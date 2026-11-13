Berliner Senat plant KI-Einsatz zur Beschleunigung von Kinderpornografie-Ermittlungen

Nach dem Fall Lisa T. setzt der Berliner Senat auf KI und mehr Personal, um Datenstaus bei sexuellen Straftaten zu lösen. Innensenatorin Spranger und Justizsenatorin Badenberg fordern dringende Investitionen in moderne Technologie zur schnelleren Aufklärung von Tatbeständen.

Der Berliner Senat hat angekündigt, die Datenauswertung bei Ermittlungen wegen Kinderpornografie grundlegend zu verbessern. Der dringende Anlass hierfür ist ein schwerer Fall aus dem Frühsommer 2025, bei dem ein 22-jähriger Verdächtiger seit Anfang des Jahres unter Beobachtung stand. Trotz der sichergestellten Datenmengen bei ihm waren diese zum Zeitpunkt der Tatherstellung noch nicht vollständig ausgewertet worden. Die politische Führung sieht darin eine kritische Lücke im modernen Strafverfolgungsprozess.

KI-Technologie soll Ermittlungsprozesse beschleunigen

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger von der SPD und Justizsenatorin Felor Badenberg von der CDU haben sich öffentlich dafür ausgesprochen, die zunehmende Menge an digitalen Beweismitteln künftig durch Künstliche Intelligenz (KI) schneller zu analysieren. Der Fall Lisa T. hat diese Debatte intensiviert, da die verzögerte Datenauswertung möglicherweise wichtige Erkenntnisse verspätet zugänglich gemacht hätte. Der 22-jährige Mann soll die Schülerin am Dienstag vergangener Woche entführt und anschließend getötet haben. Die Leiche des Mädchens wurde von der Polizei am Sonntag in einem Haus in einem Dorf in Brandenburg entdeckt.

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Der Tatverdächtige hatte versucht, sich selbst mit einer Schreckschusspistole zu töten, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen am Mittwoch im Krankenhaus. Diese Ereignisse unterstreichen die Dringlichkeit, technische Hindernisse abzubauen. Senatorinnen Spranger und Badenberg betonen, dass die aktuelle Man-power nicht mehr ausreicht, um mit dem digitalen Volumen Schritt zu halten. Der Einsatz automatisierter Systeme wird als zwingende Notwendigkeit gesehen, um in künftigen Fällen schneller reagieren zu können. Die politischen Akteure wollen damit verhindern, dass Täter aufgrund von Datenstaus unentdeckt bleiben.

Ressourcenengpässe und personelle Forderungen

Innisenatorin Iris Spranger erklärte dem Tagesspiegel, dass die Auswertungs- und Bearbeitungsdauer bei der Polizei Berlin bisher stets vom Umfang und Aufwand jedes einzelnen Falles abhing. Sie verwies darauf, dass die durchschnittliche Auswertungsdauer seit der Fremdvergabe an externe Gutachtenfirmen zwar herabgesetzt werden konnte, dies jedoch nicht ausreicht. Spranger forderte einen personellen und technischen Ressourcenaufwuchs bei Polizei und Staatsanwaltschaft als absolut erforderlich. Sie werde sich mit Nachdruck in den gegenwärtigen Koalitionsverhandlungen für diese Investitionen einsetzen, um die Kapazitäten nachhaltig zu stärken.

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Spranger leitet in den laufenden Koalitionsverhandlungen mit der Linken und den Grünen die SPD-Gruppe für Inneres. Sie will die Erkenntnisse aus dem Fall Lisa T. direkt in die Aushandlung eines neuen Koalitionsvertrags einfließen lassen. Ihr Ziel ist es, dass eine künftige Koalition Zeitersparnisse durch KI-Technologien und andere technische Lösungen priorisiert. Sie treibt voran, dass nach entsprechenden Werkzeuglösungen gesucht und deren Einführung forciert wird. Der Einsatz solcher Ansätze soll im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten geprüft werden. Sollten Gesetzesänderungen erforderlich sein, um KI-Tools effizient einzusetzen, wird Spranger dies in einer künftigen Koalition vorantreiben.

Anstieg der Straftaten belastet die Justiz

Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) wies auf die rapide steigende Zahl der Ermittlungsverfahren und der dabei anfallenden Daten hin. Sie betonte, dass Staatsanwaltschaft und Polizei mit großem Einsatz und hoher Professionalität am Fall Lisa T. arbeiteten. Bei der Staatsanwaltschaft existieren spezialisierte Abteilungen, die im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern über langjährige Erfahrung verfügen und stark aufgestellt sind. Trotz dieser Expertise sehen sich die Behörden vor großen Herausforderungen gestellt, da die Datenmengen stetig wachsen. Badenberg kündigte an, die Staatsanwaltschaft weiter zu stärken und den Einsatz moderner, KI-gestützter Technik voranzutreiben.

Michael Kallin, Leiter des Berliner LKA-Dezernats Sexualdelikte zum Nachteil volljähriger Personen, relativierte jedoch die Wirksamkeit von KI allein. Er erklärte der dpa, dass die Flut der Datenträger gigantisch sei. Am Auswertungsstau ändere auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz nichts Gutes, da am Ende immer ein Mensch die Ergebnisse prüfen müsse. Die Kriminalstatistik zeigt einen besorgniserregenden Trend: Allein von 2024 auf 2025 verzeichnete Berlin eine Zunahme der Fälle um knapp 54 Prozent, also 682 auf 1954 Fälle. Im Jahr 2020 lagen die Fälle noch bei 639, was die exponentielle Zunahme deutlich macht.

Zukünftige Finanzierung und technische Ausstattung

Neben der steigenden Fallzahl bei Kinderpornografie nehmen auch die Verfahrenszahlen bei jugendpornografischen Inhalten, Vergewaltigung, sexueller Nötigung, schweren sexuellen Übergriffen und sexueller Belästigung zu. Innensenatorin Spranger sagte, sie werde sich grundsätzlich für die ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung der Polizei einsetzen. Dies umfasse explizit eine auskömmliche Finanzierung der erforderlichen Hard- und Software auf dem aktuellen Stand der Technik. Die Politik sieht in der Kombination aus mehr Personal und intelligenter Technologie den einzigen Weg, um Kinder bestmöglich zu schützen und Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen.