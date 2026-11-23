Der Berliner Rechnungshof ermittelt gegen Raed Saleh wegen möglicher rechtswidriger Funktionszulagen. Die Aufsichtsbehörde zweifelt an der Zulässigkeit seiner Vertragskonstruktion und der damit verbundenen staatlichen Finanzierung.

Der Berliner Rechnungshof hat die Ausgabenkontrolle des ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh intensiviert und ein offizielles Auskunftsersuchen an seine Nachfolger in der Berliner Landespolitik übermittelt. Die unabhängige Aufsichtsbehörde äußert erhebliche Zweifel an der verfassungs-, vertrags- und sozialversicherungsrechtlichen Ausgestaltung der an den ehemaligen Vorsitzenden gewährten Funktionszulage. Dieser Schritt markiert einen signifikanten Einschnitt in die finanzpolitische Überwachung der Berliner Fraktionen, da nun die konkrete Frage im Mittelpunkt steht, ob die Abfindungen und Gehaltsbestandteile von Steuerzahlergeldern finanziert wurden, die rechtlich nicht gedeckt sind.

Kernprüfung der Rechtskonformität von Gehältern

Der Rechnungshof untersucht seit dem Jahr 2021 systematisch die Personalausgaben aller politischen Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus, wobei die Ergebnisse bei der SPD zu kontroversen Einschätzungen geführt haben. Der Schwerpunkt der aktuellen Ermittlungen liegt auf der Konstruktion eines Arbeitsvertrages, den Raed Saleh im Jahr 2022 für sich selbst organisiert haben soll, obwohl er als freier Abgeordneter kein weisungsabhängiger Angestellter der Landesverwaltung war. Diese Doppelrolle soll es ihm ermöglicht haben, neben seiner regulären Abgeordnetenentschädigung zusätzliche staatliche Leistungen in Form von Sozialabgaben und Funktionszulagen zu beziehen, was die Aufsichtsbehörde als potenziellen Verstoß gegen das Haushaltsrecht und die Sozialversicherungsordnung wertet.

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Finanzielle Dimensionen und Rentenansprüche

Die finanziellen Ausmaße, die in der Kritik stehen, sind beachtlich: Im Jahr 2022 beliefen sich die Dienstbezüge von Raed Saleh laut vorliegenden Informationen auf mehr als 212.000 Euro brutto. Ein zentraler Kritikpunkt des Rechnungshofs ist die Tatsache, dass Saleh bereits aufgrund seiner zwanzigjährigen Zugehörigkeit zum Parlament Anspruch auf die übliche Abgeordneten-Altersversorgung hatte. Für diese Dienstzeit stehen ihm bereits jetzt sechzigfünf Prozent seiner Diäten zu, die ab dem Alter von 57 Jahren ausgezahlt werden. Dieser Regelbetrag entspricht derzeit monatlich 5.304 Euro, ohne dass er hierfür eigene Beiträge an die Sozialkassen entrichten muss, was die zusätzliche Inanspruchnahme weiterer Zahlungen aus dem Staatsbudget als fragwürdig erscheinen lässt.

Positionen der Fraktionen und rechtliche Einordnung

Raed Saleh weist jegliches Fehlverhalten entschieden zurück und betont gegenüber der Öffentlichkeit, dass seine Abrechnung und sein Vertrag vollständig im Einklang mit dem geltenden Recht gestanden hätten. Als Hauptargument führt er an, dass sein Anstellungsvertrag wortgleich vom Amtsvorgänger übernommen wurde, was impliziert, dass die Praxis der Vertragsgestaltung zuvor bereits geduldet oder genehmigt worden war. Für die Bezahlung von Fraktionschefs existieren in Berlin jedoch keine starren gesetzlichen Vorgaben; historisch orientierte man sich bei den Zulagen oft an den Gehältern von Senatoren, die regelmäßig etwa zwanzig Prozent unter dem Gehalt des Regierenden Bürgermeisters lagen, was Raum für unterschiedliche interpretationsbedürftige Auslegungen ließe.

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Konsequenzen und künftige Vergütungsstruktur

Die neue SPD-Fraktion hat auf die sich abzeichnenden Probleme reagiert und letzte Woche beschlossen, künftige Fraktionschefs nicht mehr mit einem Arbeitsvertrag zu versehen, der zusätzliche Rentenpunkte generiert. Stattdessen wurde festgelegt, dass der Nachfolger von Raed Saleh nur noch 75 Prozent der bisherigen Entschädigungshöhe erhalten wird, um zukünftige rechtliche Unsicherheiten und die Gefahr von Rückforderungen durch den Staat zu minimieren. Der Rechnungshof verlangt derzeit die Herausgabe des umstrittenen Arbeitsvertrages, um die Details der Zahlungsweg zu analysieren, wobei unklar bleibt, ob eine Rückforderung der geleisteten Zahlungen angesetzt werden wird oder ob die Prüfung auf eine Klärung der rechtlichen Grundlagen beschränkt bleibt.

Ausblick auf das weitere Verfahren

Es bleibt abzuwarten, wie die Aufsichtsbehörde die vorliegenden Beweise rechtlich einordnen wird, da die Frage komplex ist, ob die Vergabe eines Arbeitsvertrags an einen frei gewählten Repräsentanten unter Ausnutzung staatlicher Sozialversicherungssysteme zulässig ist. Sollte der Rechnungshof zu dem Schluss kommen, dass Salehs Bezahlung rechtswidrig war, könnte dies zu einer gerichtlichen Rückforderung der erhaltenen Mittel führen. Die aktuelle Situation dient als Warnsignal für alle politischen Akteure in Berlin, da sie zeigt, dass auch etablierte Praktiken und lange bestehende Verträge einer strengen finanzpolitischen Revision unterzogen werden können, wenn sie im Widerspruch zur aktuellen Rechtsauslegung der Staatsanwender stehen.