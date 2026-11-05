Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring starten mit Quiz-Experten ins "Wer weiß denn sowas?"

Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring treten mit neuen Quiz-Experten an. Annegret Schenkel und ein Europameister unterstützen die Moderatoren in der neuen Folge der Show.

Die beliebte Quizshow "Wer weiß denn sowas?" startet mit einer neuen Dynamik in die nächste Sendewoche. Die erfahrenen Moderatoren Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring erhalten heute Abend wieder fleißige Unterstützung von zwei speziell ausgewählten Quiz-Experten. Diese Besetzung signalisiert eine deutliche Veränderung im gewohnten Ablauf der Sendung, da der Fokus nun stärker auf der fachlichen Kompetenz der Teams liegt.

Kompetente Unterstützung für die Moderatoren

Die Kernfrage nach der Zusammensetzung der Teams wird durch die Verpflichtung von Annegret Schenkel und einem weiteren Experten klar beantwortet. Beide Gäste verfügen über extensive Erfahrungen im deutschen Fernsehquiz, was den Wettbewerb substantiell aufwertet. Sie bilden jeweils ein Team mit den jeweiligen Stars der Show, um den Zuschauern anspruchsvolle Fragen und schnelle Antworten zu bieten.

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Annegret Schenkel bringt ein fundiertes akademisches Profil in das Team von Bernhard Hoëcker ein. Sie studierte an der Universität Leipzig Soziologie und Germanistik, bevor sie ihren Weg in die Medien fand. Seit 2006 ist sie als freie Lektorin und Korrektorin tätig, was ihr eine präzise sprachliche Sicherheit verleiht. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Schenkel im Jahr 2014 im "Quizduell", einem der bekanntesten Formate des deutschen Fernsehens.

Ihre Karriere als Quizteilnehmerin entwickelte sich bereits 2014 weiter, als sie bei "Der Quiz-Champion" antrat. Dort musste sie sich jedoch Guido Knopp geschlagen geben, was ihre Ambition und ihr Wissensspektrum unterstreicht. Seit 2015 nimmt Schenkel regelmäßig an den Deutschen Quizmeisterschaften teil und hat sich dort als feste Größe etabliert. Bevor sie zur sogenannten Jägerin wurde, trat sie bereits erfolgreich als Kandidatin an.

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In einem markanten Duell setzte sie sich damals gegen Klaus Otto Nagorsnik durch, ein Name, der in der Quizwelt ebenfalls mit Erfolg verbunden ist. Mit diesem Hintergrundwissen und ihrer langjährigen Erfahrung als Lektorin bringt sie eine zusätzliche Ebene der Genauigkeit in die Sendung ein. Die Zusammenarbeit mit Bernhard Hoëcker zielt darauf ab, diese Expertise mit der Unterhaltungskraft der Moderatoren zu verbinden.

Europameister und Unternehmensberater im Team

Das zweite Team wird von Wotan Wilke Möhring angeführt und von einem weiteren hochkarätigen Experten unterstützt. Dieser Experte ist als mehrfacher Europameister in Disziplinen der Quizmeisterschaften anerkannt. Zusätzlich zu seiner sportlichen Brillanz im Quizbereich arbeitet er als Unternehmensberater, Redner und Moderator, was ihm eine breite kommunikative Kompetenz verleiht.

Bernhard Hoëcker ist den Zuschauern vor allem durch seine extravaganten Hemden bekannt, die er regelmäßig in der Show trägt und zu einer Visitenkarte seiner Person gemacht hat. Seine Präsenz in der Popkultur ist vielfältig; so war er auch in "Die Verräter" zu sehen. Zudem absolvierte er einen Gastauftritt in der langen Seifenoper "Sturm der Liebe", was seine Flexibilität im Unterhaltungsbereich beweist.

Hoëcker äußerte sich zudem offen über sein Interesse an anderen TV-Formats. Er bestätigte in einem Interview, dass ihm Formate wie "Gefragt - Gejagt" nicht fremd sind. Dieses Verständnis für die Mechanismen anderer Quizshows trägt dazu bei, die aktuelle Produktion in "Wer weiß denn sowas?" professionell zu gestalten. Die Kombination aus Show-Talent und Quiz-Elite schafft eine neue Qualität im Programm.

Neue Dynamik durch kompetitive Spieler

Die Rolle der Jäger*innen ist aus dem Format nicht mehr wegzudenken, da sie stets gegen eine Auswahl von vier Kandidatinnen antreten. Bisher traten "Die Schlagfertige" und "Der Besserwisser" wohl primär in Quizmeisterschaften gegeneinander an. Nun wird diese Konkurrenzsituation direkt in "Wer weiß denn sowas?" übertragen, was den Wettkampfcharakter verstärkt.

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Durch die ständige Promi-Power der Moderatoren stand der reine Wettbewerb in der Vergangenheit manchmal im Hintergrund. Dies könnte sich nun mit den zwei kompetitiven Quiz-Spieler*innen grundlegend ändern. Die Zuschauer können von einer intensiveren Auseinandersetzung ausgehen, bei der Faktenwissen und Schnelligkeit im Vordergrund stehen.

Die neuen Episoden von "Wer weiß denn sowas?" werden montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die Sendezeit wurde so gewählt, um ein breites Publikum zu erreichen, das abends in entspannter Stimmung fernsieht. Die Kombination aus etablierten Stars und neuem, fachlichem Nachwuchs verspricht eine spannende Mischung für die Zuschauer.

Die Redakteure bei Filmstarts berichten regelmäßig über diese Entwicklungen. Junior Redakteure mit einem Hintergrund in Late-Night-Shows wie Böhmermann, Welke & Co. beobachten die Formate genau. Als Fan von Harald Schmidt und aufgewachsen mit Joko & Klaas, liegt der Fokus auf der Analyse deutscher TV-Shows und des Entertainment-Bereichs.

Während sich die aktuelle Folge auf die neuen Teams konzentriert, bleibt Thomas Gottschalk weiterhin ein Thema in den Medien. Der ehemalige Star von "Wetten, dass..?" zeigt oft, warum er als schlechtester Verlierer im deutschen Fernsehen gilt. Im Gegensatz dazu setzen Hoëcker, Möhring und ihre neuen Experten auf Professionalität und sportliche Fairness im Quiz-Format.