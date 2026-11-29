Der Berliner Sport appelliert an den künftigen Senat: Auch ohne Olympia gibt es große Herausforderungen. Infrastruktur und Fachkräfte benötigen dringend politische Unterstützung.

Der Berliner Sport hat am Samstagabend ein deutliches Signal an die Politik gesendet. Trotz der gescheiterten Bewerbung für die Olympischen Spiele steht die Hauptstadt vor enormen Aufgaben. Die Verantwortlichen betonen, dass politische Unterstützung unverzichtbar ist, um die internationale Strahlkraft der Stadt im Sport zu bewahren.

Highlights und gesellschaftliche Bedeutung des Sports

Der frisch wiedergewählte Präsident des Landessportbundes (LSB), Thomas Härtel, sprach gemeinsam mit dem noch amtierenden Regierenden Bürgermeister Kai Wegner die wichtigsten Botschaften aus. Wegner würdigte in seiner Eröffnungsrede die sportlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres in Berlin. Besonders hervorzuheben war die Leistung des 1. FC Union, der mit seiner Meisterschaft Geschichte schrieb. Später wurde die Trainerin des Vereins als Berlins Trainerin des Jahres ausgezeichnet.

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Auch andere Erfolge sorgten für internationale Aufmerksamkeit. Die Meisterschaft der Eisbären aus der Hauptstadt ärgerte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sichtlich. Diese Reaktion kam bei Wegner und den anwesenden Verantwortlichen gut an. Die Siege demonstrieren, dass Berlin weiterhin eine führende Rolle im deutschen Spitzensport spielt und als Veranstaltungsort für große Events gilt.

Forderungen nach Infrastruktur und Investitionen

Die Appelle aus der Sportszene richteten sich jedoch nicht mehr primär an den amtierenden Bürgermeister, sondern an die künftige Landesregierung. Niroomand betonte in seiner Rede die gesellschaftliche Schlüsselrolle des Sports. Er forderte die neue Regierung auf, die Bedeutung des Sektors endlich voll zu begreifen und aktiv zu unterstützen. Ohne nachhaltige politische Maßnahmen drohe der Status als Sportmetropole zu schwinden.

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Ein zentrales Problem ist der Zustand der vorhandenen Infrastruktur. Viele Sporthallen und Sportplätze in Berlin befinden sich in einem mangelhaften Zustand. Die Sanierungsbedürftigkeit erfordert erhebliche finanzielle Mittel, die derzeit fehlen. Die Verantwortlichen fordern klare Investitionsschwerpunkte, um diese Defizite zeitnah zu beheben und den Spielbetrieb zu sichern.

Engpass bei Trainerinnen,Trainern und Vereinsplätzen

Neben der baulichen Substanz herrscht ein akuter Mangel an qualifiziertem Personal. Es fehlen insbesondere Trainerinnen und Trainer für den Breiten- und Vereinssport. Dieser Fachkräftemangel führt dazu, dass Kinder oft sehr lange auf Wartelisten stehen. Erst wenn zufällig ein Platz in einem Sportverein frei wird, können neue Mitglieder aufgenommen werden.

Diese Situation beeinträchtigt die Gesundheitsförderung und die soziale Integration durch Sport. Nicht alle diese Probleme lassen sich kurzfristig durch politische Dekrete lösen. Dennoch zeigt der Berliner Sport mit seiner klaren Stellungnahme, dass die Bewältigung dieser Herausforderungen eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Es erfordert den Einsatz aller Akteure in der Stadt.

Politischer Wille als Voraussetzung für den Erhalt

Der Sportbund verlangt, dass warme Worte bei Preisverleihungen nicht ausreichen. Entscheidend ist vielmehr politischer Wille und die Bereitstellung des nötigen Geldes. Die Kosten für die Bewältigung der großen Aufgaben sind hoch. Nur durch konkrete Maßnahmen kann der Status als führende Sportstadt erhalten bleiben.

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DieBasketball-WM der Frauen im September hat bereits Rekordzuschauerzahlen gezeigt. Diese Erfolge unterstreichen die Nachfrage der Bevölkerung nach hochkarätigen Events. Die kommende Legislaturperiode muss nun entscheiden, ob sie dieser Entwicklung gerecht wird. Der Berliner Sport bleibt dran und fordert seinen Platz an der Seite der politischen Entscheidungsträger.