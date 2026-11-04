Berlins Haushalt im Krisenmodus: Klingen warnt vor rot-grün-roten Plänen

Karin Klingen mahnt zur Haushaltsdisziplin: Berlin hat kein Geld mehr. Die rot-grün-rote Koalition unterschätzt das Defizit. Warnung vor Schuldenfallen und Klagen.

Die Präsidentin des Berliner Rechnungshof s, Karin Klingen, hat die Finanzpläne der möglichen Koalitionsparteien SPD, Grüne und Linke als unrealistisch kritisiert. Sie warnt davor, dass die geplante rot-grün-rot e Koalition die schwerste Finanzkrise der Stadt ignoriert. "Der Haushalt ist bereits jetzt auf Kante genäht. Berlin hat kein weiteres Geld mehr", erklärte Klingen am Dienstag im Tagesspiegel. Ihre Warnung richtet sich gegen die Erwartung der Parteien, mit zaghafte Sparmaßnahmen und Mehreinnahmen das strukturelle Ungleichgewicht zu lösen.

Warnung vor massiven Finanzlöchern

Das geplante Bündnis aus Linken, Grünen und SPD rechnet mit Mehreinnahmen von mindestens 400 Millionen Euro jährlich durch Steuer- und Gebührenerhöhungen. Karin Klingen stellt klar, dass diese Summe das strukturelle Defizit von deutlich mehr als zwei Milliarden Euro pro Jahr bei weitem nicht deckt. Die Chefprüferin des Berliner Rechnungshofs betont, dass sich diese Lücke nur durch eine Kombination aus gesteigerten Einnahmen und gesenkten Ausgaben schließen lässt. Einseitige Versuche, das Defizit durch höhere Abgaben zu schließen, halten die Experten für juristisch und finanziell nicht machbar.

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Maximaler Kreditspielraum erreicht

Berlin nutzt bereits den höchsten möglichen Spielraum bei der Verschuldung aus. Karin Klingen weist darauf hin, dass der Kreditspielraum der Stadt maximal ausgereizt ist. Nach der aktuellen Planung steigt das Defizit im Jahr 2027 auf einen neuen Rekordwert von mehr als 77 Milliarden Euro an. Innerhalb von drei Jahren würde die Schuldenlast um zehn Milliarden Euro zunehmen. Diese Entwicklung zwingt die Stadt dazu, immer mehr Geld für Zinszahlungen aufzuwenden, was die finanzielle Handlungsfähigkeit für zukünftige Aufgaben weiter einschränkt.

Risiko durch Landesunternehmen

Ein weiterer Kritikpunkt der Rechnungshofpräsidentin betrifft die geplanten Verlagerungen von Investitionsfinanzierungen. Die Parteien wollen Kosten aus dem Kernhaushalt in Landesunternehmen verlagern. Klingen warnt davor, dass diese Unternehmen zum Teil bereits hoch verschuldet sind. Die Zinsen für Kredite an diese Unternehmen würden den Kernhaushalt mittelbar weiter belasten. Zudem bestehe die Gefahr rechtlich zweifelhafter Konstruktionen, die die Schuldenbremse umgehen sollen. Ein solches Vorgehen könnte dazu führen, dass der Bund oder andere Bundesländer dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht klagen.

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Hohe Risiken bei Enteignung und Beamten

Neben den allgemeinen Haushaltsproblemen sehen die Experten spezifische Risiken in politischen Vorhaben der Linken. Der Rechnungshof hatte bereits im Wahlkampf vor den finanziellen Belastungen durch die geplante "Enteignung" von Unternehmen mit mehr als 10.000 Wohnungen gewarnt. Es bestünde die Gefahr, dass die Mieten erhöht werden müssten. Zusätzlich belastet ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2025 den Haushalt. Das Gericht urteilte, dass die Beamtenbesoldung in den Jahren 2008 bis 2020 verfassungswidrig zu niedrig war. Berlin muss diese Anpassung bis Ende März 2027 umsetzen, was Ausgaben in Milliardenhöhe nach sich zieht.

Koalitionspläne treffen auf Realitätscheck

Trotz der Warnungen arbeiten die Koalitionsparteien an einem Konsolidierungspfad bis 2031. Im Sondierungspapier von SPD, Grünen und Linken ist eine "Konsolidierungsstrategie" vereinbart. Sie sehen einen initialen Handlungsbedarf und planen bis 2031 einen Anpassungspfad. Dazu gehören ein Ausgabendeckel, die Erhöhung der Einnahmen und die Priorisierung von Ausgaben. Die Linke lehnt jedoch kurzfristige Kürzungen strikt ab. Auf Bundesebene streben die Parteien zudem die Wiedereinführung der Vermögensteuer und eine Reform der Erbschaftsteuer an. Sie wollen zudem das Ende der aktuellen Schuldenbremse als Investitionshemmnis erreichen. Karin Klingen bestätigt jedoch, dass diese Pläne die akute Notwendigkeit einer sofortigen Haushaltskonsolidierung nicht ersetzen können.