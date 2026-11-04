Stefan Weh kritisiert hohe Kosten für Polizeieinsätze in Berlin. Der Bundeskanzler empfängt internationale Gäste unter strengen Auflagen. Verkehr und Luftfahrt sind betroffen.

Die Verkehrsinformationszentrale (ViZ) hat am Morgen über erhebliche Einschränkungen im Berliner Raum informiert. Die Sicherheit der Hauptstadt wurde durch massive Polizeimaßnahmen erhöht, die sowohl den Straßenverkehr als auch die Luftfahrt betreffen.

Umfassende Verkehrssperrungen in der Hauptstadt

Durch die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen hält die U-Bahn zeitweise nicht am U-Bahnhof Bundestag. Zudem sind auch Wasserstraßen und der Berliner Luftraum von den Sperrungen betroffen. Die ViZ teilte mit, dass im Umfeld des Flughafens BER ebenfalls Einschränkungen bestehen. Verkehrsteilnehmenden, die zum Flughafen wollen, wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Also read Spanien: Spanien beschließt nach Zugunglück neue Sicherheitsmaßnahmen

Internationale Gäste und politische Höhepunkte

Das Sicherheitsaufgebot ist Teil einer großen politischen Veranstaltung, bei der mehr als 140 Redner auftreten sollen. Auf dem Programm standen unter anderem der litauische Präsident Gitanas Nausėda, der die Konferenz am Dienstag eröffnete. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eröffnete am Mittwoch den zweiten Konferenztag.

Bundeskanzler empfucht unbekannten Gast

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte einen Gast bekannt gegeben, dessen Besuch vorher nicht angekündigt worden war. Bei einem wirtschaftspolitischen Frühstück der IHK sagte Merz am Dienstagmorgen: "Er wird gleich über Mittag wieder bei mir sein". Gegen 12.30 Uhr hieß es von der Berliner Polizei, die beiden seien auf dem Weg zum Bundeskanzleramt.

Advertisement

Massiver Polizeieinsatz und Spezialkräfte

Staatsschützer waren am Dienstag zusätzlich im Einsatz. Unterstützung sei aus fast ganz Deutschland gekommen. Für Autofahrer und Nutzer der S-Bahn gab es zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Teile des Regierungsviertels waren gesperrt, dort standen seit dem Morgen bewaffnete Polizisten an den Absperrgittern.

Landespolizist kritisiert finanzielle Last

Landeschef Stefan Weh fragte nach mehr finanzieller Beteiligung vom Bund. "Globale Politik wird in unserer Hauptstadt gemacht", sagte Weh exklusiv dem Tagesspiegel. Sein Besuch war vorher nicht angekündigt worden. Weh betonte die Belastung der Beamten und forderte: "Wer bestellt, sollte die Zeche zahlen."