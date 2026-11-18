Toolcraft-Manager Bernd Krebs zieht in den Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg ein. Matthias Fifka verliert sein Mandat. Die Hauptsponsor-Verträge bleiben jedoch vorerst unsicher.

Bei der Jahreshauptversammlung des 1. FC Nürnberg kam es zu einer historischen Neuerung im Kontrollgremium. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat ein Unternehmensvertreter und Hauptsponsor einen Platz im Aufsichtsrat besetzt. Bernd Krebs, der Geschäftsführer des Schuhhändlers Toolcraft, setzte sich bei den Wahlen am späten Abend gegen etablierte Kandidaten durch. Damit wurde die strikte Trennung zwischen Vereinsführung und finanziellen Partnern durchbrochen.

Historischer Aufsichtsratswechsel und Wahlergebnisse

Der entscheidende Moment ereignete sich um 23.31 Uhr, als das Endergebnis der Aufsichtsratswahlen feststand. Bernd Krebs trat dabei gegen vier amtierende Mitglieder des Kontrollgremiums an. Seine Konkurrenten waren Raphael Schäfer, Chhunly Pagenburg und Matthias Fifka. Während Krebs als neuer Aufsichtsrat bestätigt wurde, scheiterte Matthias Fifka an der notwendigen Mehrheit. Dem Professor, der seit 2020 im Kontrollgremium saß, fehlten genau 49 Stimmen für die Wiederwahl.

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Gleichzeitig wurden zwei langjährige Mitglieder mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. Chhunly Pagenburg erhielt 1013 Stimmen und Raphael Schäfer landete bei 972 Stimmen. Die gut 1100 anwesenden Stimmberechtigten konnten drei Stimmen abgeben. Die Reaktionen im Saal waren deutlich: Für Krebs gab es Beifall, während Matthias Fifka für seine lange Vorstellungsrede vereinzelte Pfiffe entgegennahm. Die organisierte Fanszene hatte vor der Halle bereits Flyer verteilt, die explizit für Krebs und gegen Fifka warben.

Fanszene und Interessenkonflikte im Verein

Die Stimmung vor der Versammlung war bereits durch die Aktionen der Fanszene aufgeladen. Die gezielte Verteilung von Flugblättern zeigt, wie stark die Mitglieder die Verbindung zwischen wirtschaftlicher Macht und politischem Einfluss im Verein reflektieren. Für Bernd Krebs bedeutet sein Einzug in das Kontrollgremium, dass er drei Jahre lang an der Spitze des höchsten Kontrollorgans des Vereins mitentscheiden wird.

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Dieser Schritt wirft automatisch Fragen nach der Unabhängigkeit der Kontrollinstanz auf. Wenn der Hauptsponsor nun direkt im Aufsichtsrat sitzt, gibt es keine Trennung mehr zwischen dem, der bezahlt, und dem, der überwacht. Bernd Krebs selbst betonte jedoch, dass er sich strikt an die statutarischen Prozesse halten werde. Er wolle als Anwalt der Interessen handeln, die seine Firma im Verein vertritt, ohne dabei die Transparenz zu gefährden.

Wirtschaftliche Bedeutung und Hauptsponsor-Verträge

Nach seiner Wahl erklärte Bernd Krebs im Interview seine Haltung zur wirtschaftlichen Ausrichtung des Clubs. Er verwies auf ein Gespräch mit den Verantwortlichen, das bereits vor acht Wochen stattgefunden habe. Der Unternehmer plante, den bestehenden Prozess fortzuführen. Zuerst werde der Jahresabschluss festgestellt, dann das Budget geplant. Erst im Anschluss daran werde eine finale Entscheidung über die finanzielle Unterstützung getroffen.

Krebs gab eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine Verlängerung der Zusammenarbeit an. Er sei bisher für eine Fortsetzung gewesen und werde auch weiterhin dafür werben. Allerdings machte er eine wichtige Bedingung klar: Sollte ein anderes Unternehmen bereit sein, mehr Geld in den Verein zu investieren, würde er sofort die Brust freimachen. Für den Club wäre das ein klares Zeichen, dass er seine Prioritäten gesetzt hätte und keine emotionalen Gründe die geschäftlichen Entscheidungen überlagern.

Zukunftsaussichten und Wechsel in der zweiten Liga

Die endgültige Entscheidung über die Verlängerung des Hauptsponsor-Vertrags wird erst im Frühjahr getroffen. Bisher bleibt die Tendenz stabil, dass Toolcraft auch in der zweiten Liga als Hauptunterstützer fungieren wird. Allerdings könnte sich dies ändern, sobald der Club in die erste Liga aufsteigen würde. In einem solchen Szenario ist ein Wechsel des Hauptsponsors denkbar.

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Bernd Krebs, Chhunly Pagenburg und Raphael Schäfer bilden nun gemeinsam mit weiteren Mitgliedern das Kontrollgremium. Die Wahlresultate zeigen, dass die Mitglieder einen Wandel im Verein fordern. Die direkte Einbindung eines wirtschaftlichen partners in die Aufsichtsratsarbeit bleibt eine experimentelle Phase. Ob dies langfristig die Effizienz steigert oder zu Konflikten führt, wird die Zukunft zeigen. Der Fokus liegt nun auf der Umsetzung der Budgetpläne für die kommende Saison.