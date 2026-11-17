Entdecken Sie Berlins beste internationalen Supermärkte. Von mexikanischem Food bei Chili & Paprika über indische Gerichte bei Spice Junction bis hin zu persischen Gewürzen.

Berlin etabliert sich zunehmend als die kulinarische Hauptstadt Deutschlands. Die Stadt bietet nicht nur eine hohe Dichte an Restaurants, sondern auch exzellente Einkaufsmöglichkeiten für den Heimgebrauch. Die Auswahl an internationalen Lebensmitteln ist dabei besonders vielfältig und deckt nahezu jede gewünschte Küche ab. Besonders hervorzuheben sind spezialisierte Läden, die lokale und importierte Produkte direkt anbieten.

Mexikanische Küche bei Chili & Paprika

Der Laden Chili & Paprika in der Danziger Straße 118 im Prenzlauer Berg gilt als erste Anlaufstelle für Liebhaber mexikanischer Kost. Die mexikanische Küche gehört zu den beliebtesten weltweit. Burritos, Enchiladas und Tacos sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Im Inneren des kleinen Ladens am Ernst-Thälmann-Park findet man alles, was das Herz begehrt. Dazu zählen Salsas, Teigprodukte, frisches Gemüse und Eingelegtes. Die Kunden schätzen vor allem die exzellente Beratung durch das Personal.

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Die Öffnungszeiten sind für den Wochenbedarf optimiert. Das Team ist von Dienstag bis Freitag von 12.30 bis 19.30 Uhr erreichbar. Am Samstag verlängert sich die Öffnungszeit von 12 bis 18.30 Uhr. Kunden, die nach authentischen lateinamerikanischen Produkten suchen, sind hier genau richtig.

Indische Spezialitäten bei Spice Junction

Spice Junction in Schöneberg verbindet Supermarkt und Küche in einem Konzept. Auf einer großen Fläche finden sich Lebensmittel aus Südasien. Besonders indische Produkte stehen im Fokus des Sortiments. Frische Waren wie Bittermelonen und Okraschoten sind genauso erhältlich wie Paneer-Rahmkäse oder indischer Tee.

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Die Gewürzauswahl ist breit gefächert und unterstreicht die Einzigartigkeit der indischen Küche. Im Laden entsteht ein köstlicher Duft, der von frisch zubereiteten Samosas und Currys stammt. Dieses Angebot nutzt vor allem die Mittagspause für einen schnellen und aromatischen Imbiss. Für Liebhaber süßer Genüsse gibt es eine eigene Abteilung mit hausgemachten Süßwaren.

Exo Markt für afrikanische Produkte

Der Exo Markt in Reinickendorf sticht durch seine enorme Auswahl afrikanischer Produkte hervor. Im Vergleich zu kleineren Läden wie dem kamerunischen Shop Le Prunier in Moabit ist die Vielfalt hier deutlich größer. Importierte Waren aus Ghana, Burkina Faso und dem Kongo sind fest im Sortiment verankert.

Zu den besonderen Spezialitäten gehören Fufu-Brei, Palmöl und gesalzene Schweinefüße. Kunden, die gezielt nach Zutaten für traditionelle afrikanische Gerichte suchen, finden hier die nötige Qualität. Die Struktur des Ladens ermöglicht es, spezifische Länderspezialitäten direkt vor Ort zu erwerben.

L'Épicerie als französischer Feinkost-Export

Die französische Küche gilt als eine der Feinschmecker-Küchen schlechthin. L'Épicerie in Prenzlauer Berg setzt dabei auf hochwertige Qualität. Der Fokus liegt auf Backwaren wie Croissants, Baguettes und täglich zubereiteten Quiches. Auch Süßigkeiten wie Macarons sind ein fester Bestandteil des Angebots.

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Neben den Gebäckstücken bietet der Laden Feinkost-Snacks an. Salami am Stück, Oliven und verschiedene Aufstriche finden sich in den Regalen. Die Weinauswahl ist ein besonderes Highlight für genussorientierte Kunden. Die Produktpalette ist eher schmal und auf Delikatessen ausgelegt. Die Preise bewegen sich im oberen Segment, weshalb ein Wocheneinkauf hier weniger geeignet ist.

Türkische und persische Markttiefpunkte

Doğan Supermarkt in Moabit bietet eine riesige Auswahl an Obst und Gemüse. Diese sind außerhalb des Ladens zu Schnäppchenpreisen ausgestellt. Im Inneren füllen Hülsenfrüchte und Getreideprodukte die Regale. Fleisch- und Pastenliebhaber finden an der Frischetheke passende Ware. Yufka-Teig und Fladenbrot sind ebenfalls in großer Stückzahl vorhanden.

Der Afghan Zamin Supermarkt in Schöneberg besticht durch eine enorme Reisauswahl. Die persische Küche ist für ihre Vielfalt bekannt. Gewürze, Nüsse, Tee und getrocknete Früchte ergänzen das Sortiment. Reis wird dabei oft mit Safran, Berberitzen oder Datteln zubereitet. Kunden, die persische Gerichte nachkochen möchten, finden hier alle nötigen Zutaten.