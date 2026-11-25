Schlagerstar Bernhard Brink („Liebe auf Zeit“) gönnt sich und seiner Frau eine Wohnung auf Mallorca. Politisch und gesellschaftlich erschrecke ihn die Hauptstadt.

Schlagerstar Bernhard Brink gönnt sich und seiner Frau eine Wohnung auf Mallorca. Politisch und gesellschaftlich erschrecke ihn die Hauptstadt.

„Liebe auf Zeit“ hieß 1976 der Song, der Bernhard Brink bekannt machte. Ein halbes Jahrhundert später wirkt der Titel wie ein Kommentar zu seinem Verhältnis zu Berlin: Über 50 Jahre lebte der Sänger in der Hauptstadt, nun verlegt er seinen Lebensmittelpunkt auf die Balearen.

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„Das ist nicht mehr mein Berlin“, sagte er demübergesiedelt. Gekauft haben die beiden eine Wohnung in Bendinat bei Palma, 150 Quadratmeter groß und mit Blick aufs Mittelmeer. Nach 40 Jahren Ehe erfüllt Brink damit vor allem einen lange gehegten Wunsch seiner Gattin. Die Immobilie inWas ihn an der Stadt stört, machte Brink im Gespräch mit dem Mallorca Magazin klar.

Die Richtung, in die sich Politik und Gesellschaft in der Hauptstadt bewegen, beunruhige ihn immer stärker, und er bedauere das. Die Stadt, in die er als junger Jurastudent aus Nordhorn gezogen war, erkenne er nicht mehr wieder. Mallorca kennt der Sänger seit Jahrzehnten von seinen Auftritten am Ballermann sehr gut. Mehr als 200 Konzerte hat er dort gegeben, aus Bekanntschaften wurden Freundschaften.

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Lange zögerte er, doch dann lernte das Paar die Insel abseits des Party-Trubels kennen. Heute überzeugen ihn Klima, Meer und Ruhe. Zum neuen Alltag gehören Tennis im Mallorca Country Club, der nahe Golfplatz und Spaziergänge am Hafen von Portals Nous. Seine Sprachkenntnisse will Brink weiter vorantreiben: Ein paar Brocken Spanisch beherrscht er bereits, für mehr plant das Paar nach der Eingewöhnungszeit Privatunterricht.

Er wolle sich auf die Kultur vor Ort einlassen und nicht zu den Deutschen zählen, die auf der Insel unter sich bleiben, sagte er dem Mallorca Magazin. Beruflich geht eine Ära zu Ende: 2027 wird Brink 75 und verabschiedet sich mit der Tournee „Danke für die Zeit“ von der großen Bühne. Danach will er nur noch ausgewählte Konzertangebote annehmen. Ob er dafür von Berlin oder von Mallorca aus anreist, spiele für ihn keine Rolle.

Passend dazu heißt seine neue Single „Du kannst es immer noch“. Und Berlin? War am Ende vielleicht doch nur eine Liebe auf Zeit, wenn auch eine sehr lange. Mehr als ein halbes Jahrhundert.

Die Liebe zu seiner Ute hingegen hält auch schon vier Jahrzehnte an. Und die zieht es jetzt ans Meer. Mit Berlin hat Brink allerdings auch wieder eine Verabredung getroffen: Am Montag, dem 4. Oktober 2027, gastiert er hier auf seiner Tour im Admiralspalast.

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