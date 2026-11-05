Berliner Windrad-Pläne: Jungfernheide in Tegel bleibt verschont

Der Berliner Senat streicht die Jungfernheide aus den acht potenziellen Standorten für Windkraft. Die Entscheidung folgt massivem Widerstand der Bevölkerung.

Der Berliner Senat hat seine Planung zur Nutzung erneuerbarer Energien grundlegend überarbeitet. Auf Basis der Auswertung der öffentlichen Beteiligung und der zahlreichen eingegangenen Stellungnahmen hat die Landesregierung das Potenzialgebiet in der Jungfernheide endgültig gestrichen. Das bedeutet, dass dort weder im Volkspark noch im angrenzenden Tegel ein Windrad errichtet werden soll.

Strategische Anpassung der Flächenausweisung

Die Zurücknahme der Pläne steht im Kontext einer verbindlichen Vorgabe der Bundesregierung an die Länder. Diese verpflichten die Bundesländer dazu, bis Ende 2027 einen Anteil von 0,25 Prozent ihrer Landesfläche als Windenergiegebiete auszuweisen. Ziel dieser Regelung ist die deutliche Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien im gesamten Bundesgebiet.

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Im Zuge dieser politischen Vorgaben hatte der Berliner Senat im vergangenen Jahr insgesamt acht mögliche Standorte für neue Windkraftanlagen in der Hauptstadt identifiziert. Das Gebiet in der Jungfernheide gehörte zu dieser Zeit noch offiziell zu den acht favorisierten Flächen für den geplanten Bau von Windenergieanlagen in Berlin.

Ökologische Bedenken dominieren die Debatte

Gegen die Überlegungen, die Jungfernheide für die Windenergie zu nutzen, gab es从一开始 starken Widerstand aus der Politik und der Bürgerschaft. Bereits im Sommer 2025 hatten ökologische Bedenken im Vordergrund der Diskussion gestanden. Das Areal in Tegel wird als hochsensibles ökologisches Gebiet klassifiziert, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landschaftsschutzgebiet Flughafensee befindet.

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Zudem grenzt das potenzielle Baufeld direkt an das Vogelschutzreservat des NABU sowie an die Wohnsiedlung Waldidyll. Diese Lage macht den Ort zu einem wertvollen Lebensraum für die lokale Artenvielfalt und einem wichtigen Erholungsgebiet für die Anwohner. Eine Bebauung wurde von Kritikern als unvereinbar mit dem Naturschutz angesehen.

Klarstellung der Abgeordneten und Betroffener

Einer der lautstärksten Gegner der Pläne war der Reinickendorfer Abgeordnete Felix Schönebeck von der CDU. In seiner damaligen Funktion als Bezirksverordneter hatte er im Reinickendorfer Rathaus bereits einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Dieses Dokument forderte explizit auf, die Pläne für eine Windkraftanlage in der ökologisch sensiblen Jungfernheide nicht weiterzuverfolgen.

Felix Schönebeck begründete seine Position mit dem Schutz wertvoller Lebensräume. Er erklärte, dass die Energiewende keinesfalls auf Kosten wichtiger Naturschutzgebiete in ihrem Bezirk umgesetzt werden dürfe. Für ihn und seine Fraktion war von Beginn an klar, dass diese spezifische Fläche verschont bleiben muss. Die positive Entwicklung sei eine gute Nachricht für den Erhalt der Artenvielfalt.

Konsequenzen für die weitere Planung

Der Senat bestätigte, dass die Hinweise und Einwände aus der Bevölkerung sowie der Politik vollständig beachtet wurden. Als direkte Konsequenz aus diesen Rückmeldungen hat die Landesverwaltung den vorgesehene Mindestabstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen erhöht. Dieser Sicherheitsabstand wird nun von bisher 500 Metern auf 750 Meter angehoben, um die Wohnbevölkerung besser vor möglichen Beeinträchtigungen zu schützen.

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Nach der Streichung der Jungfernheide verbleiben weitere Flächen auf der Liste der优先考虑 Projekte. Weiterverfolgt werden dagegen die Flächen in Blankenfelde, Buchholz Nord, der Krummendammer Heide sowie auf den Riesenfeldern Gatow-Karolinenhöhe. Diese Gebiete galten als weniger konfliktbeladen im Vergleich zur sensiblen Lage der Jungfernheide.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie wichtig der Prozess der öffentlichen Beteiligung für die raumplanerische Entscheidung ist. Die Anpassung der Pläne demonstriert die Flexibilität der Landesregierung bei der Abwägung zwischen energetischen Zielen und lokalem Umweltschutz. Der politische Dialog hat hier zu einer klaren räumlichen Priorisierung geführt.

Ein endgültiger Beschluss des Senats und des Abgeordnetenhauses über die restlichen Standorte ist für Ende 2027 vorgesehen. Bis dahin laufen die Prüfungen für die verbleibenden Gebiete weiter. Die Entscheidung zur Jungfernheide bleibt jedoch bestehen, was das Areal vor einer Industrialisierung im Sinne der Windenergie sichert.