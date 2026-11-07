Berliner Wintermärkte: 5 vorweihnachtliche Orte zum Eintauchen

Offizieller Start ist der 23. November, doch Berliner Wintermärkte wie Lichtenberger Winterzeit und LGBTQIA* Christmas Avenuelocken schon früher. Entdecken Sie fünf Orte mit einzigartiger Atmosphäre.

Zwar beginnt die offizielle Weihnachtsmarktsaison in Berlin erst am 23. November nach dem Totensonntag, doch die Vorfreude hat die Hauptstadt längst erreicht. Während Supermärkte Regale seit Ende August mit Dominosteinen und Spekulatius füllen, öffnen sich einige Wintermärkte deutlich früher. Der Tagesspiegel stellt fünf spezielle Orte vor, an denen Bewohner und Besucher bereits jetzt in eine vorweihnachtliche Atmosphäre eintauchen können.

Lichtenberger Winterzeit am Arendsweg

Der Lichtenberger Winterzeit hat seine Tore bereits am 31. Oktober geöffnet und lädt seitdem am Arendsweg an der Landsberger Allee 300 ein. Die Kombination aus Bus und Tram am Haltepunkt Arendsweg führt direkt zum Standort, der als Paradies für Kirmes-Fans gilt. Auf dem Areal warten mehr als 20 Fahrgeschäfte auf Groß und Klein, die das Herz höher schlagen lassen.

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Zu den Attraktionen zählen ein Riesenrad, ein Freefall-Tower in 85 Metern Höhe sowie das berüchtigte Chaos-Pendel. Für den richtigen Hunger zwischendurch stehen klassische Rummel-Snacks wie Zuckerwatte neben warmen Speisen wie Flammkuchen und Pfannengerichten. Besonders lohnenswert ist ein Besuch am Mittwoch, da fahren hier alle Kinder zu reduzierten Preisen.

Winterlights und Schlittschuhlaufen in Rummelsburg

Kein klassischer Weihnachtsmarkt, aber umso außergewöhnlicher präsentieren sich die Winterlights in Rummelsburg. Mehr als 600 Tannenbäume auf dem Boden und an der Decke sowie 300.000 Lichtpunkte verwandeln die dunkle Transformator-Halle der Dauerausstellung Dark Matter in ein beeindruckendes Lichtermeer.

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Besucher können dort zu Soundinstallationen Schlittschuh laufen und sich mit Glühwein, Kinderpunsch und saisonalen Spezialitäten stärken. Der Spaß ist zwar nicht ganz günstig, aber die Atmosphäre einzigartig. Der Eintritt kostet werktags von Dienstag bis Freitag siebzehn Euro, an Wochenenden und Feiertagen beträgt die Gebühr neunzehn Euro.

Künstlerisches am Uber-Platz und in Rummelsburg

Während sich an anderen Orten Achterbahnen imitieren, dreht sich beim Wintermarkt an der Holzmarktstraße alles um Kunst. Unter nachhaltigen und handgemachten Produkten können Besucher hier nach einzigartigen Weihnachtsgeschenken stöbern. Das Angebot reicht von Seifen über Schmuck bis hin zu Keramik und Tonarbeiten.

Warme Speisen wie Lángos, Käsespätzle oder Burritos runden das kulinarische Angebot ab. Kinder kommen mit einem Indoor-Spielplatz, einer Hüpfburg und einem Mitmachzirkus auf ihre Kosten. Ein zusätzliches Highlight bilden tägliche Märchenerzählungen und Theatervorführungen. Der Eintritt kostet mittwochs und donnerstags zwei Euro, freitags bis sonntags drei Euro. Kinder bis zwölf Jahre und Senioren zahlen in der ersten Stunde nichts.

Glühwald und LGBTQIA* Christmas Avenue

Zur Winterzeit entsteht zwischen der Mehrzweckarena, der Konzerthalle und dem Restaurant auf dem Uber-Platz an der East Side Gallery ein kleines Weihnachtsdorf. Trotz einer etwas sterilen Umgebung liefern Holzhütten und Tannen einen gewissen Weihnachtscharme. Dieser lädt zum kurzen Verweilen nach dem Eisbären-Spiel oder einem Konzertbesuch ein.

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Kulinarisch konzentriert sich der Markt auf die Basics wie Reibekuchen, Waffeln, Rostbratwurst und gebrannte Mandeln. Hinzu kommt ein Stand mit Winzer-Glühwein aus dem Rheinland. Seit 2019 findet im Herzen des Nollendorfkiezes zudem der queere Weihnachtsmarkt LGBTQIA* Winterdays & Christmas Avenue statt. Ab Anfang November bietet dieser einen weihnachtlichen Safe Space, der in dieser Form einzigartig in Berlin ist.

Neben Glühwein, deftigen und süßen Leckereien gibt es Stände mit Handwerkskunst, die sich kaum woanders findet. Dazu gehören etwa Vulva-Kerzen oder ein Memory-Spiel mit Penissen. Ein besonderes Highlight ist die tägliche Bühnenshow ab 19 Uhr mit Events wie Drag-Bingo, Karaoke oder Live-Musik. Der Eintritt ist kostenlos, an den Ständen ist jedoch nur Kartenzahlung möglich.