Die Berliner Weihnachtsmärkte starten am Montag in die Adventszeit. Mehr als 100 Märkte öffnen an diesem Montag, darunter Klassiker vor dem Schloss Charlottenburg.

Am Montag beginnt die traditionelle Adventszeit in der deutschen Hauptstadt, da der Großteil der Berliner Weihnachtsmärkte seine Pforten öffnet. Zahlreiche Besucher können ab dem Vormittag oder Mittag die verschiedenen Stände besuchen, die sich über die gesamte Stadt verteilen. Besonders die bekannten Locations wie vor dem Schloss Charlottenburg, am Potsdamer Platz, vor dem Roten Rathaus, in der Spandauer Altstadt und auf dem Gendarmenmarkt ziehen bereits in den ersten Stunden der Saison viele Menschen an.

Offizielle Eröffnung der Adventszeit

Insgesamt werden es in diesem Jahr mehr als 100 Weihnachtsmärkte in Berlin geben, wobei nicht alle am selben Tag starten. Während die großen Klassiker am Montag offiziell in die Saison gehen, hat der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche bereits seit zehn Tagen für seine Besucher geöffnet. Dieser Markt bietet jedoch erst an diesem Montag den traditionellen Gottesdienst der Schausteller an, was symbolisch den start der eigentlichen saisonalen Feierlichkeiten markiert.

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Früher Start und spezielle Konzepte

Einige der bekannten Märkte haben den Start bereits vor den offiziellen Terminen des Montags gelegt. Der Wintermarkt am Humboldt Forum startet ebenfalls früher und öffnete in diesem Jahr bereits am 18. November. Auch der historische Markt auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain ist bereits für das Publikum zugänglich. Diese frühzeitige Öffnung ermöglicht es frühen Besuchern, die festliche Atmosphäre bereits vor dem offiziellen Saisonstart zu erleben und die speziellen Angebote der Händler zu nutzen.

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Verschiedene Öffnungszeiten und Termine

Nicht alle Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt stehen während der gesamten Adventszeit open. Einige Märkte haben spezifische Öffnungszeiten oder finden nur an bestimmten Tagen statt. Auf dem Richardplatz in Neukölln findet der beliebte Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt wie jedes Jahr nur am zweiten Adventswochenende statt. Dieser Markt ist nur von Freitag bis Sonntag geöffnet und bietet eine spezifische Tradition für die Bewohner und Besucher des Bezirks Neukölln.

Neue Formate und Winter Wonderland

Neben den traditionellen Märkten gibt es auch neue Formate und spezielle Themenbereiche. Im großen Park Britzer Garten im Süden Neuköllns soll es an allen Wochenenden im Advent erstmals ein "Winter Wonderland" geben. Dieses neue Konzept zieht sich durch das gesamte Wochenende und bietet Besuchern zusätzliche Erlebnismöglichkeiten jenseits der klassischen Markstände. Die Kombination aus traditionellem Weihnachtsmarkt und neuem Winterthema zeigt die Vielfalt des winterlichen Angebots in Berlin.