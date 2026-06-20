Berliner Tierpark: Eisbärin Tonja nicht erschossen worden

Der Berliner Tierpark hat dementiert, dass die Eisbärin Tonja erschossen worden sei. Der Angriff auf einen Pfleger sei gelogen und es fielen auch keine Schüsse.

Trauer, Wut und Hetze. Im Berliner Tierpark wurde Eisbärin Tonja nach einem Angriff auf einen Pfleger erschossen, so meldete das Profil 'Zoo Berlin' auf dem Kurznachrichtendienst X. Doch alles war gelogen.

Der Bärin geht es bestens. Es gab weder einen Angriff auf einen Pfleger noch fielen Schüsse im Gehege. Der Zoo Berlin hat seinen Account auf X gelöscht, da seit der Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk immer mehr Fake-Profile aufgetaucht sind und Falschmeldungen sich ungebremst verbreitet haben. Ein unbekannter Nutzer im Namen des Berliner Zoos und des Tierparks verbreitet regelmäßig Nachrichten, die teilweise harmlos, teilweise knapp an der Wahrheit vorbei oder komplett erfunden sind.

Die Nachricht von Freitag, dass die Eisbärin Tonja einen Tierpfleger angegriffen und dieser schwer verletzt worden sei, sei auch gelogen. Tonja gehe es gut, die Eisbärin habe keinen Pfleger angegriffen und es fielen auch keine Schüsse. Die Fake News fielen jedoch etliche X-User herein, die in Beileidsbekundungen einen 'tragischen Unfall' bedauerten oder dem Tierpfleger Genesungswünsche schickten. Andere schrieben, wie 'grausam Gefangenschaft für Wildtiere' sei oder dass der Zoo 'abgeschafft' werden sollte.

Der Zoo 'gehöre abgeschafft', ist zu lesen. Tonja in ihrem Gehege ihren Mittagsfisch verspeiste, teilte ein X-Nutzer pauschal aus: 'Alle Eltern, die ihre Kinder dorthin schleppen, tragen hierfür eine Mitschuld.

' Und den Medien wurde vorgehalten, nicht über den Eisbären-Mord zu berichten. Einen Mord, den es nie gegeben hat





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Berliner Tierpark Eisbärin Tonja Falschmeldung X Elon Musk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feuer in Berliner Bürogebäude gelöscht - Einsatzkräfte warnen vor HitzeDie Berliner Feuerwehr hat einen Brand in einem leerstehenden Bürogebäude in Mitte gelöscht. Das Feuer in einem Lagerraum wurde mit großer Hitze bekämpft, Personen waren nicht in Gefahr. Aufgrund der bevorstehenden Hitzewelle rechnen die Einsatzkräfte mit mehr Rettungseinsätzen wegen Dehydration.

Read more »

Ein Leak erschüttert die Berliner Koalition - und sie ist mittendrinLaut Koalitionsvertrag will Schwarz-Rot die Arbeitszeiten flexibilisieren. Doch das SPD-geführte Arbeitsministerium hat ganz andere Pläne. Union und Wirtschaft laufen Sturm.

Read more »

Tierpark-Nachrichten: Polarwolf, Wisente, Mufflons und Handwerker im EinsatzEin Hörfunk-Reporter besucht die Polarwölfe und bringt ein Spielzeug für Flocke. Die Wisente erhalten einen neuen Zaun aus frischen Bäumen, während die Mufflons mit den Tierpflegern spielen. Handwerker Peter Witthöft hat mit kaputten Dichtungsringen bei den Wildschweinen und der Versorgung des Rotwilds zu tun. Falkner Lothar Askani kontrolliert den Condor-Nachwuchs.

Read more »

Tapir Annette aus dem Tierpark Ströhen tippt auf Sieg für DeutschlandDie Tapirdame aus dem Tierpark Ströhen hatte beim Auftaktspiel nicht ganz den richtigen Riecher. Dieses Mal ist sie sich aber ganz sicher.

Read more »