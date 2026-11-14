Bernd Kühn tritt von Hertha Traditionsteam zurück nach Absage am Spiel

Bernd Kühn gibt sein Amt bei Hertha BSC auf, nachdem ein Jubiläumsspiel gegen den KSC abgesagt wurde. Organisationsprobleme sorgen für Frust bei den Verantwortlichen.

Der langjährige Ehrenamtliche Bernd Kühn hat sein Engagement im Rahmen der Traditionspflege bei Hertha BSC beendet. Der 57-Jährige legte sein Amt nieder, nachdem der Verein das geplante Freundschaftsspiel mit dem Karlsruher SC am 28. November abgesagt hat. Diese Absage betrifft nicht nur das Hauptspiel der Profis, sondern auch ein historisches Aufeinandertreffen der legendären Mannschaften beider Klubs, das eine 50-jährige Fanfreundschaft zelebren sollte.

Kühns frustrierter Rücktritt und mangelnde Kommunikation

Bernd Kühn begründet seinen Rückzug mit einem jahrzehntelangen Mangel an Wertschätzung und Verlässlichkeit seitens der Vereinsführung. Seit 2013 kümmerte er sich ehrenamtlich um die Belange von Herthas Traditionsteam, doch die letzte Entscheidung zur Absage des Spieles traf ihn hart. Auf der Plattform LinkedIn teilte er mit, dass die Geschäftsstelle zwar bereits im März über die Planungen informiert war, die Absage aber erst kurzfristig per E-Mail eines Mitarbeiters am 29. Oktober ohne jede Begründung erfolgte. Er kritisiert öffentlich, dass ein Verein, der sich Traditionsverein nennt, diese Werte auch im Umgang mit ehemaligen Spielern leben sollte, insbesondere in Anbetracht der fehlenden Rückendeckung durch die verschiedenen Vereinsspitzen seit Jahren.

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Absage mit organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen

Hertha BSC rechtfertigt die Absage ausschließlich mit internen organisatorischen und sicherheitstechnischen Überlegungen. Ein Sprecher des Clubs erklärte, dass der Rücktritt von Kühn überraschend kam und man die Aufgaben des Traditionsteams künftig intern auf mehrere Schultern verteilen werde. Der Club will den Bereich bewusst innerhalb der Strukturen belassen und bewusst keine Auslagerung oder Kommerzialisierung betreiben, wie sie in der Vergangenheit teilweise üblich war. Für die Fans bedeutet dies jedoch den Verlust eines Höhepunktes: Ein Spiel zwischen Hertha-Legenden und KSC-Allstars, das am Vormittag im Amateurstadion stattfinden und nach einem gemeinsamen, friedlichen Marsch ins Olympiastadion die Profipartie begleiten sollte.

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Enttäushte Spieler und Projekte von Burkhard Reich

Die Enttäuschung geht weit über Kühn hinaus. Bereits bestätigte Zusagen zahlreicher Ex-Profis waren somit hinfällig. Zu den Spielern, die ihre Teilnahme zugesagt hatten, gehören namhafte Namen wie Gabor Kiraly, Christian Gimenez, Dariusz Wosz, Piotr Reiss, Vedad Ibisevic, Sven Meyer, Marvin Knoll, Lennart Hartmann, Heikko Glöde, Jörg Blüthmann und Christian Müller. Auch Maik Franz und Oliver Schröder hätten wahrscheinlich ihre Verfügbarkeit signalisiert. Auf der Gegenseite zeigte sich auch der KSC-Projektmanager Burkhard Reich betroffen. Er betonte, dass man sich sehr auf das gemeinsame Ereignis gefreut habe und viel Zeit investiert habe. Ohne Initiative seitens Hertha werde man jedoch keine weiteren Schritte zur Durchführung des Spiels unternehmen.

Hintergründe zur Kühn Sportconsulting und finanziellen Rahmen

Kühn war bereits von 1999 bis 2001 als Head of Marketing and Communication bei Hertha tätig und organisierte unter anderem Champions-League-Spiele. 2001 gründete er die Kühn Sportconsulting GmbH, die zuvor das AOK Traditionsmasters veranstaltete. Letztes Mal fand dieses Turnier im Januar 2020 statt, ehe die Coronapause und später steigende Mietforderungen das Ende bedeuteten. Kühn versichert, dass er mit der Idee gegen KSC kein Geld verdienen wollte, sondern die Jubiläums-Idee umsetzen wollte. Ohne finanzielle Unterstützung durch Hertha wären circa 12 Euro Eintritt nötig gewesen, um Kosten für An-, Unterkunft der Allstars und 50 VIP-Karten inklusive Verpflegung abzudecken, was die kommerzielle Unabhängigkeit der Initiative unterstreicht.