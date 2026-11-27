Die Investmentbank Bernstein hebt die Prognose für Wafer-Ausgaben auf 217 Milliarden US-Dollar bis 2027 an. Erfahren Sie, welche Zulieferer-Aktien das Analystenhaus empfiehlt und warum diese Titel das Potenzial von Nvidia übertreffen könnten.

Die Investmentbank Bernstein hat eine aktualisierte Empfehlung für den Halbleitersektor veröffentlicht und dabei einen klaren Fokus auf Zulieferer gelegt. Dabei rät die Bank zum Kauf von Titeln wie KLA, Lam Research, Applied Materials, ASML, Kokusai Electric, Tokyo Electron und NAURA Technology. Diese Unternehmen sollen von strukturellen Wachstumschancen profitieren, die über die direkten Chip-Produzenten hinausgehen. Anleger, die typischerweise auf Nvidia, Broadcom oder AMD setzen, könnten sich hieralternative Chancen erschließen, die oft noch nicht im Fokus der breiten Öffentlichkeit stehen.

Prognose für Wafer-Fertigungsanlagen deutlich angehoben

Ein zentrales Element der Analyse ist die drastische Hochstufung der Markterwartungen für die weltweiten Ausgaben für Wafer-Fertigungsanlagen, kurz WFE. Bernstein hat die Prognose für das Jahr 2027 auf 217 Milliarden US-Dollar angehoben, was einem jährlichen Wachstum von 39 Prozent entspricht. Für das darauffolgende Jahr 2028 wird ein noch höheres Volumen von 279 Milliarden US-Dollar erwartet, was einem Plus von 28 Prozent entspricht.

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Diese aggressive Revision der Finanzprognosen basiert auf der Einschätzung, dass Investitionsschwerpunkte in moderne Logikchips und DRAM-Speicher sowie eine wachsende Nachfrage nach Advanced Packaging die Märkte antreiben. Zudem profitiert der Sektor von einem expandierenden Servicegeschäft, was die Einnahmequellen der Anbieter diversifiziert und stabiler macht. Bernstein stuft die bewerteten Titel im Vergleich zu ihren Wettbewerbern als relativ günstig ein, was das Aufwärtspotenzial weiter unterstützt.

Warum KLA und Lam Research als Favoriten gelten

Für KLA sieht Bernstein eine starke Wettbewerbsposition und strukturelle Wachstumschancen. Das Unternehmen sei weniger von der möglichen Ablösung chinesischer Anlagen betroffen als manch anderer Konkurrent. Im Jahr 2027 könnte KLA zudem von leichteren Vorjahresvergleichen und gelockerten Kapazitätsengpässen profitieren, was die Margen und den Gewinn je Aktie verbessern könnte.

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Lam Research wird ebenfalls zum Kauf empfohlen, da das Unternehmen von Gate-all-around-Transistoren, Advanced Packaging, High-Bandwidth Memory und Modernisierungen bei NAND-Speichern profitieren dürfte. Die Umsetzung der Strategie und die vorhandenen Margen überzeugen die Analysten. Ebenso wird Kokusai Electric hervorgehoben, dessen führende Position bei Anlagen für die Batch-Atomlagenabscheidung das Unternehmen für die zunehmende Nutzung moderner Fertigungstechnologien in der NAND- und Gate-all-around-Produktion gut aufstellt.

Einzelne Aktien oder der breite Index als Alternative

Neben der Auswahl einzelner Titel bietet der Markt auch die Möglichkeit, auf ein breiteres Portfolio zu setzen. Die BÖRSE ONLINE-Redaktion hat einen eigenen Index entwickelt, der 14 ausgewählte internationale Unternehmen entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette bündelt. Dieser Ansatz ermöglicht es Anlegern, nicht nur auf einzelne Chip-Aktien zu spekulieren, sondern die gesamten Trends der Branche in einem Produkt zu verfolgen.

Zu den im Index vertretenen Unternehmen zählen führende Chipentwickler wie Intel, AMD, Qualcomm und Nvidia. Dazu kommen wichtige Anbieter für Industrie- und Automobilanwendungen wie Infineon, STMicroelectronics und Texas Instruments. Zentrale Säulen der globalen Chipproduktion wie TSMC, Samsung Electronics und ASML sind ebenfalls enthalten. Ergänzt wird das Set durch bedeutende Technologie- und Ausrüstungsunternehmen wie Marvell Technology, Synopsys, Applied Materials und KLA.

Dieser Index deckt zentrale Zukunftsthemen ab, darunter KI, Rechenzentren, Konnektivität, Mobilität und modernste Fertigungstechnologie. Der Preis der Finanzinstrumente wird von diesem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat den Index entwickelt und hält die Rechte daran, wobei eine Kooperationsvereinbarung mit dem Emittenten der Wertpapiere besteht. So wird sichergestellt, dass die wichtigsten Trends des Halbleitermarkts präzise und umfassend abgebildet werden können, ohne dass Anleger einzelne Titel suchen müssen.