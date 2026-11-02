Berliner Vergesellschaftung: Finanzierungsplan und Mieteinnahmen im Check

Analyse der Vergesellschaftung Berliner Immobilien: Ökonom berechnet Einnahmen, Kosten und Kreditmodell. Hintergründe zur Finanzierung durch die Koalition Rot-Grün-Rot.

Drei mögliche Koalitionsparteien für eine neue Berlin er Landesregierung, bestehend aus der Linken, den Grünen und der SPD, haben sich erstmals auf konkrete Eckpunkte zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne verständigt. Ziel dieser Politik ist es, durch die Umwandlung in kommunales Eigentum den Bestand an bezahlbaren Wohnungen in der Hauptstadt signifikant zu erhöhen und die Marktstrukturen nachhaltiger zu gestalten. Derzeit wird intensiv diskutiert, ob das von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen angestrebte Modell finanziell tragbar ist und wie die notwendigen Investitionen gedeckt werden können.

Ökonomische Berechnung der Vergesellschaftung

Um die wirtschaftlichen Implikationen dieser Pläne zu verstehen, hat der Ökonom Jonas Zdrzalek vom Kieler Institut für Weltwirtschaft eine detaillierte Nachkalkulation durchgeführt. Er geht davon aus, dass sich etwa 155.000 Wohnungen in das Eigentum einer neu zu gründenden Anstalt öffentlichen Rechts begeben würden. Diese Schätzung basiert auf den Angaben von Elif Eralp, der Vorsitzenden der Linken, die zuvor von rund 160.000 betroffenen Wohneinheiten gesprochen hatte, wobei die genaue Anzahl noch unklar ist, da erst Unternehmen mit mehr als zehntausend Wohnungen betroffen sind.

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Einnahmen und Betriebskosten im Überblick

Die Einnahmen für die neue Anstalt stützen sich in der Berechnung auf die durchschnittliche Nettokaltmiete der Vonovia, die bei 8,23 Euro pro Quadratmeter liegt. Die durchschnittpliche Wohnungsgröße wird mit 61 bis 62 Quadratmetern angenommen, was zu erheblichen monatlichen Einnahmen führt. Gleichzeitig entstehen laufende Kosten für Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung, die mit rund 3,70 Euro pro Quadratmeter im Monat veranschlagt werden. Dieser Wert liegt im Rahmen anderer verfügbarer Gutachten und dient als realistische Basis für die weiteren Berechnungen.

Operatives Ergebnis und Schuldenaufnahme

Zieht man die prognostizierten Betriebskosten von den Mieteinnahmen ab, verbleibt im ersten Jahr ein operativer Cashflow von rund 518 Millionen Euro. Die Kosten sollen jährlich um zwei Prozent steigen, um Inflation und steigende Anforderungen gerecht zu werden. Dieses positive Ergebnis muss jedoch zunächst verwendet werden, um die Entschädigungszahlungen an die bisherigen Konzerne zu finanzieren, da das Land Berlin keine direkten Mittel aus dem Haushalt opfern möchte, der nur rund 45 Milliarden Euro umfasst.

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Kreditmodelle und Zinskonditionen

Die Parteien planen, die Entschädigungssumme von maximal 16 Milliarden Euro über Kreditfinanzierung zu decken. Dabei wird ein Mischmodell aus Krediten des Landes Berlin und der neuen Anstalt geprüft. Das Land, das über ein exzellentes Rating verfügt, würde dabei etwa 20 Prozent der Mittel mit einem Zinssatz von vier Prozent aufnehmen. Die verbleibenden 80 Prozent würden von der Anstalt zu fünf Prozent Zinsen beigesteuert. Diese Konditionen entsprechen denen, die landeseigene Wohnungsbauunternehmen aktuell von Banken erhalten, wodurch ein vergleichsweise günstiges Finanzierungsumfeld entsteht.

Kritik und politische Zielkonflikte

Kritiker argumentieren, dass das Geld lieber in den Neubau von Wohnungen investiert werden sollte, anstatt bestehende Konzerne zu entschädigen. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen widerspricht dem mit der Begründung, dass das Modell sich selbst tragen würde, was im Sondierungspapier der Koalition jedoch nicht explizit versprochen wird. Die Mietensteigerungen sind zudem durch Vorgaben des Landes begrenzt, was die Einnahmeentwicklung langfristiger unsicher macht als bei einer rein marktbasierten Steuerung. Die Frage bleibt offen, wie Gerichte die Entschädigungssumme bewerten, die deutlich unter dem geschätzten Marktwert liegt.