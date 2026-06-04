Bernie Lennemann verstärkt Hansa Rostock - Felix Ruschke verlässt den Klub

Hansa Rostock holt den Offensivspieler Bernie Lennemann vom 1. FC Köln und verliert den Verteidiger Felix Ruschke, der nach vierzehn Einsätzen die Mannschaft verlässt.

Der FC Hansa Rostock hat am Donnerstag einen neuen Offensivspieler aus dem Nachwuchsbereich des 1. FC Köln vorgestellt. Der 22 Jahre alte Bernie Lennemann wechselt von der zweiten Mannschaft des Kölner Bundesligisten an die Ostsee und soll das Angriffsspiel der Rostocker verstärken.

In der Regionalliga West stand er zuletzt für die U21 des 1. FC Köln und sammelte dort in 28 Pflichtspielen sechs Treffer sowie vier Vorlagen. In den vergangenen Monaten erhielt er zudem Einblicke in den Profikader der Bundesliga, was ihm wertvolle Erfahrung im hohen Leistungsniveau verschaffte. Der 1,87 Meter große Offensivspieler ist flexibel einsetzbar, kann sowohl über die Flügel als auch im Zentrum des Sturmabschnitts agieren und bringt ein hohes Laufpensum mit.

Hansa‑Sportchef Amir Shapourzadeh lobte seine Schnelligkeit, Dynamik und Explosivität und betonte, dass insbesondere seine tiefen Läufe hinter die gegnerische Abwehr für Probleme in der Defensive sorgen werden. Darüber hinaus habe Lennemann eine solide Körperlichkeit, arbeite intensiv am Ball und besitze einen kraftvollen Schuss, so der Sportchef. Der Neuzugang äußerte sich ebenfalls begeistert über den Wechsel.

Er sagte, die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihm sofort ein gutes Gefühl gegeben und dass Hansa Rostock für ihn ein Verein mit besonderer Tradition, leidenschaftlichen Fans und großer Strahlkraft sei. Er freue sich darauf, das Ostseestadion zu betreten, die Mannschaft kennenzulernen und seinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten. Das Training beginne er sofort und er könne es kaum erwarten, loszulegen. Während ein neues Offensivtalent das Team verstärkt, verlässt ein Eigengewächs den Klub.

Der 23 Jahre alte Verteidiger Felix Ruschke hat beschlossen, Hansa zu verlassen, obwohl der Verein ihm ein neues Angebot unterbreitet hatte. Ruschke, der 2022 den Sprung in den Profikader schaffte, bestritt seitdem 40 Pflichtspiele für die erste Mannschaft und war über Jahre hinweg ein fester Bestandteil der Nachwuchsabteilung. Sportchef Shapourzadeh betonte, dass der Abschied schwer falle, da Felix den kompletten Weg vom Jugendbereich bis in die erste Mannschaft gegangen sei.

Man habe ihm gerne eine Perspektive aufgezeigt, doch Ruschke suche nach einer neuen Herausforderung. Der Verein respektiere seine Entscheidung und wünsche ihm für die berufliche und private Zukunft alles Gute. Die Transferaktivitäten zeigen, dass Hansa Rostock sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Personalplanung klare Ziele verfolgt. Während die Offensive durch Lennemann verstärkt wird, bleibt der Abwehrbereich mit dem Weggang von Ruschke offen für neue Impulse und mögliche Neuzugänge in den kommenden Transferfenstern





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Fußball FC Hansa Rostock Transfer Bernie Lennemann Felix Ruschke

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