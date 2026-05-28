Berlins Fußballheld wird zum Top-Model

Fabian Reese, der 28-jährige Hertha-Star, ist auf dem Titelblatt des "ZOO Magazine" zu sehen. Der kanadische Rocksänger Bryan Adams ist nicht nur ein erfolgreicher Fotograf, sondern auch Mitherausgeber der Zeitschrift.

Berlins Fußball held Fabian Reese wird zum Top- Mode l. Der 28-jährige Hertha-Star ist auf dem Titelblatt des "ZOO Magazine" zu sehen. Der kanadische Rocksänger Bryan Adams (66) ist nicht nur ein erfolgreicher Fotograf, sondern auch Mitherausgeber der Zeitschrift.

Adams hat Berühmtheiten wie Ben Kingsley, Amy Winehouse, Mick Jagger und Queen Elizabeth II. fotografiert. Nun hatte er Berlins größten Fußballstar vor der Linse. Reese posierte in Top-Markenkleidung von adidas, Prada, Louis Vuitton und Loro Piana für die 90. Edition des Magazins.

Die Fotos wurden in den Spreegraphen Studios in Berlin-Tempelhof gemacht. Die Kamera von Adams scheint das Traumpaar Reese und seine Verlobte Johanna Grünewald zu lieben. Die Fotos sind teilweise atemberaubend. Im Interview von Ed McCambridge verrät Reese, dass es für ihn wichtig ist, Spuren im Spiel zu hinterlassen und einen Eindruck bei seinen Mitspielern und den Fans zu hinterlassen.

Reese hat nun eine ganz besondere Verbindung dazugewonnen, indem er mit Weltstar Bryan Adams zusammengearbeitet hat





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