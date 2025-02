Berlins Finanzdefizit 2024 deutlich geringer als erwartet

Das Finanzierungsdefizit des Landes Berlin im Jahr 2024 lag deutlich unter den ursprünglichen Planungen. Statt eines Minus von vier Milliarden Euro musste das Land nur ein Defizit von drei Milliarden Euro ausgleichen. Diese Zahlen gehen aus dem vorläufigen Jahresabschluss hervor, den die CDU-geführte Finanzverwaltung erstellt hat.

Das Finanzierungsdefizit des Landes Berlin fiel im Jahr 2024 deutlich geringer aus als ursprünglich geplant. Statt eines veranschlagten Minus von rund vier Milliarden Euro betrug das Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben nur rund drei Milliarden Euro. Dieses musste durch Kredite und Entnahmen aus Rücklagen ausgeglichen werden. Die Zahlen gehen aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2024 hervor, den die von Stefan Evers ( CDU ) geführte Finanzverwaltung erstellt hat.

Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen. Auf die weiteren Sparanstrengungen, auf die sich CDU und SPD vor rund zwei Wochen verständigt hatten, hat das Ergebnis keinen Einfluss. Das geringere Defizit sei bereits eingepreist gewesen, hieß es am Donnerstag aus Koalitionskreisen. Der Grund für die massiven Einschnitte im vergangenen und in den folgenden Jahren seien insbesondere die massiven Ausgabensteigerungen während der Coronakrise. Rechnungshofpräsidentin warnt vor zu vielen neuen Schulden Zudem warnte Klingen davor, die von CDU und SPD angestrebten Notlagenkredite zur Deckung der Flüchtlingskosten leichtfertig zu beschließen. „Eines ist jedenfalls klar: Finanzielle Nöte allein rechtfertigen keine Notlage.“ Auch andere Formen der Kreditaufnahmen, die die Koalition plant, sieht sie kritisch. „Achten Sie darauf, dass die vermeintlichen Rettungsringe von heute nicht zum undurchsichtigen Schuldenberg von morgen werden“, sagte Klingen. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können. Dass das Defizit des Landes 2024 geringer als geplant ausfiel, geht unter anderem auf eine restriktive Haushaltspolitik zurück, auf die sich die schwarz-rote Koalition bereits Ende 2023 geeinigt hatte. So mussten bestimmte Ausgaben von der Finanzverwaltung explizit freigegeben werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Gespart wurde vor allem bei den Personalausgaben. Hier gab das Land Berlin rund 634 Millionen Euro weniger aus als geplant. „Die deutliche Unterschreitung der Personalausgaben ergibt sich vor allem dadurch, dass für die Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsanpassungen wesentlich höhere Belastungen bereits im Jahr 2024 angenommen wurden“, heißt es im Jahresabschluss. Gespart wurde zudem bei den Investitionsausgaben (-607 Millionen Euro) und den Zinsausgaben (-388 Millionen Euro). Viele Projekte sind tot – doch der Berliner Senat will es nicht sagen Mehr Geld ausgegeben als geplant hat Berlin dagegen für die Unterbringung von Geflüchteten und die sogenannten Transferausgaben, zu denen unter anderem Sozialleistungen gehören





