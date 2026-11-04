Berliner Tiergartentunnel gesperrt: Personalmangel in Leitstelle

Wegen akutem Personalausfall in der Leitstelle ist der Berliner Tiergartentunnel ab Mittwochabend gesperrt. Die Wiedereröffnung wird erst für Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr, erwartet.

Der Berliner Tiergartentunnel ist am Mittwochabend vollständig für den Verkehr gesperrt worden. Die Wiederaufnahme des Betriebes wird voraussichtlich frühestens am Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr erfolgen können. Diese Ankündigung gab die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) über die Plattform Bluesky bekannt und warnte Reisende vor erheblichen Umleitungsstrecken. Die Sperrung betrifft alle Fahrspuren in beide Richtungen und hat erhebliche Auswirkungen auf das nächtliche Verkehrsnetz der deutschen Hauptstadt.

Akuter Personalausfall gefährdet Sicherheit

Laut einer offiziellen Stellungnahme der VIZ liegt der Grund für die sofortige Schließung in einem akuten Personalausfall in der Tunnel-Leitstelle. Da nicht genug qualifiziertes Personal vor Ort ist, kann die geforderte Sicherheit im Tunnelabschnitt aktuell nicht gewährleistet werden. Die Verantwortlichen nennen keine spezifischen Details zu den Ursachen dieses akuten Ausfalls. Dies unterstreicht die Dringlichkeit der Maßnahme, da ein Betrieb ohne volle Überwachungskapazitäten als unverantwortlich gilt.

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Wiederkehrende Probleme durch Fachkräftemangel

Dieser Vorfall ist keine isolierte Episode, sondern Teil einer sich wiederholenden Problematik, die den Betrieb des Tunnels seit Monaten belastet. Bereits im April war der Tiergartentunnel für viele Wochen ausschließlich in den Nachtstunden gesperrt worden. Auch diese früheren Sperrungen waren auf ähnliche Personalprobleme in der Überwachung zurückzuführen. Im Oktober folgten weitere blockierte Zeiträume, die sich jeweils über mehrere Tage hinzogen und den Verkehrsfluss nachhaltig störten.

Kritische Unterbesetzung der Leitstelle

Der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern für die Tunnelüberwachung besteht bereits seit längerer Zeit auf struktureller Ebene. Von den insgesamt acht vorgesehenen Dienststellen in der Leitstelle waren zuletzt nur noch fünf Stellen besetzt. Bei diesen verbliebenen fünf Mitarbeitenden waren im vergangenen Oktober zwei Personen dauerhaft krankgeschrieben. Eine weitere Kraft befand sich in einer vorübergehenden Krankschreibung, was die Verfügbarkeit weiter reduzierte.

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Hohe Anforderungen an neue Bewerber

Die Suche nach Ersatz für die freien Stellen ist durch die hohen fachlichen Anforderungen erschwert. Gemäß der aktuellen Stellenausschreibung wird von Bewerbern technisches Verständnis für komplexe Zusammenhänge erwartet. Dazu gehören das Monitoring von Überwachungssystemen, die Steuerung von Lüftungssystemen sowie die Kontrolle sonstiger technischer Anlagen innerhalb der Tunnelinfrastruktur. Diese spezifischen Qualifikationen begrenzen den Pool geeigneter Kandidaten erheblich.

Langfristige Folgen für den Berliner Verkehr

Durch die fortwährende Unterbesetzung leidet die Zuverlässigkeit eines der wichtigsten Verkehrsbauwerke Berlins. Die sich häufenden Sperrungen belasten nicht nur denIndividualverkehr, sondern auch den öffentlichen Nahverkehr, der auf Alternativrouten ausweichen muss. Die VIZ bittet die Verkehrsteilnehmer um Geduld und Hinweis auf Umleitungsbeschilderungen, solange der Tunnel bis zur geplanten Wiedereröffnung am Donnerstag früh gesperrt bleibt. Es bleibt abzuwarten, wie schnell die personellen Engpässe in der Leitstelle tatsächlich behoben werden können.