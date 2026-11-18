Toolcraft-Chef Bernd Krebs ist mit 49 Stimmen Mehrheit in den FCN-Aufsichtsrat gewählt worden. Er betont den Wert des Sponsoring für die Region Franken und die Vereinsfreundschaft.

Die Wahl zum Aufsichtsrat des FC Nürnberg ist Geschichte. Bernd Krebs, der Hauptinitiator und Hauptsponsor des Clubs, hat seine Kandidatur mit einem knappen Vorsprung von gerade einmal 49 Stimmen erfolgreich abgeschlossen. Die Wahl fand dienstagnacht statt, womit der 63-jährige Geschäftsführer von Toolcraft nun offiziell in die höchste Kontrollinstanz des Traditionsvereins einzog. Diese klare Mehrheit markiert einen bedeutsamen Schritt für die Unternehmensstruktur und die finanzielle Absicherung des Fußballclubs in Bayern.

Transparente Kandidatur und Vertrauensbeweis

Bereits vor der Abstimmung hatte Bernd Krebs größten Wert auf vollständige Transparenz gelegt. Er informierte alle Verantwortlichen des Vereins bereits im Vorfeld persönlich von seiner Kandidatur, lange bevor die ersten Medienberichte dieses Vorhaben öffentlich machten. Sein Schritt war nicht rein persönlich motiviert, sondern erfolgte auf ausdrückliche Bitte zahlreicher Geschäftsleute und vieler Vereinsfreunde. Das aktuelle Wahlergebnis wertet er als riesigen Vertrauensbeweis der gesamten Mitgliederbasis des FCN.

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Verlängerung des Hauptsponsoring-Vertrags

Ein zentrales Thema seiner Arbeit im neuen Gremium wird die Fortsetzung der finanziellen Partnerschaft sein. Bereits vor acht Wochen führte er Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen, in denen er den bekannten Prozessweg bestätigte. Man wird dem Jahresabschluss und der Budgetplanung folgen, um dann eine finale Entscheidung über die Verlängerung zu treffen. Bernd Krebs geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsverlängerung sehr, sehr hoch ist, da er sich bisher aktiv dafür eingesetzt hat und weiter dafür werben wird.

Die Struktur dieses Hauptsponsoring-Vertrags ist strategisch langfristig angelegt. Sollte der FC Nürnberg in die Bundesliga aufsteigen und ein Partner mit deutlich größeren finanziellen Möglichkeiten bereitstehen, wird Toolcraft den Weg frei machen. Das eigene Engagement würde daraufhin in die zweite Reihe rücken. Dies geschähe jedoch stets mit dem klaren Fokus, dass der Verein über allen geschäftlichen Interessen steht und seine sportliche wie finanzielle Stabilität priorisiert wird.

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Emotionale Bindung statt betriebswirtschaftlicher Rechnung

Kritiker mögen fragen, warum sich ein Unternehmen wie Toolcraft so intensiv engagiert, wenn rein wirtschaftliche Kennzahlen und Werbewirksamkeit nicht den klassischen Lehrbuchregeln entsprechen. Für Bernd Krebs ist dies eine klare Bekenntnisfrage zur Region Franken und zu den Menschen vor Ort. Der tatsächliche Wert dieses Engagements lässt sich nicht in rein monetären Zahlen messen, sondern manifestiert sich in Emotionen, dem Stolz der Belegschaft und der erzeugten Aufbruchstimmung.

Die positiven Auswirkungen dieses Engagements sind bereits messbar. Die Mitgliederzahl des Clubs ist auf über 43.000 gestiegen. Zudem wurden neue Verkaufsrekorde bei Trikots erzielt und in jüngster Zeit konnten 24 neue Co-Sponsoren für den Verein gewonnen werden. Diese Dynamik zeigt, dass die emotionale Bindung der Fans und der lokalen Wirtschaft direkt in konkrete Erfolge übersetzt wird.

Rolle als Teamplayer und Brückenbauer

Der Aufsichtsrat gilt als politisch vielschichtiges Kontrollgremium mit unterschiedlichen Strömungen, in dem Veränderungen oft nur in kleinen Schritten möglich sind. Bernd Krebs sieht seine Rolle nicht als Sprachrohr für einzelne Fangruppierungen. Dafür gibt es laut ihm andere Ansprechpartner im Verein. Seine eigentliche Aufgabe besteht vielmehr darin, Menschen zu vereinen, alle Beteiligten mitzunehmen und dem Club als Ganzes zu dienen.

Operative Entscheidungen trifft weiterhin allein der Vorstand. Im Aufsichtsrat bringt er stattdessen Moderation, Teamarbeit, Kreativität und wirtschaftliche Kompetenz ein. Als Teamplayer geht es ihm nicht darum, im Alleingang Dinge zu bestimmen, sondern für die besten Ideen zu werben und dem gemeinsamen Ziel zu dienen. Auch wenn mit Diskussionen, Erklärungsbedarf und Rückschlägen zu rechnen ist, nutzt er seine persönlichen Stärken - Kreativität, Ideenreichtum sowie das Bündeln unterschiedlicher Kräfte - zielgerichtet für das Gremium und den Verein.