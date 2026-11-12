Berliner Schießerei: Sieben Festnahmen nach Angriff in Adlershof

Nach dem tödlichen Schussangriff in Berlin-Adlershof am 11. September hat die Polizei sieben Verdächtige festgenommen. Ermittler stufen die Tat als organisierte Kriminalität ein und intensivieren die Fahndung.

Die Berliner Polizei hat im Zusammenhang mit einem schweren Schussangriff auf einen jungen Mann in Berlin- Adlershof sieben Verdächtige festgenommen. Das Attentat ereignete sich am frühen Morgen des 11. September gegen 4:40 Uhr im Bereich der Dörpfeldstraße und des Adlershof er Marktplatzes. Bei dem Vorfall wurden 17 Schüsse abgefeuert, die zu schweren Verletzungen des 20-jährigen Opfers führten, das daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Festnahmen und Untersuchungshaft

Bis Mitte September hatte die Fahndungsabteilung der Polizei Berlin mehrere tatverdächtige Personen identifiziert und festgenommen. Zwei Brüder, im Alter von 19 und 22 Jahren, sitzen seit dem 23. September in Untersuchungshaft. Weitere Festnahmen folgten kurz darauf: Zwei 21-Jährige und eine 18-jährige Frau wurden seit dem 24. September in Gewahrsam genommen.

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Zusätzlich meldete die Polizei, dass zwei weitere Männer im Alter von 21 und 22 Jahren in den vergangenen zwei Wochen gefasst wurden. Alle sieben Festgenommenen befinden sich gegenwärtig in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine organisierte kriminelle Gruppe hinter dem Attentat steht, was die Komplexität der Nachforschungen unterstreicht.

Tathergang und Beteiligte Fahrzeuge

Der Tathergang zeichnet sich durch eine hohe Aggressivität und den Einsatz von Kraftfahrzeugen aus. Nach den ersten Schüssen auf dem Marktplatz verlagerte sich die Situation in östliche Richtung in die Anna-Seghers-Straße. Mehrere Personen mit Autos waren an dem Vorfall beteiligt, was auf eine koordinierte Aktion hindeutet.

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Das 20-jährige Opfer wurde durch die Kugeln getroffen und schwer verletzt. Die schnelle medizinische Versorgung im Krankenhaus war entscheidend für sein Überleben, doch die physischen und psychischen Folgen der Schießerei bleiben vorerst ungewiss. Die Polizei bestätigt, dass mehrere Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Flucht oder der Teilnahme am Vorfall beobachtet wurden.

Einschätzung der organisierten Kriminalität

Die Berliner Behörden stufen den Angriff als Teil einer wachsenden Tendenz ein, bei der Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Gruppierungen zunehmend mit Schusswaffen ausgetragen werden. Solche Gewalttaten spielen sich häufig im Kontext der organisierten Kriminalität ab und zielen darauf ab, Einflussgebiete zu sichern oder Racheakte zu verüben.

Seit längerem verzeichnet die Polizei einen Anstieg solcher schwerer Gewaltverbrechen. Die spezifische Natur des Angriffs in Adlershof passt in dieses Muster, wobei die hohe Anzahl abgefeuerter Schüsse auf eine extreme Eskalation hindeutet. Die Ermittler arbeiten daher mit besonderer Sorgfalt an der Klärung der Hintergründe.

Sondereinheit und zukünftige Maßnahmen

Um der Zunahme von Schusswaffengewalt entgegenzuwirken, hat die Polizei Berlin seit Oktober 2025 eine Sondereinheit etabliert. Diese Behörde wurde zunächst als "Park" bezeichnet, bis sie Mitte November zur Besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Ferrum" aufgestockt wurde. Der lateinische Name "Ferrum" bedeutet "Eisen" und symbolisiert die harte Hand der Behörden.

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Die BAO "Ferrum" ist darauf spezialisiert, die Lage durch intensive Fahndungsmaßnahmen und präventive Strukturen zu verbessern. Die Einrichtung dieser Einheit markiert einen strategischen Wandel in der Berliner Polizeiarbeit, der darauf abzielt, organisierte Kriminalität wirksamer zu bekämpfen. Die Festnahmen in Adlershof sind ein erster Erfolg dieser neu aufgestellten Strategie.

Die Polizei Berlin hat angekündigt, die Ermittlungen fortzusetzen und die Öffentlichkeit über wesentliche Entwicklungen zu informieren. Bürger, die Hinweise auf die Tathergänge oder die beteiligten Fahrzeuge haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlungsbehörden in Verbindung zu setzen. Die Situation bleibt aktuell, und die Behörden erwarten weitere Ergebnisse aus den Vernehmungen der Festgenommenen.