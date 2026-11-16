Berliner Wohnungsvergesellschaftung: Gutachten stuft Bundesgesetz als verfassungswidrig ein

Ein juristisches Gutachten kommt zum Schluss, dass das geplante Investitionsschutzgesetz der Bundesregierung die Berliner Vergesellschaftung von Wohnungen verfassungswidrig behindern würde.

Ein juristisches Kurzgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das geplante Investitionsschutzgesetz der Bundesregierung die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände in Berlin verfassungswidrig erschweren würde. Die Würzburger Jura-Professorin Isabell Feichtner stellte in ihrer Analyse fest, dass der Bund über keine Gesetzgebungskompetenz für eine solche Regelung verfügt und die Landesautonomie von Berlin unverhältnismäßig einschränkt.

Rechtliche Prüfung des Bundeseingriffs

Die Professorin Isabell Feichtner hat zusammen mit zwei Kollegen die Eckpunkte des Gesetzes geprüft und ist zu einem klaren Fazit gekommen. Sie argumentiert, dass es dem Bund nicht zustehe, durch ein solches Gesetz in die Kompetenz der Länder einzugreifen. Statt einer eigenen inhaltlichen Regelung der Vergesellschaftung versuche der Bund lediglich, die Nutzung dieser Kompetenz durch den Landesgesetzgeber Berlin zu verhindern.

Also read Fall Lisa T.: Berliner Polizei warnt vor falscher Fährte

Das Bundesverfassungsgericht erkennt nach Auffassung der Gutachter keine Sperrwirkung von Bundesgesetzen an, wenn diese keine eigenständige Materie regeln. Ziel sei es ausschließlich, den Landesgesetzgeber von eigener Gesetzgebung auszuschließen, was mit den verfassungsrechtlichen Grundlagen nicht vereinbar ist. Die dpa hat Zugang zu diesem Gutachten erhalten, das die rechtlichen Grundlagen der aktuellen Debatte hinterfragt.

Politische Kontexte und Interessenkonflikte

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hatte zuvor angekündigt, ein Gesetz einzuführen, das Vergesellschaftungen nur zum Verkehrswert und nur als letztes Mittel erlaubt. Dieser Schritt folgte auf die Pläne der Linken, rund 160.000 Wohnungen großer Immobilienunternehmen zu vergesellschaften. Die Würzburger Rechtsexpertin kritisiert, dass dieser Ansatz die Kompetenzen der Länder missachtet und den föderalen Staatshaushalt nicht berücksichtigt.

Advertisement

Elif Eralp, die Fraktionsvorsitzende der Linken, sieht sich durch das Gutachten in ihrer Position bestätigt. Sie bezeichnet das geplante Investitionsschutzgesetz eindeutig als verfassungswidrig und betont, dass das Ziel der Vergesellschaftung unverändert bleibt. Die Partei hält an der Erarbeitung eines eigenen Vergesellschaftungsgesetzes fest und lehnt die Intervention des Bundes ab.

Auswirkungen auf Koalitionsverhandlungen in Berlin

Die Linke, die Grünen und die SPD in Berlin führen derzeit Koalitionsgespräche, die auf den Absprachen der Sondierungen basieren. Innerhalb dieser Verhandlungen ist vereinbart, dass Wohnungen großer privater Immobilienkonzerne gegen eine Entschädigung vergesellschaftet werden sollen. Ein Grundbestand von 10.000 Wohnungen soll den Unternehmen dabei weiterhin erhalten bleiben, was die Reichweite der geplanten Maßnahme deutlich macht.

Die rechtliche Einschätzung von Isabell Feichtner hat somit direkte politische Konsequenzen für die aktuelle Lage in Berlin. Sie unterstreicht die Spannung zwischen der bundesweiten Gesetzgebungskompetenz und der lokalen Autonomie. Die Debatte um die Vergesellschaftung von Wohnraum bleibt somit ein zentrales Thema in der Berliner Politik, das die Koalitionsverhandlungen weiter beeinflussen wird.