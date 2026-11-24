Schlagerstar Bernhard Brink (74) verlagert seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca. Gründe sind politische Entfremdung und der Wunsch der Ehefrau Ute.

Der deutsche Schlagerstar Bernhard Brink beendet nach mehr als fünfzig Jahren eine Ära in der deutschen Hauptstadt. Der 74-jährige Sänger, bekannt als das Blondes Wunder, verlässt gemeinsam mit seiner 72-jährigen Ehefrau Ute seine langjährige Heimat Berlin und zieht dauerhaft auf die spanische Insel Mallorca. Dieser entscheidende Schritt markiert das Ende einer über drei Jahrzehnte währenden Verbundenheit zur Metropole an der Spree und weist auf tiefe persönliche sowie gesellschaftliche Verwerfungen hin, die Brink zu dieser radikalen Veränderung gezwungen haben.

Gründe für den Abschied aus der Hauptstadt

Bernhard Brink begründet seinen endgültigen Umzug nicht allein mit dem Verlangen nach Sonne und mediterranem Lebensstil, sondern äußert scharfe Kritik an der aktuellen Lage in Berlin. Seit Anfang der 1970er-Jahre lebt der Künstler in der Stadt, die er damals aus Niedersachsen bezog. Für ihn hat sich das Bild der Hauptstadt jedoch fundamental verändert. Er bezeichnet die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Metropole als zunehmend erschreckend. In einem Interview mit dem Mallorca Magazin gibt er unmissverständlich zu verstehen, dass die Stadt, in die er einst zog, für ihn nicht mehr existent ist. Der Satz, dass dies nicht mehr das Berlin sei, welches er liebe, unterstreicht die emotionale Distanz, die über Jahre gewachsen ist.

Also read Bernhard Brink wird am Flughafen erkannt und gibt sich prompt als anderer Schlagerstar aus

Neues Zuhause mit Meerblick in Bendinat

Der Lebensmittelpunkt verschiebt sich nun konkret ins Mittelmeer. Das Ehepaar Brink hat sich in Bendinat, einem angesehenen Stadtteil auf Mallorca, eine neue Residenz geschaffen. Die 150 Quadratmeter große Eigentumswohnung bietet nicht nur viel Platz, sondern auch einen direkten Blick auf das Meer. Die Lage ist strategisch günstig gewählt, da die Immobilie nur rund 15 Minuten vom Flughafen und der Altstadt entfernt liegt. Für Bernhard und Ute Brink repräsentiert dieses neue Domizil ein echtes Paradies, welches den gewünschten Kontrast zur grauen Stadtmitte Berlins bildet und ihre bisherige Wohnung im Grunewald nicht ersetzt, sondern ergänzt.

Aktive Integration statt Tourismus-Rolle

Der Wechsel nach Mallorca ist für die Brinks weit mehr als ein Ruhestand im Sonnenlicht. Sie planen, sich intensiv in das lokale Leben und die Kultur der Balearen einzubinden. Pläne umfassen den sportlichen Ausgleich durch Golf und Tennis sowie das Erlernen der spanischen Sprache. Bernhard Brink legt großen Wert darauf, nicht die typischen deutschen Touristen zu sein, die abgeschottet ihr eigenes Ding machen. Stattdessen betont er den Wunsch nach Teilhabe an der schönen lokalen Kultur und dem gesellschaftlichen Miteinander. Die Ehefrau Ute hat diesen Umzug als ihren großen Wunsch geäußert, was die Entscheidung des Paares zusätzlich untermauert und festigt.

Advertisement

Verbleib in Berlin und beruflicher Ausklang

Trotz des endgültigen Umzugs zieht Brink nicht alle Bindestriche vor der Beziehung zur Hauptstadt. Das Penthouse im exklusiven Bezirk Grunewald wird von Bernhard und Ute Brink behalten. Berlin bleibt somit weiterhin ein fester Bestandteil ihres Lebens, auch wenn der wirtschaftliche und private Schwerpunkt nun klar Richtung Spanien verlagert wird. Diese Doppellösung erlaubt es dem Künstler, Wurzeln zu behalten, während er gleichzeitig den gesellschaftlichen Umständen in Berlin ausweicht. Die finanzielle Unabhängigkeit durch das behaltene Immobilienvermögen in Berlin stützt diesen neuen Lebensentwurf auf Mallorca.

Geplante Abschiedstournee im Jahr 2027

Neben dem privaten Umzug steht auch der berufliche Lebenslauf von Bernhard Brink vor einem wichtigen Einschnitt. Der Sänger hat angekündigt, dass er für das Jahr 2027 eine große Abschiedstournee plant. Diese Tour wird seinen offiziellen Rückzug von der großen Bühne markieren. Gleichzeitig schließt Brink nicht aus, dass er auch nach dieser großen Tournee nicht komplett verschwindet. Ausgewählte Konzerte sollen in der Zukunft weiterhin stattfinden, was darauf hindeutet, dass die Musik weiterhin ein Teil seines Lebens bleibt, auch wenn die Intensität der öffentlichen Präsenz nachlassen wird.