Berliner Winterdienst-Evaluation verzögert sich trotz Frostwarnungen

Die Bewertung des Winterdienstes im vergangenen Winter läuft noch. Senatorin Bonde betont die Eigenverantwortung der Eigentümer, während die Grünen Kritik üben.

Berlin steht kurz vor erneutem Frost, doch die offizielle Aufarbeitung der Missstände beim Winterdienst der vergangenen Saison ist bis dato nicht abgeschlossen. Senatorin Katrin Bonde kündigt an, dass die Verwaltung in Kürze gemeinsam mit den Berliner Bezirke n und der Berliner Straßenreinigung ( BSR) eine Stellungnahme sowie die Veröffentlichung der daraus resultierenden Maßnahmen vorbereiten wird. Diese Verzögerung tritt ein, obwohl sich die Stadt bereits in einer Phase befindet, in der eisige Bedingungen und Glatteis zu einem erhöhten Unfallrisiko für die Bevölkerung führen können.

Verzögerung der Winterdienst-Bewertung

Die Evaluierung der im vergangenen Winter ergriffenen Straßenreinigungsmassnahmen zeigt noch keine klaren Ergebnisse, obwohl die Politik bereits vor Monaten Handlungsbedarf angemahnt hatte. Die schwarz-rote Koalition aus CDU und SPD hatte im Februar ihren eigenen Senat aufgefordert, die Regelungen zum Winterdienst, insbesondere auf Flächen, die von Fußgängerinnen und Fußgängern genutzt werden, bis zum 1. Juni zu überarbeiten. Dieses Datum ist inzwischen verstrichen, ohne dass eine neue, verbindliche Richtlinie veröffentlicht wurde. Senatorin Bonde gab zu, dass der Prozess "nicht ganz einfach" sei, da eine einvernehmliche Lösung mit allen Beteiligten erforderlich sei. Sie bestätigte jedoch, dass ihre Verwaltung im regen Austausch mit den Bezirken und der BSR stehe und regelmäßige Treffen stattfinden, um das Thema voranzubringen.

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Haftung liegt bei Eigentümern und Bezirken

Ein zentraler Punkt der aktuellen Debatte ist die Klärung der rechtlichen und praktischen Verantwortungszuweisung. Senatorin Bonde stellte klar, dass der Winterdienst primär in der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer der Grundstücke und nicht in der Verantwortung des Senats liegt. Die Bezirke sowie die BSR tragen die Aufsichtspflicht dafür, dass Wege und Straßen entsprechend gereinigt werden, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Senatorin argumentierte, dass man die Bürgerinnen und Bürger nicht vollständig aus ihrer Verantwortung nehmen könne, insbesondere nicht aus der Eigentümerschaft. Sollte es erneut zu einem Winter kommen, der den Bedingungen des letzten Winters ähnelt, erklärte sie, dass ihr Haus sehr schnell handlungsfähig sei, um notfalls einzugreifen, betonte aber erneut die primäre Pflicht der Eigentümer.

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Kritik der Grünen und drohendes Chaos

Gegen diese Positionierung der Senatsverwaltung richtete sich scharfe Kritik von Oppositionsseite. Die Grüne Abgeordnete Antje Kapek warf dem Senat vor, keine zentrale Verantwortung für die Sicherheit der Stadt zu übernehmen. Sie kritisierte, dass die Politik die Menschen wider besseres Wissen in ein weiteres "gefährliches Winterchaos" schlittere, da die bisherige Struktur der Eigenverantwortung oft zu ungenügenden Räumleistungen führe. Im vergangenen Winter waren vielerorts Wege und Straßen nicht oder nur unzureichend geräumt worden, was zu zahlreichen Stürzen auf vereisten Gehwegen und vielen Verkehrsunfällen führte. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung über die mangelnde Sauberkeit im öffentlichen Raum hatte bereits zu einem massiven Vertrauensverlust in die kommunale Daseinsvorsorge geführt.

Auswirkungen auf die Berliner Bevölkerung

Für die Bewohner und Besucher Berlins bedeutet die aktuelle Situation eine Unsicherheit bezüglich der Gehwegfreiräumung. Da die Evaluierung noch nicht abgeschlossen ist, bleibt unklar, ob es strukturelle Änderungen für die kommende frostige Zeit geben wird. Die BSR und die einzelnen Bezirke müssen sich weiterhin an die bestehenden Gesetze halten, doch die politische Forderung nach einer strafferen Kontrolle der Wegeherren bleibt bestehen. Bis zur finalen Veröffentlichung der Maßnahmen durch den Senat bleiben die Verantwortlichkeiten weitgehend im alten Rahmen bestehen, was zu Frust führen kann, wenn der Schnee fällt und die Reinigung nicht prompt erfolgt. Die Stadt muss nun zeigen, ob sie aus den Fehlern des letzten Winters gelernt hat, bevor die Temperaturen wieder deutlich sinken.