtet die Zahlung von Sozialabgaben für den Fraktionsvorsitzenden als Selbstverständlichkeit, was zudem von Sozialgerichten bestätigt wurde. Derya Saleh kündigte an, ein Statusfeststellungsverfahren bei der Rentenkasse einzuleiten, um den rechtlichen Status seiner Ansprüche endgültig klären zu lassen.

Vergleichbare Modelle bei anderen Parteien

Andere Fraktionen in Berlin regeln die Vergütung für den Fraktionsvorsitz häufig über nicht sozialabgabenpflichtige Zulagen. Die CDU-Fraktion gab an, bei Funktionszulagen in Übereinstimmung mit gesetzlichen und verfassungsmäßigen Rahmenbedingungen sowie der Rechtsprechung zu handeln. Ein Sprecher der Grünen erklärte, dass die Fraktionsvorsitzenden monatlich eine Aufwandsentschädigung von 1000 Euro erhalten. Für diese Tätigkeit bestehe kein Arbeitsvertrag, es werde kein Gehalt gezahlt und es würden keine Sozialversicherungs- oder Rentenversicherungsbeiträge aus Fraktionsmitteln abgeführt. Die AfD-Fraktion handle rechtlich ähnlich, indem sie zusätzliche Aufwandsentschädigungen zahlt, die von den Mitgliedern des Fraktionsvorstands selbst als Einkommen versteuert werden, ohne dass Sozialabgaben entrichtet werden müssen.