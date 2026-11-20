Die Berliner SPD fordert die Anerkennung anti-palästinensischen Rassismus in Koalitionsverhandlungen. Widerstand kommt von der CDU, der TU und eigenen Parteikollegen.

Die Berliner Sozialdemokratische Partei (SPD) hat in den laufenden Koalitionsverhandlungen mit den Parteien Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen einen umstrittenen Vorschlag zur Bekämpfung von Diskriminierung eingebracht. Die Verhandler der SPD schlagen vor, anti-palästinensischen Rassismus explizit als eine neue, eigenständige Kategorie von Diskriminierung in die gesetzlichen oder behördlichen Definitionen aufzunehmen. Dieser Entwurf stößt innerhalb der Verhandlungstische und in der öffentlichen Debatte auf erheblichen Widerstand, da der Begriff als politisch aufgeladen und wissenschaftlich fragwürdig gilt.

Kernforderungen und politische Mechanismen

Neben der Aufnahme des neuen Diskriminierungsbegriffes verlangt die Berliner SPD auch die Etablierung eines Gedenktags für die Opfer des Krieges in Gaza. Dieser Tag soll speziell den in der Region getöteten palästinensischen Zivilisten gewidmet sein. Gleichzeitig wird gefordert, das Gedenken an die Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 zu stärken. Die Partei möchte somit eine parallele Erinnerungspolitik etablieren, die sowohl die Opfer des israelisch-palästinensischen Konflikts als auch der Terroranschläge in den Fokus stellt.

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Weiterhin plant die Berliner SPD die Einrichtung eines eigenständigen Beirats zum Nahost-Konflikt. Dieser Gremium soll den Berliner Senat zukünftig beratend zur Seite stehen und politische Entscheidungen in diesem sensiblen Bereich beeinflussen. Ergänzend dazu schlägt die Partei vor, neben der bestehenden offiziellen Städtepartnerschaft mit Tel Aviv eine weitere Partnerschaft mit einer Kommune im Westjordanland anzustreben. Diese diplomatischen Schritte sollen die politische Nähe zu beiden Seiten symbolisch untermauern und den Dialog auf kommunaler Ebene fördern.

Akademische Kritik und gesellschaftliche Debatte

Der Vorschlag der SPD, anti-palästinensischen Rassismus als eigene Form der Diskriminierung zu klassifizieren, stößt auf breite akademische und zivilgesellschaftliche Skepsis. Das Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin (TU) hat den Begriff seit 2024 als neue Unterkategorie untersucht, aber auch hier gibt es Vorbehalte. Die wissenschaftliche Einordnung ist komplex, da die Grenze zwischen legitimer Kritik an der israelischen Regierungspolitik und rassistischer Diskriminierung oft fließend ist und schwer eindeutig zu definieren bleibt.

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Auch der Verein democ, der unter dem Dach des "Zentrums Demokratischer Widerspruch" agiert, bewertet den Begriff kritisch. In einer entsprechenden Handreichung wird angemerkt, dass anti-palästinensischer Rassismus seit 2024 verstärkt skandalisiert werde. Der Verein argumentiert, dass es sich hierbei häufig um die behauptete Unterdrückung pro-palästinensischer Stimmen handle. Demnach dürften diese Positionen in Deutschland angeblich nicht öffentlich geäußert werden, was die demokratische Debatte einschränke. Diese Sichtweise steht im direkten Widerspruch zur Forderung der SPD nach einer weiteren strafrechtlichen oder behördlichen Erfassung.

Interner Widerstand und parteipolitische Spannungen

Innerhalb der eigenen Reihen der SPD ist der Vorstoß nicht unumstritten und hat zu scharfen Auseinandersetzungen geführt. Martin Hikel, der Bürgermeister von Neukölln, hat seine massive Kritik auf der Social-Media-Plattform X geäußert. Er stellt die Frage, ob die Berliner SPD sich durch diese Forderung als ernsthafte Partnerin im Kampf gegen Antisemitismus disqualifiziert habe. Hikel warnt davor, dass sich die Berliner SPD damit immer stärker an die Positionen der Linken Berlin annähre, was die Glaubwürdigkeit der sozialdemokratischen Linie in der Migrations- und Integrationspolitik untergraben könnte.

Auch bei den Koalitionspartnern, insbesondere bei den Grünen, sind Vorbehalte gegen die Vorschläge der SPD vorhanden. Die Verhandlungsführer der drei Parteien hielten sich zunächst zurück und äußerten sich nicht direkt zu den Details. Dennoch wird berichtet, dass selbst die Partei Die Linke von einigen Forderungen der SPD überrascht war. Die unterschiedlichen strategischen Ansätze zur Nahost-Politik machen die Bildung einer stabilen Koalition in Berlin schwieriger als erwartet.

Wirkung auf Bürger und politischer Ausblick

Die Diskussion um anti-palästinensischen Rassismus und den geplanten Gedenktag hat reale Auswirkungen auf das politische Klima in Berlin. Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies eine Polarisierung im öffentlichen Raum, da die Definition von Hassrede und Diskriminierung neu ausgehandelt wird. Die Einführung eines spezifischen Beirats könnte zudem zu einer Institutionalisierung von Konflikten führen, statt sie durch breiten gesellschaftlichen Konsens zu lösen. Der Senat steht vor der Herausforderung, diese Forderungen in einen konsensfähigen politischen Rahmen zu integrieren.

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Was als Nächstes folgt, hängt von den weiteren Verhandlungsschritten der Koalition ab. Es ist abzuwarten, ob die SPD ihre Forderungen nach einer eigenen Kategorie der Diskriminierung und einem parallelen Gedenktag durchsetzen kann oder ob sie Kompromisse eingeht. Die Zustimmung der CDU, die derzeit in der Opposition sitzt, ist für eine verändernde Mehrheit nicht nötig, aber für die politische Legitimität solcher Schritte in der gesamten Stadtgesellschaft relevant. Die Medien berichten weiterhin über die Hintergründe der Verhandlungen und die internen Debatten der Parteien.