Bernie Ecclestones Zukunft in der Formel 1 ungewiss

Eigentlich war von Bernie Ecclestone (86), dem Formel-1-Baumeister, die Rede, dass er mindestens drei Jahre lang in einer Übergangsphase am Ruder bleiben soll. Doch jetzt klingt die Situation anders. Am 28. Oktober 2016 wurde Bernie Ecclestone 86 Jahre alt. Lust auf Ruhe verspürt der Baumeister des modernen GP- Sport s nicht. Der Engländer lebt nach dem Motto: Arbeit hält jung. Schrittweise wird derzeit das US-Medienunternehmen Liberty Media zum Großaktionär der Formel 1 .

Eine der meistgestellten Fragen im Fahrerlager seit Bekanntwerden der Pläne: Was wird dann aus Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone? Geht seine Ära mit dem Verkauf der Anteile der Investmentfirma CVC an Liberty Media zu Ende? Bernie Ecclestone wiegelte das alles ab: «Sie wollen, dass ich noch drei Jahre bleibe.» Später hieß es: «Ich bleibe, so lange sie mich wollen. Ich weiß nicht, ob ich 2020 noch da bin. Ich bin glücklich damit, das zu tun, was ich heute mache.» Nun ist davon die Rede, dass Liberty Media Sean Bratches, den früheren Leiter des Sportsenders ESPN, in die Formel 1 holen wolle. Der in Berlin geborene Marketing-Spezialist soll im GP-Sport mehr Sponsoren anlocken und sich die TV-Rechte genauer anschauen. Beides sind Bereiche, um die sich seit Jahren Bernie Ecclestone kümmert. Daher die Gerüchte, dass der Anfang vom Ende für «Mr. E.» begonnen habe. Gegenüber der Nachrichtenagentur Press Association sagt Bernie Ecclestone nun: «Wir werden sehen, wie wir die Firma aufstellen. Es geht nicht um meine Bedingungen, es geht mehr darum, sich das alles anzusehen und zu erfahren, in welche Richtung sie gehen möchten. Das wäre so oder so passiert. Denn wir müssen ja auch vorsorgen für die Zeit, wenn ich nicht mehr da sein kann. Wir steckten da schon mittendrin, aber dann ergab sich die Möglichkeit mit Liberty Media, also legten wir das ein wenig auf Eis. Letztlich aber ist es nun ihre Entscheidung, mit wem sie arbeiten möchten.» Und was war nun mit diesen drei Jahren? Bernie weiter: «Darum hatten sie gebeten. Wir suchen derzeit Leute, die sich um all die Dinge kümmern können, Sponsoring und all so was. Mal sehen, was daraus wird.» Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät.





