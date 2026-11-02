Berliner Zero-Waste-Aktionswochen starten: Ressourcen schonen und Kreislaufwirtschaft fördern

In Berlin beginnen die Zero-Waste-Aktionswochen bis zum 29. November. Workshops, Repair-Cafés und Tausch-Events zeigen Wege zur Ressourcen sparing und Kreislaufwirtschaft auf.

Ab heute starten in der Hauptstadt die dritten Berlin er Zero-Waste-Aktionswochen, die bis zum 29. November laufen. Während dieses Zeitraums sollen verschiedene Veranstaltungen aufzeigen, wie Ressourcen geschont und Gegenstände länger im Kreislauf gehalten werden können. Die Initiative zielt darauf ab, Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu schaffen und praktische Alternativen zur Wegwerfgesellschaft zu präsentieren.

Viele Workshops und Repair-Cafés in der Hauptstadt

Meike Al-Habash, die Leiterin der Zero-Waste-Agentur, betonte, dass die Aktionen darauf abzielen, Initiativen und Organisationen sichtbar zu machen. Diese setzen sich auch außerhalb der wenigen Aktionswochen aktiv für die Förderung zirkulärer Strukturen ein. Durch die breite Palette an Angeboten soll ein Netzwerk entstehen, das nachhaltiges Handeln im Alltag erleichtert und verankert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dabei nicht nur theoretisches Wissen, sondern praktische Fähigkeiten für den persönlichen Gebrauch.

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In den Upcycling-Workshops können die Besucherinnen und Besucher nachhaltige Geschenkverpackungen aus recyceltem Papier herstellen. Dabei wird gelehrt, wie man ohne die Erzeugung von Müpp verpackt. Ein weiterer Fokus liegt auf der Reparatur von Kleidung. Hier wird die japanische Sashiko-Technik vorgestellt, bei der aus alten Stoffresten individuelle Flicken erstellt werden. Diese Flicken können aus Jeans, Cord oder Baumwolle bestehen und machen das Reparieren zu einem kreativen Prozess.

Praktische Tipps für Küche und Haushalt

Neben dem kreativen Gestalten bieten die Veranstaltungen auch praktische Einblicke in den Alltag. In speziellen Küchen-Events wird gezeigt, wie man aus geretteten Lebensmitteln köstliche Mahlzeiten zubereitet. Dies hilft dabei, Lebensmittelverschwendung aktiv entgegenzuwirken und zeigt, dass nachhaltige Ernährung nicht kompliziert sein muss. Die Kombination aus Theorie und Praxis macht die Angebote für Menschen unterschiedlichster Hintergründe attraktiv und zugänglich.

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Die Berliner Stadtwerke (BSR) sind mit zahlreichen Aktivitäten an verschiedenen Kieztagen vertreten. Dort finden Tausch- und Verschenkermärkte statt, die den Austausch von Gebrauchsgütern in den Nachbarschaften fördern. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch offene Textil- und Holzwerkstätten. Diese Räume laden dazu ein, gemeinsam zu basteln, zu reparieren und voneinander zu lernen. Der Fokus liegt dabei stark auf Gemeinschaft und dem gemeinsamen Nutzen von Werkzeugen und Know-how.

Gemeinsame Aktion mit Politik und Wirtschaft

Auch Foodsharing- und Kleidertausch-Events sind fester Bestandteil des Programms. Sie bieten die Möglichkeit, Neues zu entdecken und kreativer zu werden, ohne dabei neue Produkte zu kaufen. Eingeladen zu dieser breiten Palette an Aktionen sind sowohl die Verwaltung und die Politik als auch die Wirtschaft. Zudem sind Initiativen, Vereine, Bildungseinrichtungen und die Bürgerinnen und Bürger direkt angesprochen.

Durch die Beteiligung unterschiedlicher Akteure soll ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden. Die Veranstaltung soll zeigen, dass jeder Einzelne und jede Institution einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten kann. Ein detaillierter Überblick über alle verfügbaren Angebote und Termine ist auf der offiziellen Webseite der Aktion einsehbar. Dies ermöglicht es Interessierten, sich gezielt über die lokalen Aktionen in ihren jeweiligen Bezirken zu informieren und an den Veranstaltungen teilzunehmen.

Die Zero-Waste-Aktionswochen dienen somit als wichtiger Katalysator für den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Sie machen deutlich, dass Abfallvermeidung und Ressourcenschonung Hand in Hand mit Kreativität und Gemeinschaft gehen können. Durch die Sichtbarmachung der bestehenden Strukturen wird ermutigt, diese auch langfristig im eigenen Alltag zu integrieren.