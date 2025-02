Berliner Verkehrsmittel wieder im Takt nach Arbeitskampf

Nach einem 24-stündigen Arbeitskampf sind die Berliner Verkehrsmittel wieder im gewohnten Takt angelaufen. Busse, Trams und U-Bahnen fahren planmäßig. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberseite findet am Vormittag statt.

Am frühen Morgen sind die Berliner Verkehr smittel wieder im gewohnten Takt angelaufen. Busse, Trams und U-Bahnen fahren nach dem 24-stündigen Arbeitskampf in der laufenden Tarifrunde wieder planmäßig. Die Berliner Verkehr sbetriebe ( BVG ) teilten die gute Nachricht mit. Der zweite Arbeitskampf in der laufenden Tarifrunde dauerte erneut 24 Stunden und endete am frühen Morgen gegen 3 Uhr. Beide Seiten kommen am Vormittag zur dritten Verhandlungsrunde zusammen.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 16.000 Beschäftigten monatlich 750 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt sie ein 13. Monatsgehalt, eine Fahrdienst- beziehungsweise Wechselschichtzulage in Höhe von 300 Euro sowie eine Schichtzulage von 200 Euro. Das Angebot der Arbeitgeberseite hat die BVG zurückgewiesen. Es sah unter anderem 15,3 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von vier Jahren bis Ende 2028 vor.





