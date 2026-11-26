Das Berliner Abgeordnetenhaus hat seine 26 Vertreter für die Wahl des nächsten Staatsoberhaupts bestimmt. Die AfD erhielt 30 Stimmen, obwohl ihre Fraktion nur 29 Mitglieder hat.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat seine 26 Vertreter für die Wahl des nächsten Staatsoberhaupts bestimmt. Die AfD erhielt 30 Stimmen, obwohl ihre Fraktion nur 29 Mitglieder hat.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag seine 26 Delegierten für die Bundesversammlung gewählt, die am 30. Januar 2027 das nächste Staatsoberhaupt bestimmt. Die AfD-Liste erhielt 30 Stimmen, obwohl die Fraktion nur 29 Abgeordnete hat. Mindestens eine Stimme muss damit von außerhalb der AfD-Fraktion gekommen sein.

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Von den insgesamt 148 abgegebenen Stimmen waren zwölf ungültig, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Auf elf Stimmzetteln waren nach Angaben von Parlamentspräsidentin Hendrikje Klein zu viele Kreuze gesetzt worden. Die CDU-Liste erhielt nach Angaben eines Fraktionssprechers 28 Stimmen und damit fünf weniger, als die Fraktion Abgeordnete hat. Fünf Fraktionsmitglieder hätten anschließend Fehler bei der Wahl eingeräumt.