Berliner Krankenhausgesellschaft, Feuerwehr und Polizei wollen mit einer neuen Rechtsklausel eigene Verbote und Zonen für Silvester-Feuerwerk festlegen, um Verletzungen zu vermeiden.

Die Berliner Krankenhausgesellschaft, der Landesfeuerwehrverband und der Landesverband der Gewerkschaft der Polizei streben ein verbindliches Verbot von privatem Feuerwerk an Silvester an. Das Zusammenschluss-Initiativkreis fordert die Etablierung einer sogenannten Länderöffnungsklausel im deutschen Sprengstoffrecht, um Berlin die autonome Entscheidungsgewalt über Pyrotechnik-Regulierungen zu ermöglichen.

Zentrale Forderung nach rechtlicher Autonomie

Diese Klausel würde es der Hauptstadt erlauben, selbstständig darüber zu bestimmen, welche Zonen für das Abbrennen von Pyrotechnik gesperrt oder freigegeben werden. Eine entsprechende gemeinsame Mitteilung der Verbände wurde der Deutschen Presse-Agentur vorgelegt. Durch diesen rechtlichen Mechanismus würde Berlin nicht mehr an strikte Bundesregelungen gebunden sein, sondern lokale Sicherheitsinteressen priorisieren können. Das Aktionsbündnis begründet diesen Schritt mit der Notwendigkeit, schwerwiegende Gefahren für die Bevölkerung und Einsatzkräfte frühzeitig zu verhindern.

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Schwere Verletzungen und hohe Einsatzfrequenz

Die medizinische Notwendigkeit wird durch drastische Zahlen untermauert. Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, wies auf die jährliche Häufung von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik hin. Besonders Kinder sind gefährdet, wenn sie zufällig gefundene Sprengmittel spielen. Allein das BG Klinikum Unfallkrankenhaus behandelte in der Silvesternacht 2025/26 mehr als 30 Schwerverletzte, darunter acht Kinder. Die Charité registrierte zwischen 17 Uhr und 6 Uhr 41 weitere verunglückte Personen. Die Berliner Feuerwehr rückte in den vergangenen drei Nächten im Durchschnitt zu 893 Rettungsdiensteinsätzen aus. Zudem waren 643 bis 825 Brandeinsätze zu verzeichnen, wobei 2025/26 35 Polizeikräfte verletzt wurden. Vierzig sieben Fahrzeuge gingen in Flammen auf.

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Ressourcenentzug und politische Hürden

Die Verbände argumentieren, dass Hunderte Brände und gefährliche Lagen Ressourcen binden, die für andere akute Notfälle dringend benötigt würden. Spranger, eine führende Stimme der Initiative, begrüßte die breite Unterstützung des Bündnisses. Der Bund habe zugesagt, den Ländern noch in diesem Jahr einen Vorschlag zur Änderung des Rechts zu unterbreiten. Bisher konnten sich die Innenminister von Bund und Ländern nicht auf ein generelles Verbot einigen. In Berlin existieren bereits Verbotszonen am Alexanderplatz, im Steinmetzkiez in Schöneberg, in Teilen der Sonnenallee in Neukölln sowie an der Admiralbrücke. Die internationale Entwicklung zeigt, dass ein Parlamentsbeschluss in den Niederlanden ab dem bevorstehenden Jahreswechsel erstmals ein flächendeckendes Böller-Verbot durchsetzen wird.