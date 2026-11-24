Schlagerstar Bernhard Brink beweist Humor bei einer zufälligen Begegnung am Flughafen. Er gibt sich in einem Clip einfach als ein anderer Schlagerstar aus.

Schlagerstar Bernhard Brink beweist Humor bei einer zufälligen Begegnung am Flughafen. Er gibt sich in einem Clip einfach als ein anderer Schlagerstar aus. , war am Donnerstag auf dem Weg zu seinem nächsten Auftritt. Am Berliner Flughafen wurde er von Reality-Star Julian F. M. Stoeckel erkannt, der direkt seine Handykamera auf den Sänger richtete. In dem Video, das Julian später auf Instagram hochlud, ist Bernhard Brink zu sehen, wie er seine Stimme verstellt und angibt, der 89‑jährige Roberto Blanco zu sein.

Er grätscht mit seinem Witz Julian dazwischen, der anfängt zu erzählen: „Wen man heute am Flughafen trifft …“ In der Caption schrieb der Entertainer dazu: „Ich liebe meine Begegnungen am Flughafen BER! Roberto Blanco? Nein, die Schlager-Legende Bernhard Brink.

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“ Bernhard Schlink versucht in seinem spontanen Versuch, die Tonlage seines Schlagerkollegen Roberto Blanco zu treffen. Bereits in der Vergangenheit imitierte er andere Stars wie Dieter Thomas Heck . Wohin es für Bernhard Brink ging, verriet das kurze Video nicht. Vieles spricht jedoch für Offenburg: Dort ist der Schlagerstar am Samstagabend in der „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF aufgetreten.

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Gemeinsam mit, hat er den Song „Du kannst es immer noch“ präsentiert. Für die Sängerin zählte der gemeinsame TV-Auftritt eigenen Angaben zufolge zu den besonderen Höhepunkten ihrer Karriere. , war selbst wahrscheinlich auf dem Weg zu einem anderen großen TV‑Ereignis. Er reiste höchstwahrscheinlich nach Köln.

Denn dort unterstützte er am Freitag den RTL-Spendenmarathon für bedürftige Kinder.