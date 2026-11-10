Berlins Senat will Wohnungsmarkt bis 2031 als angespankt einstufen

Der Berliner Senat unter Senator Christian Gaebler (SPD) beantragt die Verlängerung des angespannten Wohnungsmarktes bis 2031. Dies sichert strenge Mietpreisbremsen und Bauzwänge. Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Nachholbedarf durch massive Zuzüge aus den Jahren 2016 bis 2022 zu bewältigen.

Der Senat von Berlin hat einen entscheidenden Schritt zur langfristigen Steuerung des Wohnungsmarkt s eingeleitet. Senator für Bauen und Wohnen Christian Gaebler von der Partei SPD hat die Verlängerung einer speziellen Rechtsverordnung offiziell vorgestellt. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Berliner Wohnungsmarkt offiziell bis zum Jahr 2031 als angespannt zu klassifizieren. Diese Einstufung ist die grundlegende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren strengere regulatorische Maßnahmen zu ergreifen, die über die üblichen Rahmenbedingungen hinausgehen.

Verlängerung der Mietspiegel-Verordnung

Die vorgeschlagene Verordnung zielt darauf ab, die rechtlichen Grundlagen für Eingriffe in den Wohnungsmarkt zu sichern. Stimmt der Rat der Bürgermeister diesem Antrag zu, bleibt der Status des angespannten Wohnungsmarktes in der Hauptstadt dauerhaft erhalten. Diese fortlaufende Einstufung ermöglicht es der Landesregierung, spezifische Instrumente einzusetzen, die sonst nur in akuten Krisenzeiten verfügbar wären. Damit signalisiert die Regierung, dass sie die Knappheit an Wohnraum als strukturelles, nicht nur als temporäres Problem begreift.

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Behördliche Bauauflagen und Umwandlungsverbote

Neben der reinen Einstufung sieht die Verordnung konkrete Mechanismen vor, um das Angebot zu erhöhen und Mieter zu schützen. Eigentümer können behördlich angehalten werden, auf bestimmten städtischen Arealen neue Wohnungen zu bauen. Dies dient der direkten Erhöhung des Wohnungsbestandes in stark nachgefragten Stadtteilen. Zudem regelt das Land die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. In den sogenannten Milieuschutzgebieten ist eine solche Umwandlung bereits jetzt genehmigungspflichtig und nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. Dies soll verhindern, dass vermieteter Wohnraum verloren geht und Mieter durch steigende Preise verdrängt werden.

Gaebler begründet Notwendigkeit mit Zuzugswellen

Senator Christian Gaebler (SPD) führt für die andauernde angespannte Lage spezifische demografische Gründe an. Er betont, dass zwar in den vergangenen drei Jahren durch den Neubau der Zuzug in die Stadt ausgeglichen werden konnte. Jedoch bestehe ein erheblicher, noch nicht aufgeholteter Nachholbedarf im Wohnungsbau. Dieser Defizit sei vor allem auf die massiven Zuzüge in den Jahren 2016, 2017 und 2022 zurückzuführen. In diesen Perioden strömten viele Geflüchtete und insbesondere Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine nach Berlin. Diese historischen Ereignisse haben die Kapazitäten des lokalen Wohnungsmarktes nachhaltig belastet.

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Mietpreisbremse als zentrales Instrument

Ein zentrales Element der angespannten Marktlage ist die verschärfte Anwendung der Mietpreisbremse. Bei der Neuvermietung von Wohnungen darf die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete in der Regel um maximal zehn Prozent überschreiten. Diese Obergrenze dient dem Schutz der Mieter vor überzogenen Preissteigerungen in Gebieten mit extrem hoher Nachfrage. Die Einstufung als angespannter Markt ist die juristische Grundlage, damit diese Begrenzung greift. Ohne diesen Status wären solche Eingriffe in die Vertragsfreiheit der Eigentümer deutlich schwieriger durchzusetzen.

Weiterer Procedere im Berliner Rathaus

Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, sondern steht nun vor der politischen Entscheidung im Rat der Bürgermeister. Die Zustimmung dieses Gremiums ist erforderlich, damit die Rechtsverordnung in Kraft tritt und die bis 2031 geltenden Regelungen rechtssicher sind. Sollten die Bürgermeister zustimmen, bleibt der Spielraum für strengere Wohnungs- und Mietpolitik bis Ende dieses Jahrzehnts erhalten. Die Stadtregierung will damit sicherstellen, dass sie auf künftige demografische Schwankungen und den anhaltenden Wohnungsbedarf vorbereitet ist. Die Umsetzung dieser Strategie ist ein zentraler Pfeiler der aktuellen Wohnungspolitik in Berlin.